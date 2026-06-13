Ордер на арест Путина мешает швейцарской дипломатии

При въезде Владимира Путина на швейцарскую территорию власти Конфедерации должны были бы арестовать его и выдать Международному уголовному суду. Sputnik

Швейцария давно даёт понять, что готова принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) регулярно повторяет: Берн в любой момент может выступить на таких переговорах принимающей стороной. О возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве около года назад говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Напомним: Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест российского президента по делу о предполагаемых военных преступлениях. Швейцария является государством-участником суда. Это означает, что при въезде Владимира Путина на швейцарскую территорию власти Конфедерации должны были бы арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

Как выяснилось, Берн уже попытался заранее прояснить, может ли действие этого ордера быть приостановлено на время возможных мирных переговоров. Ответ Гааги оказался для швейцарской дипломатии весьма неприятным: одних мирных переговоров для такой приостановки недостаточно. Государство-участник Международного уголовного суда не может просто разрешить въезд человеку, на которого выдан ордер, даже если речь идёт о попытке остановить войну. Судьи Палаты предварительного производства оставили в данной ситуации только один возможный вариант.

Сужение пространства для манёвра

Если мирную конференцию созовёт Организация Объединённых Наций, то действие ордера МУС при определённых обстоятельствах может быть временно приостановлено. И только тогда Швейцария могла бы принять Владимира Путина на своей территории. Для Берна это чувствительный удар: Швейцария давно и успешно позиционирует себя в качестве возможной переговорной площадки. Как говорит Лоран Гётчель (Laurent Goetschel), профессор политологии Базельского университета и директор фонда содействия миру Swisspeace, такое решение суда заметно сужает пространство для манёвра.

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По его словам, теперь Швейцарии будет гораздо труднее предлагать себя в качестве места для переговоров высокого уровня по войне в Украине. Лоран Гётчель видит здесь и логический конфликт. С одной стороны нужно срочно искать путь к прекращению войны, но одновременно существует требование привлекать к ответственности предполагаемых военных преступников: «Но если сторонам войны заранее угрожают арестом, то у них будет очень мало стимулов участвовать в мирных переговорах».

С точки зрения международного уголовного правосудия позиция Гааги последовательна: ордер на арест не должен превращаться в документ, который можно просто взять и отложить в сторону по политическим соображениям. Для посреднической же дипломатии это решение, однако, становится дополнительным препятствием. Лоран Гётчель считает, что с точки зрения содействия миру такое решение «не обязательно является лучшим вариантом». Швейцарские власти пока ведут себя предельно осторожно.

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Не выходить из игры

Ни Федеральный департамент иностранных дел, швейцарский МИД, ни Федеральное ведомство юстиции (подразделение Министерства юстиции и полиции) не говорят, готов ли Федеральный совет, правительство страны, по-прежнему принять Владимира Путина за переговорным столом в Швейцарии. Ведомство юстиции лишь сообщает, что правительство «займётся этой темой». Официальный Берн не подтверждает даже сам факт своего обращения в Международный уголовный суд за оценкой по ордеру на арест Путина. В публичной версии заключения суда название государства, направившего запрос, было скрыто. Однако, по данным телеканала SRFВнешняя ссылка, этим государством была именно Швейцария.

Полностью из игры Швейцария при этом не выходит, и не должна выходить. Переговоры, как говорит Лоран Гётчель, редко когда начинаются сразу со встречи президентов. Представителей России и Украины на более низком уровне Берн вполне может приглашать к себе и в будущем. Но если когда-нибудь дело дойдёт и до встречи первых лиц, то Швейцарии, вероятно, придётся добиваться, чтобы такие переговоры проходили под эгидой ООН. Данный вариант Гаага не исключила, а по мнению многих экспертов такая уступка со стороны Суда вовсе не является чем-то само собой разумеющимся.

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