Парламент Швейцарии ужесточает миграционный режим для украинцев

Правоцентристское большинство в парламенте направляет политику страны в отношении беженцев из Украины в совсем иное русло. Keystone / Peter Klaunzer

Парламент выступил за то, чтобы больше не предоставлять миграционный статус S автоматически всем просителям убежища из Украины. Автоматически получать этот статус будут только жители оккупированных Россией территорий и регионов, где идут боевые действия. Те, кто уже получил статус S, могут сохранить его «до дальнейшего уведомления».

6 минут

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, одобрилВнешняя ссылка и уже ранее принятое Советом кантонов, малой палатой, предложение, представленное депутатом Совета кантонов от правой Швейцарской народной партии Эстер Фридли (Esther Friedli, SVP/SG). Решение было принято 96 голосами против 87 при пяти воздержавшихся. И теперь кабмину, Федеральному совету, при предоставлении ВНЖ категории S, следует четко смотреть, где в Украине проживали до бегства в Швейцарию те, кто претендует на «защитный» миграционный статус.

Показать больше

Показать больше Швейцария выделит для Украины 96 млн франков Этот контент был опубликован на Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 миллионов франков на восстановление Украины. Читать далее Швейцария выделит для Украины 96 млн франков

Теперь он должен предоставляться только тем, кто жил в регионах Украины, где ведутся боевые действия или на территориях, полностью или частично оккупированных Россией. Этот статус больше не должен предоставляться тем, кто ранее жил на территории, находящейся под контролем законных властей Украины и где нет боевых действий. Депутат Беат Флах (Beat Flach, GLP/AG) от партии «Зелёные либералы» заявил, это условие практически невозможно выполнить, а ситуация с безопасностью в Украине в целом нестабильна: «Воздушные удары наносятся ведь и по так называемым безопасным регионам».

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Тем не менее данное предложение было одобрено голосами депутатов из фракции «народников» (SVP), либералов (FDP) и центристов (Mitte). Петер Шиллигер (Peter Schilliger FDP) указал, что в Швейцарии «есть место только для настоящих беженцев. И по этой причине мы также хотим, чтобы люди, прибывающие из Украины, проходили процедуру отбора на предмет права получения ими ВНЖ категории S. Люди, живущие во Львове, не испытывают тех же последствий войны, что люди, живущие на востоке страны».

Левый лагерь решительно выступал против такого ужесточения. Депутат от соцпартии Нина Шлефли (Nina Schläfli, SP/TG) указывала во время дебатов, что такое требование бесчеловечно и нереалистично. «Если мы чему-то и научились за последние недели, так это тому, что в Украине нет безопасных регионов. Невозможно четко провести различие между безопасным и небезопасным регионом. На чем должны основываться такие выводы»? Выступая от имени Федерального совета (кабмина), министр юстиции и полиции Беат Янс (курирует миграционное досье) также выступил против курса SVP.

Показать больше

Показать больше Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Власти Швейцарии стали чаще отказывать украинским беженцам в выдаче ВНЖ специальной категории S. Почему? Читать далее Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?

По словам министра, такая норма «не признаёт реального положения с безопасностью в Украине, оно подрывает европейскую солидарность и тем самым играет на руку России». Беат Янс также отметил, что это она создаст дополнительную нагрузку на систему предоставления убежища, потому что любой, кто будет лишен статуса S, может в любой момент подать заявление на предоставление убежища. «В результате у нас будет еще больше нерассмотренных заявлений, а так как даже после отклонения прошения данного лица о предоставлении убежища оно, это лицо, не сможет быть депортировано обратно в Украину, то оно должно будет быть принято в Швейцарии «на временной основе».

Национальный совет отверг предложение (118 голосами против 68) отзывать уже выданные ВНЖ категории S у уже находящихся в Швейцарии лиц из числа жителей территорий, находящихся под контролем Украины. Палата также отвергла предложение отзывать такие ВНЖ, выданные неукраинцам. С другой стороны, Национальный совет одобрил 120 голосами против 60 предложение депутата от партии «Центр» Бенедикта Вюрта (Benedikt Würth, Mitte/SG), согласно которому лица, покидающие Швейцарию на определенный период времени, например, на две недели, должны терять ВНЖ категории S.

Показать больше

Показать больше Швейцария может скорректировать статус S для украинцев Этот контент был опубликован на Федеральный совет (правительство Швейцарии) предлагает новый способ увеличения доли украинских беженцев, нашедших в стране работу. Читать далее Швейцария может скорректировать статус S для украинцев

В своем комментарии телеканал SRF указываетВнешняя ссылка: «Перед нами смена парадигмы. Парламент Швейцарии больше не хочет предоставлять миграционный статус S всем, кто ищет защиты в стране и прибыл из Украины. Решение было принято 96 голосами против 87. Правоцентристское большинство в парламенте направляет политику страны в отношении беженцев из Украины в совсем иное русло. До сих пор степень солидарности швейцарцев с украинцами была весьма велика: после начала войны в феврале 2022 года десятки тысяч украинцев были приняты в Швейцарии с распростертыми объятиями и о них заботились без лишней бюрократии.

Однако война в Украине продолжается, многочисленные беженцы стали, по сути, обузой и настроения изменились. Теперь внимание общества прежде всего обращено на расходы, вызванные беженцами. Ударом по солидарности стали и случаи злоупотребления защитным миграционным статусом. Вот почему на конец третьего года войны в Швейцарии возникли инициативы, направленные на ужесточение условий получения ВНЖ категории S. Федеральный совет и левое крыло парламента безуспешно выступали против введения таких более жестких условий. Но правоцентристское большинство одержало верх и это сигнал о том, что солидарность Швейцарии с Украиной имеет свои границы».

Показать больше

Показать больше Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев? Этот контент был опубликован на На зимней сессии федерального парламента Швейцарии депутатам придется обсудить много внешнеполитических вопросов. Читать далее Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев?