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Внешняя политика

Потасовка в швейцарском парламенте накануне саммита по Украине

Полиция оцепила здание парламента, парадная лестница перед статуей трех швейцарских «отцов-основателей» в Федеральном дворце была ненадолго перекрыта.
Полиция оцепила здание парламента, парадная лестница перед статуей трех швейцарских «отцов-основателей» в Федеральном дворце была ненадолго перекрыта. Keystone / Gaetan Bally

За три дня до саммита по Украине на Бюргенштоке председатель парламента Украины Руслан Стефанчук посетил Федеральный дворец в Берне. Полиция оцепила здание парламента, парадная лестница перед статуей трех швейцарских «отцов-основателей» в Федеральном дворце была ненадолго перекрыта.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

А тем временем неподалеку от места приема гостя, в том же здании Федерального дворца разразился небольшой скандал. Депутаты от правой Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши и Михаэль Грабер попытались пройти по перекрытой лестнице и ввязались в легкую потасовку с сотрудниками федеральной полиции, охраняющей парламент. По данным газеты Tages-Anzeiger, оба парламентария не подчинились приказу Федеральной службы безопасности (Bundessicherheitsdienst) временно не пользоваться парадной лестницей.

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На видеозаписи видно, как полицейские попытались остановить двух политиков. В результате возникла потасовка. Лидер парламентской фракции SVP Томас Эши (Thomas Aeschi) после этого прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он написал, что не хотел позволить остановить себя. В конце концов, мол, парламентская работа имеет приоритет над визитами иностранных гостей, особенно во время парламентской сессии. Коллега Т. Эши Михаэль Грабер, разделяя это мнение, резко раскритиковал повышенные меры безопасности в парламенте.

Полиция оцепила здание парламента, парадная лестница перед статуей трех швейцарских «отцов основателей» в Федеральном дворце была ненадолго перекрыта.
А кто это такие, собственно? Почему им установили статуи в национальном парламенте? Keystone / Gaetan Bally

В интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка он указал, что он «ни грамма не понимает», почему понадобились такие меры безопасности. «Если мы в Швейцарии защищаем иностранных парламентариев в здании парламента лучше, чем своих собственных, то это просто скандал. И если предполагается, что безопасность в Швейцарии стала проблемой, то эти люди должны оставаться в своих странах, если там для них безопаснее».

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С точки зрения других партий, поведение двух парламентариев SVP было «неприемлемым». Спикер Национального совета, большой палаты парламента, Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer) также высказал на радио SRF свое мнение. Он не был свидетелем скандала, но напомнил, что в Федеральном дворце действуют ясные правила внутреннего распорядка. «Сотрудники службы безопасности дают указания, и эти указания должны выполняться всеми. Это решающий момент», — указал Э. Нуссбаумер.

А что это были за фигуры на лестнице? Почему им установили статуи в национальном парламенте? Подробности по ссылке ниже.

Неизвестно, был ли этот инцидент также замечен делегацией, в составе которой находился спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В этот момент он обменивался мнениями с членами Национального совета и Совета кантонов и следил за дебатами. Он рассказал представителям СМИ в Федеральном дворце, что во время своего визита поблагодарил правительство и парламент за помощь Швейцарии в это трудное время. Подробнее о визите украинского парламентария в материале ниже.

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