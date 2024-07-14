Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа

Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа. Keystone-SDA

Виола Амхерд шокирована попыткой покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, она пожелала ему скорейшего выздоровления.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Trump shooting: Swiss president condemns ‘unacceptable’ attack Оригинал Читать далее Trump shooting: Swiss president condemns ‘unacceptable’ attack

«Насилие в политике неприемлемо и противоречит всем нашим общим демократическим принципам», — написала Виола Амхерд на платформе X в воскресенье 14 июля 2024 года. Она заявила, что мысли Швейцарии находятся с Трампом, с жертвами и их семьями, а также с американским народом, и пожелала бывшему президенту «скорейшего выздоровления».

На предвыборном митинге в американском штате Пенсильвания в субботу 13 июля в избранного кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа было совершено несколько выстрелов, Трамп получил ранение в ухо.

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Помимо подозреваемого террориста, которого убили сотрудники службы безопасности, погиб ещё один гость митинга и еще двое получили серьезные ранения. Президент США Джо Байден и другие политики в США и по всему миру также отреагировали с негодованием на покушение и выступили против любой формы насилия в политике.

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В Швейцарии никогда ничего не происходит, а уж тем более политически мотивированных покушений и преступлений? Увы, это не так. В 2001 году Фридрих Ляйбахер устроил стрельбу в парламенте кантона Цуг. В результате 14 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения. Как позже показали результаты расследования, преступник был полностью вменяем.

Эта трагедия стал для Швейцарии глубокой и до сих пор не заживающей травмой, после которой в стране полностью изменили подход к обеспечению безопасности общественно значимых объектов. Какие еще политические теракты имели место в Швейцарии? Подробнее по ссылке в материале из нашего архива.

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