Принцип универсальной юрисдикции переживает ренессанс

В будущем принцип универсальной юрисдикции будет применяться в том числе и в области коммерческого права. В качестве примера можно привести судебный процесс в отношении двух бывших руководителей нефтяной компании Lundin, ведущийся в Швеции с 2023 года. Keystone

Тяжкие преступления должны преследоваться в судебном порядке во всех странах мира — такова цель принципа универсальной юрисдикции. Возникнув после Второй мировой войны, он только сейчас переживает настоящий прорыв, в том числе и в Швейцарии.

11 минут

В настоящее время если Швейцария хочет возбудить уголовное дело и довести его до суда, то ей необходимо удостовериться, что данное преступление совершено в Швейцарии. Кроме того, предполагаемый преступник или его жертва также должны быть швейцарскими гражданами.

Так называемый принцип «универсальной юрисдикции» идет гораздо дальше и говорит, что в случае самых тяжких преступлений все государства имеют право преследовать вероятных преступников и предъявлять им обвинения поверх пограничных барьеров и в любой стране. В основе этого принципа лежит идея универсального общественного блага: некоторые виды преступлений настолько серьезны, что заинтересованным в их адекватном наказании должно быть всё международное сообщество.

Тем самым под принцип универсальной юрисдикции подпадают военные преступления, преступление геноцида, преступления против человечности и пытки. Количество уголовных дел, возбужденных в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, в последнее время заметно увеличилось, особенно в Швейцарии. Ниже мы приводим ответы на самые важные вопросы, связанные с этим принципом.

Когда и как он был сформулирован?

Впервые он был закреплен в Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Она была принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, работавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года. Более поздние международные договоры, такие как Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года), также содержат этот принцип.

Впервые принцип универсальной юрисдикции был закреплен в Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Она была принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, работавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года. Keystone

Однако реально применять этот принцип государства стали только с 1990-х годов. «После судебных процессов в Нюрнберге и Токио в 1940-х годах (процесс развития) международного права сбавил обороты», — говорит Анна Петриг (Anna Petrig), профессор Базельского университета и специалист в области международного права. Холодная война в значительной степени парализовала работу международных институтов и заблокировала дальнейшее развитие свода международно-правовых положений, включая международное уголовное право. Дебаты о дальнейшем его совершенствовании начались только после падения «железного занавеса».

Показать больше

Показать больше Украина, военные преступления и Владимир Путин Этот контент был опубликован на Если смотреть реалистично, то какова вероятность, что мы однажды увидим на скамье подсудимых хоть кого-нибудь из российского руководства? Читать далее Украина, военные преступления и Владимир Путин

Все больше и больше государств начали включать принцип универсальной юрисдикции в свое уголовное законодательство, однако окончательный прорыв произошел после того, как в 1998 году Испания предъявила обвинения бывшему чилийскому диктатору Аугусто Пиночету. Это был первый судебный процесс, основанный на принципах универсальной юрисдикции, который послужил примером для других государств. Тенденция к привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в международных преступлениях, получила тем самым новый импульс.

Почему увеличилось количество судебных дел, основанных на принципе универсальной юрисдикции?

За последние годы масштабы примененияВнешняя ссылка принципа универсальной юрисдикции увеличились в значительной степени. В период с 2016 по 2021 год в Европейском союзе количество таких дел выросло на 44%, а во всем мире в период с 2022 по 2024 год — на 33%. Многое изменилось и в Швейцарии. «Долгое время она была не очень активной в этой области», — говорит Анна Петриг. Ситуация изменилась после того, как в 2021 году Федеральный уголовный суд в Беллинцоне впервые вынес приговор на основании принципа универсальной юрисдикции, признав либерийского полевого командира Алие Косиа виновным в преступлениях против человечности.

Во время своего пребывания на должности министра обороны Халед Неззар (слева) был ключевой фигурой в конфликте между алжирским правительством и исламистскими группировками во время гражданской войны в Алжире. Рядом с ним президент Высшего государственного совета Мохамед Будиаф (ц) и глава армии Абдельмалек Генезиа (справа), 1992 год. André Durand / AFP

В мае 2024 года за многочисленные преступления против человечности Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего министра внутренних дел Гамбии Усмана Сонко к 20 годам тюремного заключения. Анна Петриг говорит, что, по сути, произошла «нормализация» принципа универсальной юрисдикции. «Чем больше государств проводят такие разбирательства, тем более приемлемым и нормальным становится (этот принцип)». Во многих странах уже даже созданы специализированные государственные структуры, цель которых состоит в преследовании подозреваемых и в вынесении приговоров по преступлениям, предусмотренным международным уголовным правом.

Какую роль играют НКО?

Увеличению числа судебных разбирательств на основе принципа универсальной юрисдикции способствует активная роль международных НКО. Одна из ведущих НКО в мире в этой области называется Trial International. Она была основана в Женеве в 2002 году с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении базовых положений международного права. Центральным элементом стратегии НКО Trial InternationalВнешняя ссылка является как раз принцип универсальной юрисдикции является, в Швейцарии и во Франции она уже инициировала несколько дел. НКО ведет базу данных завершенных и текущих дел и публикует ежегодный отчет, она направляет в суды исковые жалобы. Именно так начиналось и дело Усмана Сонко.

Жертвы и их родственники проводят демонстрацию у здания Федерального уголовного суда в Беллинцоне во время процесса над бывшим министром внутренних дел Гамбии Усманом Сонко, 8 января 2024 г. Ti-Press

«Благодаря нашей сети контактов мы получаем информацию о присутствии подозреваемых в Швейцарии или в других странах. На нашем сайте также есть форма, с помощью которой жертвы преступлений или их свидетели могут связаться с нами напрямую. Кроме того, мы проводим собственные расследования», — говорит Бенуа Мейстр (Benoit Meystre), юрисконсульт НКО Trial International. В Швейцарии эта организация имеет право выдвигать обвинения только в том случае, если обвиняемый уже находится на территории страны, потому что только в этом случае власти могут начать расследование со своей стороны. Но случается это довольно регулярно, поскольку многие международные организации и банки базируются именно в Швейцарии.

Каково политическое значение таких дел?

«Начнут ли власти расследованиеВнешняя ссылка и насколько активно и амбициозно они будут его проводить — это уже другой вопрос». Анна Петриг указывает при этом и на политическую обстановку. «В зависимости от страны происхождения потенциального преступника, Швейцария рискует получить напряженность в дипломатических отношениях или даже их разрыв». Как говорит Анна Петриг, некоторые государства намеренно защищают подозреваемых из других стран. Например, Президент России Владимир Путин ездит за границу даже несмотря на то, что в его отношении уже выписан ордер на арест за военные преступления. Но именно поэтому он и приезжает только в страны-союзники, то есть туда, где ему можно не опасаться ареста.

Показать больше

Показать больше Швейцария приветствует доклад ООН по военным преступлениям в Украине Этот контент был опубликован на «Россия совершает в этой стране военные преступления». Читать далее Швейцария приветствует доклад ООН по военным преступлениям в Украине

Насколько быстро и полно проводятся следствия на основе принципа международной юрисдикции?

Это зависит и от кадрового фактора. Например, при новом федеральном прокуроре Швейцарии Штефане Блеттлере (Stefan Blättler, возглавляет Федеральную прокуратуру с января 2022 года) международное уголовное право стало одним из приоритетов данной структуры. По словам Бенуа Мейстра, с момента вступления Штефана Блеттлера в свою должность в этой области наблюдается «положительная динамика».

Что Швейцария могла бы делать лучше?

Тем не менее Бенуа Мейстр считает, что Швейцарии ещё есть куда развиваться, особенно на фоне таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды: «Швейцария заметно отстает от них». Как говорит Анна Петриг, Швейцарии не хватает специализированного персонала, и будь кадровая ситуация более позитивной, расследования таких дел занимали бы куда меньше времени, и они были бы куда более эффективными. А ведь временной фактор тоже играет в данном случае заметную роль, коль скоро инкриминируемые преступления часто происходили несколько десятилетий назад и есть риск, что виновные просто не доживут по естественным причинам до вынесения приговора.

Показать больше

Показать больше Швейцария на пути к универсальной юрисдикции: медленно, но верно Этот контент был опубликован на Раньше Конфедерацию обвиняли в медлительности, когда речь шла о расследовании совершенных за рубежом преступлений. А как сейчас? Читать далее Швейцария на пути к универсальной юрисдикции: медленно, но верно

В качестве примера она приводит бывшего министра обороны Алжира Халеда Неззара (Khaled Nezzar): его дело должно было рассматриваться в Швейцарии в июне-июле 2024 года, через 12 лет после начала расследования. Однако в конце декабря 2023 года он умер, и разбирательство было прекращено. В ходе судебного процесса против Усмана Сонко Бенуа Мейстр выявил еще один недостаток швейцарского подхода к такого рода делам, а именно: он касался напрямую вопроса перевода. Организация Trial International потребовала перевести всё документы на английский язык, однако переведены были только самые необходимые бумаги. «Истцы, ответчик и гамбийские журналисты так ничего толком и не поняли», — сожалеет Бенуа Мейстр.

Как развивается принцип универсальной юрисдикции?

Анна Петриг и Бенуа Мейстр исходят из того, что в будущем принцип универсальной юрисдикции будет применяться в том числе и в области коммерческого права. В качестве примера можно привести судебный процесс в отношении двух бывших руководителей нефтяной компании Lundin, ведущийся в Швеции с 2023 года. Данные лица подозреваются в том, что во время гражданской войны в Судане в 1997–2003 годах они платили суданским военным за то, чтобы те прицельно изгоняли население из богатых нефтью районов, с тем чтобы компания Lundin могла вести там бизнес без лишних помех.

Показать больше

Показать больше Возможен ли международный трибунал для российских военных преступлений? Этот контент был опубликован на Факты военных преступлений в Украине множатся, но только суд мог бы дать окончательное заключение по этому вопросу. Каким мог бы быть такой суд? Читать далее Возможен ли международный трибунал для российских военных преступлений?

Бывший генеральный директор Lundin Алекс Шнайтер (Alex Schneiter), гражданин Швейцарии, также находится сейчас под судом. Бенуа Мейстр полагает, что субъектом международного права во все большей степени будет становиться и защита окружающей среды. В настоящее время НКО Trial International ведет в этой области сразу три дела, они касаются расхищения древесины и других природных ресурсов в зонах боевых действий. Увеличение численности таких дел и расширение масштабов применения принципов международной юрисдикции показывают, что принципы международного права скорее живы, чем мертвы и не всё так плохо.

И это, как говорит Анна Петриг, очень важный знак. «Сейчас стоит ведь открыть любую газету, и вы сразу же натолкнётесь на сообщения о массовых нарушениях международного права. Но наступит момент, когда хотя бы некоторые из виновных понесут заслуженное наказание, пусть даже если на это уйдут десятилетия. Но это как раз то, что помогает жертвам не терять надежды на восстановление справедливости».

Оригинальная версия на немецком языке вышла под редакцией Марка Лойтенеггера, оригинальная версия на русском языке подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ап.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика