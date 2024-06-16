Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты. SRF

Обращаясь к собравшимся представителям СМИ в начале конференции Президент Украины Владимир Зеленский выглядит сосредоточенным, серьезным, но уверенным в себе. «Вместе нам удалось дать дипломатии шанс», — говорит он. «Украина никогда не хотела этой войны. Это была преступная акция со стороны России. Единственным человеком, который хотел этой войны, был Путин».

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Юдит Хубер (Judith Huber), телеканал SRF / портал SWI

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд называет три пункта, на которых должны быть сосредоточены дискуссии: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен военнопленными, а также освобождение произвольно задержанных гражданских лиц и похищенных украинских детей. Почему именно эти три пункта?

«Это вопросы, представляющие глобальный интерес, они напрямую затрагивают большое количество государств и обсудить их уже предлагались в различных мирных планах для Украины», — продолжает Виола Амхерд. А пока наверху на Бюргенштоке идут дискуссии, внизу, в городе Люцерн, молодая украинка надеется, что конференция даст ощутимые результаты. Светлане Белоус 34 года, она жена Анатолия, пропавшего без вести солдата.

Светлана Белоус (слева) и Анастасия, которая ищет своего отца, находящегося в плену в России. SRF/JUDITH HUBER

«Мой муж пропал ровно год и два месяца назад», — говорит Светлана в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. «У меня есть неподтвержденная информация, что он находится в плену. Но Россия отказывается подтвердить факт его пленения и взять на себя ответственность за его жизнь и здоровье». Анатолий воевал на линии фронта в Харьковской области. Он числится пропавшим без вести с апреля прошлого 2023 года. Светлана говорит, что многие ее родственники переживают то же самое.

У них нет никакой информации о своих близких, они не могут с ними связаться, не знают, где они находятся, как у них дела — и живы ли они вообще. После первоначального шока Светлана решила искать своего мужа и объединилась с другими членами организации Save Ukrainian Prisoners of War («Спасите украинских военнопленных»).

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Это всё дочери, жены, подруги и сестры военнопленных или солдат, которые считаются пропавшими без вести. В середине этой недели большая их группа отправилась на автобусе из Киева в Швейцарию, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме — и чтобы, в том числе, провести акцию перед железнодорожным вокзалом Люцерна, а затем и в Женеве.

Митинг в Люцерне В первый день саммита по Украине на Бюргенштоке 15 июня 2024 года около 200 человек провели на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна. Среди прочего они призвали к более активным усилиям по освобождению украинских военнопленных. Митинг начался в 14:00, многие его участники принесли с собой украинские флаги. Один молодой человек держал в руках картонку с надписью: «Я никогда больше не увижу своего отца». Другой лозунг гласил: «Мой отец — герой». Многие из присутствующих были одеты в футболки с надписью: «Спасите украинских военнопленных». Они почтили память военнопленных минутой молчания, призвали прекратить пытки украинских военнопленных, содержащихся в России и гарантировать обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом заявили организаторы митинга в своем пресс-релизе. Митинг был организован общественной организацией Ukrainische Gesellschaft der Schweiz (Украинское общество в Швейцарии) и членами семей украинских военнопленных. Источник: швейцарское информационное агентство Keystone SDA

Светлана обратилась к участникам саммита с четкими словами: «Мы просим международное сообщество помочь нам вернуть наших родственников и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила Женевскую конвенцию и позволила Международному комитету Красного Креста посещать пленных. По словам Светланы, украинские военнопленные в России содержатся в ужасных условиях. Освобожденные пленные подтверждают это. МККК мог бы проверить состояние здоровья и условия содержания — и выяснить, кто из пленных ещё жив.

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Светлана говорит почти умоляющим тоном: «Эти люди — нормальные люди — учителя, профессора, спортсмены, — которые не сделали ничего, кроме того они пошли защищать свою родину, ставшую жертвой вторжения». Светлана, 34-летняя украинка, твердо верит, что саммит на Бюргенштоке способен изменить ситуацию. И Президент Украины, Владимир Зеленский, также излучает уверенность, когда говорит: «Я верю, что мы сегодня тут на саммите пишем историю».

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