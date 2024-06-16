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Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.
Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты. SRF

Обращаясь к собравшимся представителям СМИ в начале конференции Президент Украины Владимир Зеленский выглядит сосредоточенным, серьезным, но уверенным в себе. «Вместе нам удалось дать дипломатии шанс», — говорит он. «Украина никогда не хотела этой войны. Это была преступная акция со стороны России. Единственным человеком, который хотел этой войны, был Путин».

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Юдит Хубер (Judith Huber), телеканал SRF / портал SWI

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд называет три пункта, на которых должны быть сосредоточены дискуссии: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен военнопленными, а также освобождение произвольно задержанных гражданских лиц и похищенных украинских детей. Почему именно эти три пункта?

«Это вопросы, представляющие глобальный интерес, они напрямую затрагивают большое количество государств и обсудить их уже предлагались в различных мирных планах для Украины», — продолжает Виола Амхерд. А пока наверху на Бюргенштоке идут дискуссии, внизу, в городе Люцерн, молодая украинка надеется, что конференция даст ощутимые результаты. Светлане Белоус 34 года, она жена Анатолия, пропавшего без вести солдата.

Светлана Белоус (слева) и Анастасия, которая ищет своего отца, находящегося в плену в России.
Светлана Белоус (слева) и Анастасия, которая ищет своего отца, находящегося в плену в России. SRF/JUDITH HUBER

«Мой муж пропал ровно год и два месяца назад», — говорит Светлана в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. «У меня есть неподтвержденная информация, что он находится в плену. Но Россия отказывается подтвердить факт его пленения и взять на себя ответственность за его жизнь и здоровье». Анатолий воевал на линии фронта в Харьковской области. Он числится пропавшим без вести с апреля прошлого 2023 года. Светлана говорит, что многие ее родственники переживают то же самое.

У них нет никакой информации о своих близких, они не могут с ними связаться, не знают, где они находятся, как у них дела — и живы ли они вообще. После первоначального шока Светлана решила искать своего мужа и объединилась с другими членами организации Save Ukrainian Prisoners of War («Спасите украинских военнопленных»).

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Это всё дочери, жены, подруги и сестры военнопленных или солдат, которые считаются пропавшими без вести. В середине этой недели большая их группа отправилась на автобусе из Киева в Швейцарию, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме — и чтобы, в том числе, провести акцию перед железнодорожным вокзалом Люцерна, а затем и в Женеве.

В первый день саммита по Украине на Бюргенштоке 15 июня 2024 года около 200 человек провели на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна. Среди прочего они призвали к более активным усилиям по освобождению украинских военнопленных. Митинг начался в 14:00, многие его участники принесли с собой украинские флаги.

Один молодой человек держал в руках картонку с надписью: «Я никогда больше не увижу своего отца». Другой лозунг гласил: «Мой отец — герой». Многие из присутствующих были одеты в футболки с надписью: «Спасите украинских военнопленных».

Они почтили память военнопленных минутой молчания, призвали прекратить пытки украинских военнопленных, содержащихся в России и гарантировать обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом заявили организаторы митинга в своем пресс-релизе.

Митинг был организован общественной организацией Ukrainische Gesellschaft der Schweiz (Украинское общество в Швейцарии) и членами семей украинских военнопленных.

Источник: швейцарское информационное агентство Keystone SDA

Светлана обратилась к участникам саммита с четкими словами: «Мы просим международное сообщество помочь нам вернуть наших родственников и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила Женевскую конвенцию и позволила Международному комитету Красного Креста посещать пленных. По словам Светланы, украинские военнопленные в России содержатся в ужасных условиях. Освобожденные пленные подтверждают это. МККК мог бы проверить состояние здоровья и условия содержания — и выяснить, кто из пленных ещё жив.

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Светлана говорит почти умоляющим тоном: «Эти люди — нормальные люди — учителя, профессора, спортсмены, — которые не сделали ничего, кроме того они пошли защищать свою родину, ставшую жертвой вторжения». Светлана, 34-летняя украинка, твердо верит, что саммит на Бюргенштоке способен изменить ситуацию. И Президент Украины, Владимир Зеленский, также излучает уверенность, когда говорит: «Я верю, что мы сегодня тут на саммите пишем историю».

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