Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается
Число лиц, включая украинцев, просящих убежище в Швейцарии, снижается. Основными странами происхождения беженцев остаются Афганистан и Турция. На данный момент (середина июля 2024 года), количество лиц, вернувшихся в Украину, превзошло число тех, кто впервые получил ВНЖ категории S.
Всего в июне 2024 года, как сообщил на днях Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Департамента / Министерства юстиции и полиции) заявления на получение статуса S подали 1 180 человек из Украины. За тот же период получили этот статус 1 033 человека, в 1 559 случаях он был аннулирован, а всего за последние два с половиной года он был уже аннулирован в 25 971 случае.
По состоянию на конец июня 2024 года ВНЖ категории S имели в Швейцарии 66 189 граждан Украины. С момента начала агрессии России против Украины в феврале 2022 года гражданские объекты этой страны, в основном в крупных и средних украинских городах, ежедневно подвергаются ударам российских дронов и крылатых ракет. Недавно жертвой такого удара стала детская клиника.
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В результате российской агрессивной войны беженцами стали около 30% населения Украины, составлявшего до начала агрессии более 40 млн человек, из них несколько миллионов человек осели в западноевропейских странах. По данным швейцарского Государственного секретариата по вопросам миграции в июне 2024 года в Швейцарии было зарегистрировано в общей сложности 1 881 заявление с просьбой о предоставлении убежища.
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Это на 476 заявлений меньше, чем в мае 2024 года, что в долевом соотношении соответствует снижению на 20,2%. По сравнению с июнем 2023 года количество заявлений о предоставлении убежища сократилось на 514 заявок или на 21,5%. В июне из Швейцарии были депортированы 894 человека, они отбыли либо в страну своего происхождения, либо в третью страну, участницу Дублинского договора о стране первого убежища. В то же время другие страны Дублинского договора обратились к Швейцарии с просьбой взять под свою опеку 415 человек, 99 человек были реально переданы Швейцарии.
Консультации Кассис-Лавров
Напомним, что на прошлой неделе 16 июля 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. И. Кассис проинформировал его о ходе и об итогах саммита по Украине, состоявшемся в Швейцарии на курорте Бюргеншток. И. Кассис встретился с Лавровым в рамках председательства России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), о чем швейцарский политик сообщил на сайте X (ранее известном как Twitter) поздно вечером во вторник 16 июля.
После завершения этой конференции правительство Швейцарии объявило о своем намерении проинформировать об ее итогах все страны, которые в ней участия не принимали. В их число вошла и Россия. Во вторник 16 июля И. Кассис также выступил на Совете Безопасности и посетовал на то, что в современном мире войны и бедность становятся, к сожалению, все более распространенными явлениями.
Он отметил, что нынешняя неэффективность ООН в первую очередь вызвана нежеланием основных стран-членов организации выполнять свои юридические обязательства, проистекающие для них из факта их членства в ООН. «Сейчас крайне важно восстановить тот импульс, который связывает международное сообщество воедино. А для этого необходимы доверие и диалог». И. Кассис упомянул об усилиях Швейцарии по укреплению этих двух элементов, например, в рамках мирной конференции по Украине.
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