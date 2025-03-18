Швейцария будет фиксировать данные лиц из нешенгенских стран

Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения. Keystone-SDA

Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения.

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В будущем личные данные лиц, въезжающих в Европу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения, в том числе и в Швейцарии.

В среду 5 марта 2025 года в Брюсселе Европейский совет по внутренним делам принял решение о поэтапном введении системы контроля въезда-выезда (EES), которая предусматривает единообразные проверки лиц, въезжающих в Шенгенскую зону.

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Снятие биометрических данных у тех, кто прибывает в зону Шенгена на срок до 90 дней, будет систематизировано с помощью системы EES. Цель — сократить количество случаев превышения разрешенного срока пребывания в зоне Шенгена, противодействовать мошенничеству в области персональной идентификации и повысить уровень безопасности в Европе.

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