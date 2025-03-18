Швейцария будет фиксировать данные лиц из нешенгенских стран
Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения.
Показать больше
Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю
В будущем личные данные лиц, въезжающих в Европу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения, в том числе и в Швейцарии.
В среду 5 марта 2025 года в Брюсселе Европейский совет по внутренним делам принял решение о поэтапном введении системы контроля въезда-выезда (EES), которая предусматривает единообразные проверки лиц, въезжающих в Шенгенскую зону.
Показать больше
Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген
Снятие биометрических данных у тех, кто прибывает в зону Шенгена на срок до 90 дней, будет систематизировано с помощью системы EES. Цель — сократить количество случаев превышения разрешенного срока пребывания в зоне Шенгена, противодействовать мошенничеству в области персональной идентификации и повысить уровень безопасности в Европе.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Швейцария не признает визы лиц с территорий, оккупированных Россией
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.