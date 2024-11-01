Швейцария выдворяет трех преступников в Украину

Швейцария депортировала трех осужденных украинских преступников в страну их происхождения. Keystone-SDA

Швейцария депортировала трех осужденных украинских преступников в страну их происхождения — Украину. Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM, подразделение Минюста страны) подтвердил информационному агентству Keystone-SDA соответствующее сообщение газеты Neue Zürcher Zeitung.

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Высылка трех данных лиц была организована специальным авиарейсом. Эти трое были осужденными преступниками, которым изначально грозила высылка из страны. Какую-либо дополнительную информацию об этих людях не представляется возможным предоставить по соображениям защиты персональных данных.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung в своем выпуске от четверга 31 октября 2024 года, высылка трех украинских граждан стала первой с начала агрессии России против Украины в феврале 2022 года акцией такого рода. Не исключено, что теперь эти люди могут быть призваны на военную службу.

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Ведомство SEM утверждает, что оснований сомневаться в обоснованности депортации осужденных преступников нет. По швейцарским нормам такая высылка законна только в том случае, если депортированному человеку не грозят на родине нарушение его прав и свобод, пытки или смертная казнь. В этом контексте служба в армии не является препятствием для депортации.

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Напомним, что недавно довольно значительную шумиху вызвал в стране факт депортации из Швейцарии на родину двух афганцев, которые потом были осуждены и приговорены к смертной казни. Это была первая репатриация граждан Афганистана из Швейцарии с момента прихода к власти талибов в августе 2021 года. По мнению SEM, однако, это были преступники, представлявшие для внутренней безопасности Швейцарии значительную проблему.

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