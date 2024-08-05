Швейцария дает «статус S» украинцам уже не так легко

В настоящее время в Швейцарии проживает почти 67 000 украинцев с особым миграционным статусом S. Keystone-SDA

В настоящее время в Швейцарии проживает почти 67 000 украинцев с особым миграционным статусом S. Этот вид на жительство здесь они получили потому, потому что в их родной стране идет война. Как пишет газета Sonntagszeitung, федеральные власти, тем не менее, уже не предоставляют этот статус так легко, как в самом начале войны.

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«На сегодня мы отклонили уже около 2 500 ходатайств с просьбой о предоставлении такого статуса», — говорит Даниэль Бах (Daniel Bach), пресс-секретарь Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM, подразделение Минюста). Самая частая причина отказа: беженцы прибыли в Швейцарию из других европейских стран, где они уже получили похожую форму защиты и куда они могут в любой момент вернуться.

Как показывают данные SEM, в начале войны два с половиной года назад количество отклоненных заявок с просьбой предоставить в Швейцарии ВНЖ этой категории, было гораздо ниже. Значит ли это, что власти теперь более строго подходят к этому вопросу? Даниэль Бах возражает: «Мы всегда подходили к нему очень внимательно. Два года назад было совершенно очевидно, что люди сюда приезжают непосредственно из Украины, но теперь это не всегда так, и это усложняет саму процедуру (рассмотрения таких ходатайств).

Правительство Швейцарии продлило срок действия защитного статуса S для беженцев из Украины. Цель: сделать так, чтобы к концу 2024 года имели работу 40 процентов трудоспособных лиц со статусом S. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Война бушует в Украине уже более двух лет. Маргарита Антони (Margarita Antoni) из «Украинской Ассоциации в Швейцарии» (Українське Товариство у ШвайцаріїВнешняя ссылка) отметила в интервью новостной программе Echo der Zeit («Эхо времени»)Внешняя ссылка, выходящей на общественном немецкоязычном радио SRF, что многие беженцы с детьми теперь исходят из того, что они уже никогда не смогут вернуться в свою страну. «Как правило, родителям приходится тогда задавать себе вопрос, что это значит для них в долгосрочной перспективе»?

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По словам М. Антони, беженцы ищут сейчас наилучший возможный вариант для себя и своей семьи, и для многих таким вариантом является именно Швейцария. «Это безопасная страна, у нее очень хорошая репутация с точки зрения и доступа к рынку труда, и социальной интеграции детей в школе, и в плане возможности посещать бесплатные языковые курсы». Тем не менее многие украинцы чувствуют, что ВНЖ категории S находится в этой стране под политическим давлением.

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«Вероятно, в какой-то момент такой миграционный режим должен будет закончиться, они не захотят держать нас у себя бесконечно долго», — говорит Павло Длабоха (Pawlo Dlaboha). Под «ними» он подразумевает Швейцарию, под «нами» — беженцев. Павло Длабоха — гражданин Швейцарии и сын украинских родителей. Преподаватель музыки в Люцерне, он живет в Швейцарии с конца 1960-х годов, будучи также членом правления «Украинской Ассоциации в Швейцарии». Он чувствует, что многие в Швейцарии занимают уже куда менее открытую, чем раньше, позицию. «Они думают, что, мол, мы уже сделали достаточно, с нас довольно».

Павло Длабоха хорошо понимает и швейцарцев, и беженцев. Описывая однако нынешнее эмоциональное состояние последних, он использует понятие «тревога», которое сейчас овладевает ими. Тревога у них сочетается с неуверенностью в собственном будущем. Что будет с моей родной страной, в которой идёт война? Чувство тревоги еще больше усиливается из-за всего того, что происходит здесь, в Швейцарии, в политической сфере.

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По его словам, у беженцев вызывают беспокойство, например, недавние решения малой сенаторской палаты парламента Швейцарии, Совета кантонов*. В июне 2024 года она приняла два предложения, направленные на ограничение статуса S, все административные процедуры теперь занимают гораздо больше времени, наконец, этот статус пока действителен до марта 2025 года. И что потом? Все это также вызывает чувство тревоги и неуверенности.

*Примечание ред. рус.: для окончательного решения требуется еще и мнение большой палаты, Национального совета. Так что на данный момент этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

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