Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Швейцария ужесточает санкции против России, но отнюдь не все

Швейцарские компании смогут подавать в швейцарские суды иски о возмещении ущерба, в случае понесённых в России в результате экспроприации убытков.
Швейцарские компании смогут подавать в швейцарские суды иски о возмещении ущерба, в случае понесённых в России в результате экспроприации убытков. Keystone-SDA

Швейцария вновь ужесточила санкции, введенные в отношении России в связи с её агрессией против Украины. Среди прочего швейцарские компании смогут подавать в швейцарские суды иски о возмещении ущерба, в случае понесённых в России в результате экспроприации или судебных разбирательств убытков. Кроме того, политическим партиям, неправительственным организациям и СМИ теперь запрещено принимать от российского правительства денежные пожертвования.

Этот контент был опубликован на
7 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Эта последняя мера, как объявило правительство Швейцарии в среду 16 октября 2024 года, призвана ограничить влияние России на демократические процессы в Швейцарии. Исключения остаются, но они предусмотрены исключительно «для осуществления общего права на свободу мнений и средств массовой информации».

Показать больше
Банки Швейцарии больше не финансируют торговлю сырьём, но трейдинг российскими газом и нефтью просто перемещается из Женевы в Дубай и Сингапур.

Показать больше

Швейцарский эксперт: «Торговля российской нефтью продолжается в Дубае»

Этот контент был опубликован на Банки Швейцарии больше не финансируют торговлю сырьём, но трейдинг российскими газом и нефтью просто перемещается из Женевы в Дубай и Сингапур.

Читать далее Швейцарский эксперт: «Торговля российской нефтью продолжается в Дубае»

На своем очередном заседании в среду правительство Швейцарии также решило реализовать большинство антироссийских санкционных мер, введенных Евросоюзом в период с июня по октябрь 2024 года. Новые санкционные меры вступили в силу в Швейцарии в четверг 17 октября 2024 года.

В настоящее время в швейцарский санкционный список включены 2 250 физических лиц, компаний и организаций. Нынешнее решение правительства Швейцарии также ужесточит ограничения на экспорт продукции, способной укрепить положение российской промышленности, Вооруженных сил и сферы инновационных технологий.

Показать больше
Швейцария активизирует свои усилия по пресечению деятельности компаний и частных лиц, использующих нейтральную страну для обхода санкций

Показать больше

Швейцария будет строже наказывать нарушителей санкций

Этот контент был опубликован на Швейцария активизирует свои усилия по пресечению деятельности компаний и частных лиц, использующих нейтральную страну для обхода санкций.

Читать далее Швейцария будет строже наказывать нарушителей санкций

Список российских компаний, на которые распространяются более строгие новые экспортные ограничения, оказался расширен и теперь включает 61 организацию. Около половины из них расположены в третьих странах и связаны с российским ВПК. Кроме того, в будущем швейцарским банкам будет запрещено с целью проведения платежных операций использовать любые альтернативы клиринговой системе Swift.

Под запрет также попадут организации, предлагающие криптовалютные услуги и способствующие проведению финансовых транзакций в поддержку российской оборонной промышленности. Будут запрещены инвестиции в строящиеся в России объекты, связанные с производством сжиженного природного газа и с его логистической перевалкой.

Показать больше

Под санкции попали 27 морских судов, доставляющие в Россию продукцию военного назначения, перевозящие награбленное в Украине зерно или экспортирующие в обход санкционных ценовых ограничений российские нефтепродукты. Правительство Швейцарии также создало правовую основу для того, чтобы швейцарские компании могли подавать иски о возмещении ущерба в швейцарские суды, в случае если они понесли в России убытки в результате судебных разбирательств, санкций или экспроприации.

Курс в пользу трейдинговой отрасли

Однако вернемся к другому вопросу, а именно к тому, что на сей раз Швейцария ввела у себя не все санкции, введенные Евросоюзом. Например, трейдинговые компании из Швейцарии и ранее не имели права покупать российскую нефть. Однако если дочерняя компания этого трейдера находится, например, в Дубае, то такие сделки были совершенно законны. Такого рода «гешефты» уже несколько раз оказывались в громких заголовках швейцарских СМИ.

В феврале 2024 года, например радио SRF сообщало, что подозрения относительно того, что некоторые дочерние компании швейцарских трейдинговых компаний обходят санкции, нашли свое подтверждение. Федеральная прокуратура открыла даже уголовное производство по одному из таких дел. Так что ранее такая деятельность была незаконной, особенно если такого рода операции включали в себя платежи или инструкции, получаемые из Швейцарии.

Однако если в конечном итоге в Швейцарию поступала только прибыль от таких сделок, то все сразу выглядело иначе, то, что было незаконным, становилось совершенно легальным делом. А это именно та лазейка, которую ЕС и хотел закрыть своим новым 14 пакетом санкций. И вот сюрприз: как раз эти меры ЕС Швейцария у себя не вводит. Видный депутат от социалистов (SP) Фабиан Молина резко критикует это решение. «Швейцария, очевидно, все еще хочет, чтобы швейцарские сырьевые трейдеры могли обходить санкции. Это никуда не годится».

Показать больше
Рабочие на предприятии по производству драгоценных металлов. 2024 Anadolu

Показать больше

Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

Этот контент был опубликован на Портал SWI разбирался, как золото помогает России финансировать войну и как, несмотря на санкции, российское золото по-прежнему попадает в Швейцарию.

Читать далее Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

Депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) от Люцерна Франц Грютер придерживается совершенно иной точки зрения. Он рассматривает данное решение Федерального совета как вклад в разъяснение правовой ситуации. «Теперь правовая ситуация, в которой действует наш торгово-сырьевой сектор, прояснилась. Отныне эти компании знают, что к их дочерним предприятиям за рубежом применяются тамошние локальные законы — а не швейцарское законодательство». Совершенно разных взглядов придерживаются эти политики там и когда, где и когда речь заходит о генеральной линии Швейцарии в отношении России.

Особый подход?

В последнее время в стране набирают силу те, кто хочет, чтобы Швейцария применяла особый подход к антироссийским санкциям. На осенней парламентской сессии Совет кантонов (малая палата парламента) принял, вопреки воле Федерального совета, кабмина, решение о том, что предоставление юридических консультаций российским юридическим лицам снова должно стать возможным. Свое решение правда еще должна принять вторая палата, Национальный совет.

Но вот теперь Федеральный совет и сам решил не принимать последние санкции ЕС против России в том, что касается дочерних трейдинговых компаний. По мнению кабмина, действующее законодательство уже предоставляет достаточный набор средств для преследования и наказания фактов обхода санкций, в том числе и через дочерние компании. Швейцария, говорит правительство, активно этим занимается.

Показать больше
В среду 17 апреля 2024 года большая палата парламента, Национальный совет, отклонила соответствующее предложение депутатов от «Партии Зелёных» большинством в 101 голос против 80.

Показать больше

Парламент Швейцарии против присоединения к REPO

Этот контент был опубликован на По мнению Национального совета, большой палаты парламента, Швейцария не должна присоединяться к работе международной целевой группы по розыску денег российских олигархов (REPO).

Читать далее Парламент Швейцарии против присоединения к REPO

«Я рад, что Швейцария занимает здесь независимую позицию», — говорит депутат от SVP Франц Грютер. Фабиан Молина придерживается совершенно иной точки зрения. Он убежден, что такой особый путь Швейцарии негативно скажется на отношениях Конфедерации с ЕС и США. Последние наверняка будут внимательно следить за тем, как Швейцария будет реализовывать санкции на практике. Швейцария раньше поддерживала все санкции ЕС — но теперь она все дальше и дальше отходит от европейского курса, занимая позицию в пользу трейдинговой отрасли и финансового центра.

Как говорит Фабиан Молина, таким образом Швейцария начинает откровенно наживаться на войне. Так или иначе, даже спустя два с половиной года после начала агрессивной войны России против Украины ожесточенные споры о том, насколько суровыми должны быть санкции против России, в Швейцарии все еще ведутся с неутихающей интенсивностью.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
73 Отметки «мне нравится»
61 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
227 Отметки «мне нравится»
158 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира Виола Амхерд указала, что мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования).

Показать больше

Швейцария поставит Украине три машины разминирования

Этот контент был опубликован на Швейцария поставит Украине три машины разминирования. Об этом президент страны Виола Амхерд заявила на Лозаннской Конференции по разминированию Украины.

Читать далее Швейцария поставит Украине три машины разминирования
Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Показать больше

Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами

Этот контент был опубликован на Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Читать далее Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами
Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Показать больше

Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Этот контент был опубликован на А вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Читать далее Швейцарский бизнес не отказывается от наличных
Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Показать больше

Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики

Этот контент был опубликован на Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Читать далее Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики
Женевский железнодорожный вокзал Корнавен (Cornavin) подвергнется реконструкции и расширению, на что будет потрачено 2 млрд франков.

Показать больше

Женевский вокзал реконструируют за 2 млрд франков

Этот контент был опубликован на Женевский железнодорожный вокзал Корнавен (Cornavin) подвергнется реконструкции и расширению, на что будет потрачено 2 млрд франков.

Читать далее Женевский вокзал реконструируют за 2 млрд франков
Торжественное открытие участка автобана N3 в районе города Воллисхофен (Wollishofen) под Цюрихом, 25 мая 1966 года.

Показать больше

Швейцария и ее автобаны: история любви и ненависти?

Этот контент был опубликован на В конце ноября 2024 года в Швейцарии пройдет референдум по вопросу о «расшивке» шести «узких мест» сети швейцарских автобанов.

Читать далее Швейцария и ее автобаны: история любви и ненависти?
Выгоревшие в результате российских атак леса в регионе города Лиман, в Донецкой области.

Показать больше

«Украина продолжает сражаться, чтобы истощить российскую армию»

Этот контент был опубликован на Швейцарский историк Марсель Берни (Marcel Berni) оценивает текущую ситуацию на фронте.

Читать далее «Украина продолжает сражаться, чтобы истощить российскую армию»
Лоран Винатье — сотрудник женевского «Центра гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), швейцарской организации, занимающейся конфликтным посредничеством.

Показать больше

Россия хочет посадить Лорана Винатье на три с лишним года

Этот контент был опубликован на Российский прокурор добивается для французского ученого, связанного со швейцарской НКО, наказания в виде лишения свободы.

Читать далее Россия хочет посадить Лорана Винатье на три с лишним года
Почти в каждом пятом дорожном туннеле Швейцарии обнаружены умеренные повреждения, тем не менее, их надёжность остается гарантированной.

Показать больше

В каждом пятом туннеле Швейцарии обнаружены повреждения

Этот контент был опубликован на Почти в каждом пятом дорожном туннеле Швейцарии обнаружены умеренные повреждения, тем не менее, их надёжность остается гарантированной.

Читать далее В каждом пятом туннеле Швейцарии обнаружены повреждения

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Бутики марки Cartier в Москве, как и все остальные магазины швейцарских часов, закрыли свои двери после вторжения России в Украину.

Показать больше

Как Турция стала площадкой для экспорта швейцарских часов в Россию

Этот контент был опубликован на В последнее время объем экспорта швейцарских часов в Турцию вырос и неожиданно сильно. Почему?

Читать далее Как Турция стала площадкой для экспорта швейцарских часов в Россию
деньги

Показать больше

В Швейцарии сократилась стоимость замороженных активов России

Этот контент был опубликован на По состоянию на конец 2023 года в Швейцарии были заморожены активы на общую сумму 5,8 млрд франков: информация Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO).

Читать далее В Швейцарии сократилась стоимость замороженных активов России
Швейцарские компании, торгующие сырьевыми товарами, предположительно обходили санкции, введенные против России из-за ее агрессии против Украины через свои дочерние компании за рубежом.

Показать больше

Швейцарские сырьевые компании могли обходить антироссийские санкции

Этот контент был опубликован на Швейцарские сырьевые компании могли обходить антироссийские санкции. Об этом стало известно по итогам журналистского расследования SRF.

Читать далее Швейцарские сырьевые компании могли обходить антироссийские санкции
С начала войны России против Украины ровно два года назад объемы экспорта из Швейцарии в близкие к России постсоветские республики подозрительно и резко возрос.

Показать больше

Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны?

Этот контент был опубликован на Существуют подозрение, что такие экспортные сделки стали всего лишь формой обхода санкций, введенных в отношении России.

Читать далее Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны?
«Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения.

Показать больше

Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО

Этот контент был опубликован на «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения.

Читать далее Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR