Швейцария ужесточает санкции против России, но отнюдь не все

Швейцарские компании смогут подавать в швейцарские суды иски о возмещении ущерба, в случае понесённых в России в результате экспроприации убытков. Keystone-SDA

Швейцария вновь ужесточила санкции, введенные в отношении России в связи с её агрессией против Украины. Среди прочего швейцарские компании смогут подавать в швейцарские суды иски о возмещении ущерба, в случае понесённых в России в результате экспроприации или судебных разбирательств убытков. Кроме того, политическим партиям, неправительственным организациям и СМИ теперь запрещено принимать от российского правительства денежные пожертвования.

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Эта последняя мера, как объявило правительство Швейцарии в среду 16 октября 2024 года, призвана ограничить влияние России на демократические процессы в Швейцарии. Исключения остаются, но они предусмотрены исключительно «для осуществления общего права на свободу мнений и средств массовой информации».

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На своем очередном заседании в среду правительство Швейцарии также решило реализовать большинство антироссийских санкционных мер, введенных Евросоюзом в период с июня по октябрь 2024 года. Новые санкционные меры вступили в силу в Швейцарии в четверг 17 октября 2024 года.

В настоящее время в швейцарский санкционный список включены 2 250 физических лиц, компаний и организаций. Нынешнее решение правительства Швейцарии также ужесточит ограничения на экспорт продукции, способной укрепить положение российской промышленности, Вооруженных сил и сферы инновационных технологий.

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Список российских компаний, на которые распространяются более строгие новые экспортные ограничения, оказался расширен и теперь включает 61 организацию. Около половины из них расположены в третьих странах и связаны с российским ВПК. Кроме того, в будущем швейцарским банкам будет запрещено с целью проведения платежных операций использовать любые альтернативы клиринговой системе Swift.

Под запрет также попадут организации, предлагающие криптовалютные услуги и способствующие проведению финансовых транзакций в поддержку российской оборонной промышленности. Будут запрещены инвестиции в строящиеся в России объекты, связанные с производством сжиженного природного газа и с его логистической перевалкой.

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Под санкции попали 27 морских судов, доставляющие в Россию продукцию военного назначения, перевозящие награбленное в Украине зерно или экспортирующие в обход санкционных ценовых ограничений российские нефтепродукты. Правительство Швейцарии также создало правовую основу для того, чтобы швейцарские компании могли подавать иски о возмещении ущерба в швейцарские суды, в случае если они понесли в России убытки в результате судебных разбирательств, санкций или экспроприации.

Курс в пользу трейдинговой отрасли

Однако вернемся к другому вопросу, а именно к тому, что на сей раз Швейцария ввела у себя не все санкции, введенные Евросоюзом. Например, трейдинговые компании из Швейцарии и ранее не имели права покупать российскую нефть. Однако если дочерняя компания этого трейдера находится, например, в Дубае, то такие сделки были совершенно законны. Такого рода «гешефты» уже несколько раз оказывались в громких заголовках швейцарских СМИ.

В феврале 2024 года, например радио SRF сообщало, что подозрения относительно того, что некоторые дочерние компании швейцарских трейдинговых компаний обходят санкции, нашли свое подтверждение. Федеральная прокуратура открыла даже уголовное производство по одному из таких дел. Так что ранее такая деятельность была незаконной, особенно если такого рода операции включали в себя платежи или инструкции, получаемые из Швейцарии.

Однако если в конечном итоге в Швейцарию поступала только прибыль от таких сделок, то все сразу выглядело иначе, то, что было незаконным, становилось совершенно легальным делом. А это именно та лазейка, которую ЕС и хотел закрыть своим новым 14 пакетом санкций. И вот сюрприз: как раз эти меры ЕС Швейцария у себя не вводит. Видный депутат от социалистов (SP) Фабиан Молина резко критикует это решение. «Швейцария, очевидно, все еще хочет, чтобы швейцарские сырьевые трейдеры могли обходить санкции. Это никуда не годится».

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Депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) от Люцерна Франц Грютер придерживается совершенно иной точки зрения. Он рассматривает данное решение Федерального совета как вклад в разъяснение правовой ситуации. «Теперь правовая ситуация, в которой действует наш торгово-сырьевой сектор, прояснилась. Отныне эти компании знают, что к их дочерним предприятиям за рубежом применяются тамошние локальные законы — а не швейцарское законодательство». Совершенно разных взглядов придерживаются эти политики там и когда, где и когда речь заходит о генеральной линии Швейцарии в отношении России.

Особый подход?

В последнее время в стране набирают силу те, кто хочет, чтобы Швейцария применяла особый подход к антироссийским санкциям. На осенней парламентской сессии Совет кантонов (малая палата парламента) принял, вопреки воле Федерального совета, кабмина, решение о том, что предоставление юридических консультаций российским юридическим лицам снова должно стать возможным. Свое решение правда еще должна принять вторая палата, Национальный совет.

Но вот теперь Федеральный совет и сам решил не принимать последние санкции ЕС против России в том, что касается дочерних трейдинговых компаний. По мнению кабмина, действующее законодательство уже предоставляет достаточный набор средств для преследования и наказания фактов обхода санкций, в том числе и через дочерние компании. Швейцария, говорит правительство, активно этим занимается.

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«Я рад, что Швейцария занимает здесь независимую позицию», — говорит депутат от SVP Франц Грютер. Фабиан Молина придерживается совершенно иной точки зрения. Он убежден, что такой особый путь Швейцарии негативно скажется на отношениях Конфедерации с ЕС и США. Последние наверняка будут внимательно следить за тем, как Швейцария будет реализовывать санкции на практике. Швейцария раньше поддерживала все санкции ЕС — но теперь она все дальше и дальше отходит от европейского курса, занимая позицию в пользу трейдинговой отрасли и финансового центра.

Как говорит Фабиан Молина, таким образом Швейцария начинает откровенно наживаться на войне. Так или иначе, даже спустя два с половиной года после начала агрессивной войны России против Украины ожесточенные споры о том, насколько суровыми должны быть санкции против России, в Швейцарии все еще ведутся с неутихающей интенсивностью.