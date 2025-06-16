The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Внешняя политика

Швейцарское посольство в Тегеране закрыто

Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе.
Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе. KEYSTONE

Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Швейцарское посольство в Тегеране «закрыто до дальнейшего уведомления» из-за резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом дипломатическая миссия сообщила в воскресенье вечером 15 июня 2025 года на платформе X (ранее Twitter), сославшись на «текущую ситуацию с безопасностью».

Решение последовало после сообщений о серии авиаударов, нанесённых по иранской столице в воскресенье Израилем. По данным СМИ, удары были направлены по ключевым государственным объектам, включая министерство нефти и штаб-квартиру полиции. Иранские информационные агентства, в том числе Tasnim, опубликовали кадры разрушений и спасательных операций.

Читайте подробнее:

Сообщается также о попадании в жилые дома и общежитие, где есть пострадавшие. Местные очевидцы передают, что в течение дня в Тегеране наблюдалось плотное движение и пробки: многие жители пытались покинуть город. Швейцария представляет интересы США в Иране и играет ключевую роль в дипломатических посреднических усилиях между этими двумя странами, не имеющими прямых дипломатических отношений.

Показать больше

А также:

Показать больше
Берну не хватает влияния для того, чтобы внести реальный вклад в деэскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Показать больше

Иран-Израиль: Швейцария утрачивает влияние в качестве посредника?

Этот контент был опубликован на Берну не хватает влияния для того, чтобы внести реальный вклад в деэскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Читать далее Иран-Израиль: Швейцария утрачивает влияние в качестве посредника?
Показать больше
Пожарные работают у здания, пострадавшего от израильских авиаударов к северу от Тегерана, Иран, 13 июня 2025 года.

Показать больше

Посол Швейцарии была приглашена в МИД Ирана

Этот контент был опубликован на Посол Швейцарии в Тегеране была вызвана в пятницу иранскими властями: Швейцария, как известно, представляет интересы США в Иране.

Читать далее Посол Швейцарии была приглашена в МИД Ирана
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
15 Отметки «мне нравится»
14 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
A Swiss military observer keeps watch over the Golan Heights in Israel

Показать больше

Миротворцы ООН на Ближнем Востоке и Швейцария

Этот контент был опубликован на Кто такие ВСООНЛ и какой вклад вносит Швейцария в миротворческую деятельность на Ближнем Востоке?

Читать далее Миротворцы ООН на Ближнем Востоке и Швейцария
Посол Эквадора в Берне Вероника Бустаманте (Verónica Bustamante) и министр иностранных дел Швейцарии Иньясио Кассис подписали 24 июня 2024 года соглашение о представлении Швейцарией интересов Эквадора.

Показать больше

Швейцария будет посредничать между Мексикой и Эквадором

Этот контент был опубликован на Официальный Берн взял на себя обязанности посредника между Мексикой и Эквадором, разорвавшими дипломатические отношения.

Читать далее Швейцария будет посредничать между Мексикой и Эквадором
голубь
Das Hotel de la Paix

Показать больше

Швейцария в роли посредника — промежуточные итоги

Этот контент был опубликован на Война России против Украины показала, что сейчас скорее Турция играет роль эффективного посредника. А что же Швейцария? Взгляд в историю.

Читать далее Швейцария в роли посредника — промежуточные итоги
returned US prisoner embraced by relatives

Показать больше

Как Швейцария помогла провести обмен заключенными между США и Ираном

Этот контент был опубликован на Дж. Байден благодарен Берн за содействие обмену заключенными между США и Ираном.

Читать далее Как Швейцария помогла провести обмен заключенными между США и Ираном

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR