Швейцарское посольство в Тегеране закрыто

Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе. KEYSTONE

Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе.

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Швейцарское посольство в Тегеране «закрыто до дальнейшего уведомления» из-за резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом дипломатическая миссия сообщила в воскресенье вечером 15 июня 2025 года на платформе X (ранее Twitter), сославшись на «текущую ситуацию с безопасностью».

Решение последовало после сообщений о серии авиаударов, нанесённых по иранской столице в воскресенье Израилем. По данным СМИ, удары были направлены по ключевым государственным объектам, включая министерство нефти и штаб-квартиру полиции. Иранские информационные агентства, в том числе Tasnim, опубликовали кадры разрушений и спасательных операций.

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Сообщается также о попадании в жилые дома и общежитие, где есть пострадавшие. Местные очевидцы передают, что в течение дня в Тегеране наблюдалось плотное движение и пробки: многие жители пытались покинуть город. Швейцария представляет интересы США в Иране и играет ключевую роль в дипломатических посреднических усилиях между этими двумя странами, не имеющими прямых дипломатических отношений.

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