Прорыва по Ирану в Женеве не произошло

Европейские министры призвали Иран вернуться к переговорам с США — прорыва в Женеве не произошло. Keystone-SDA

Переговоры в Женеве между министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с представителем Ирана завершились в пятницу 20 июня 2025 года без какого-либо прорыва.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Geneva nuclear talks: European ministers urge Iran to reopen dialogue with US Читать далее Geneva nuclear talks: European ministers urge Iran to reopen dialogue with US

Français fr Les Européens appellent l’Iran à négocier avec Washington Оригинал Читать далее Les Européens appellent l’Iran à négocier avec Washington

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Европейская сторона призвала Тегеран немедленно возобновить диалог с Соединёнными Штатами, подчеркнув, что это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств — Дэвид Лэмми (Великобритания), Жан-Ноэль Барро (Франция) и Йоханн Вадефуль (Германия) — заявили, что Иран должен начать переговоры «не дожидаясь прекращения израильских ударов».

Обсуждение состоялось с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тегеран, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам и дипломатии, но поставил условие: атаки Израиля должны прекратиться, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. «Иран не должен получить ядерное оружие», — заявил Дэвид Лэмми журналистам.

Показать больше

Показать больше Посла Швейцарии пригласили в МИД Ирана Этот контент был опубликован на Посол Швейцарии в Тегеране была вызвана в пятницу иранскими властями: Швейцария, как известно, представляет интересы США в Иране. Читать далее Посла Швейцарии пригласили в МИД Ирана

По его словам, Аббас Аракчи продемонстрировал готовность продолжить диалог как по ядерному досье, так и по более широкому спектру региональных вопросов. «Чисто военного решения ситуации не существует», — отметил Жан-Ноэль Барро, подчеркнув необходимость возвращения Ирана за стол переговоров с Вашингтоном. Тем временем в США ожидается, что президент Дональд Трамп примет решение о возможных военных действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика