Прорыва по Ирану в Женеве не произошло
Переговоры в Женеве между министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с представителем Ирана завершились в пятницу 20 июня 2025 года без какого-либо прорыва.
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Европейская сторона призвала Тегеран немедленно возобновить диалог с Соединёнными Штатами, подчеркнув, что это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств — Дэвид Лэмми (Великобритания), Жан-Ноэль Барро (Франция) и Йоханн Вадефуль (Германия) — заявили, что Иран должен начать переговоры «не дожидаясь прекращения израильских ударов».
Обсуждение состоялось с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тегеран, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам и дипломатии, но поставил условие: атаки Израиля должны прекратиться, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. «Иран не должен получить ядерное оружие», — заявил Дэвид Лэмми журналистам.
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По его словам, Аббас Аракчи продемонстрировал готовность продолжить диалог как по ядерному досье, так и по более широкому спектру региональных вопросов. «Чисто военного решения ситуации не существует», — отметил Жан-Ноэль Барро, подчеркнув необходимость возвращения Ирана за стол переговоров с Вашингтоном. Тем временем в США ожидается, что президент Дональд Трамп примет решение о возможных военных действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.
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