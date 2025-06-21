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Внешняя политика

Прорыва по Ирану в Женеве не произошло

Европейские министры призвали Иран вернуться к переговорам с США — прорыва в Женеве не произошло.
Европейские министры призвали Иран вернуться к переговорам с США — прорыва в Женеве не произошло. Keystone-SDA

Переговоры в Женеве между министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с представителем Ирана завершились в пятницу 20 июня 2025 года без какого-либо прорыва.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Европейская сторона призвала Тегеран немедленно возобновить диалог с Соединёнными Штатами, подчеркнув, что это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств — Дэвид Лэмми (Великобритания), Жан-Ноэль Барро (Франция) и Йоханн Вадефуль (Германия) — заявили, что Иран должен начать переговоры «не дожидаясь прекращения израильских ударов».

Обсуждение состоялось с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тегеран, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам и дипломатии, но поставил условие: атаки Израиля должны прекратиться, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. «Иран не должен получить ядерное оружие», — заявил Дэвид Лэмми журналистам.

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Пожарные работают у здания, пострадавшего от израильских авиаударов к северу от Тегерана, Иран, 13 июня 2025 года.

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Посла Швейцарии пригласили в МИД Ирана

Этот контент был опубликован на Посол Швейцарии в Тегеране была вызвана в пятницу иранскими властями: Швейцария, как известно, представляет интересы США в Иране.

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По его словам, Аббас Аракчи продемонстрировал готовность продолжить диалог как по ядерному досье, так и по более широкому спектру региональных вопросов. «Чисто военного решения ситуации не существует», — отметил Жан-Ноэль Барро, подчеркнув необходимость возвращения Ирана за стол переговоров с Вашингтоном. Тем временем в США ожидается, что президент Дональд Трамп примет решение о возможных военных действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

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