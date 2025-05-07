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Брюссель рассматривает соглашения со Швейцарией как единый пакет

Еврокомиссия вообще-то рассматривает соглашения «третьего пакета» секторальных договоров со Швейцарией в качестве единого комплекса…
Еврокомиссия вообще-то рассматривает соглашения «третьего пакета» секторальных договоров со Швейцарией в качестве единого комплекса… Keystone-SDA

Европейская комиссия рассматривает соглашения «третьего пакета» секторальных договоров, заключённые со Швейцарией, в качестве единого пакета. Однако, по словам главного переговорщика Еврокомиссии, отдельные соглашения пакета могут быть и исключены из общего процесса. При одном условии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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На прошлой неделе Федеральный совет (кабинет министров Швейцарии) объявил, что представит парламенту на рассмотрение четыре проекта «постановления правительства» (Bundesbeschluss), основанных на достигнутых им в 2024 году договорённостях с Европейской комиссией о заключении соглашений «третьего пакета» секторальных договоров с ЕС:

Одно — по «стабилизации двусторонних отношений», и три — по дальнейшему сотрудничеству в сферах безопасности пищевых продуктов, электроэнергетики и здравоохранения. Ниже по ссылке подробности, о том, какие это договоры и о чем в них идет речь.

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По мнению Федерального совета, возможно, что одно или несколько соглашений будут отклонены парламентом или избирателями и, следовательно, не вступят в силу. Однако такие «манёвры» возможны только в случае, если вступит с силу главное соглашение о стабилизации отношений с ЕС.

На вопрос агентства Keystone-SDA, разделяет ли Европейская комиссия эту точку зрения, представитель Комиссии ответил во вторник 6 мая 2025 года: «Все соглашения и протоколы были согласованы в рамках одного пакета, и переговоры по нему были завершены в декабре 2024 года. Все документы вступят в силу только после ратификации обеими сторонами».

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Главный переговорщик Комиссии Ричард Шостак (Richard Szostak) ещё в феврале 2025 года подтвердил, что разделяет такую позицию Федерального совета. Тогда же он представил эти договорённости курирующему комитету Европейского парламента. По словам Ричарда Шостака, прежде чем новые соглашения смогут вступить в силу, получить «юридическую силу» должен будет стабилизационный договор, который сам также имеет форму пакета мер.

Без стабилизационного документа ни одно другое новое соглашение «третьего пакета» в силу не вступит — такой порядок отражает комплексную логику всего списка новых соглашений Берна и Брюсселя. Ключевые требования ЕС, такие, как свобода передвижения лиц и финансовый вклад Швейцарии в «Европейский фонд сплочения», являются частью именно стабилизационного блока.

Ричард Шостак добавил, что в отличие от Швейцарии, процедура ратификации в ЕС предполагает принятие одного решения по всему третьему пакету соглашений в рамках одного юридического акта.

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