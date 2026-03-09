Поставка ЗРК Patriot в Швейцарию задерживается на пять лет

По данным SRF, министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister, в центре на фото) рассматривает возможность закупить ещё одну систему ПВО, но альтернативную Patriot. Keystone / Anthony Anex

Задействование американских систем ПВО Patriot странами Ближнего Востока не обошлось без последствий и для Швейцарии. Как подтверждают источники в федеральной администрации, на которые ссылается общественое радио SRF, Вооруженным силам страны придётся ждать заказанные системы противовоздушной обороны Patriot ещё дольше, чем предполагалось ранее.

6 минут

Начиная с воскресенья 1 марта 2026 года одни только Объединённые Арабские Эмираты перехватили более тысячи иранских ракет и беспилотников. Одна ракета-перехватчик к системе Patriot производства американской компании Raytheon стоит в среднем около трёх миллионов франков. Запасы этих ракет расходуются сейчас быстрее, чем они пополняются. Страны Персидского залива уже обратились к нескольким европейским государствам с просьбой предоставить им дополнительные ресурсы.

Система ПВО Patriot играет едва ли не решающую роль в Украине: её используют для защиты энергетической инфраструктуры и городов от российских налетов и бомбёжек. Теперь в Киеве опасаются, что из-за войны с Ираном ракет для ЗРК Patriot может начать не хватать. Глава швейцарского Ведомства материально-технического снабжения Вооруженных сил armasuisse Урс Лохер (Urs Loher) на прошлой неделе уже находился в США — ещё до начала войны с Ираном.

До пяти лет

Как следует из расследования радио SRF, именно тогда швейцарские власти и узнали, что срок поставки систем Patriot может достигать пяти лет. Теперь в Федеральном департаменте / министерстве обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) исходят из того, что из-за войны с Ираном поставка пяти заказанных батарей Patriot затянется ещё сильнее. Первоначально эти системы должны были начать поступать в Швейцарию уже в этом году.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot армии Нидерландов, установленный на авиабазе в г. Адане, Турция, 26 января 2013 г. Keystone

Для парламентариев, занимающихся вопросами безопасности, такое развитие событий неожиданностью не стало. «Подозрения, что Швейцария уже больше не входит в число стран, которым поставки идут в приоритетном порядке, существовали давно», — говорит депутат Совета кантонов (малая палата парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцманн (Werner Salzmann). «С началом войны на Ближнем Востоке ситуация станет ещё хуже». Депутат Совета кантонов от Социал-демократической партии (SP) Швейцарии Франциска Рот (Franziska Roth), напротив, требует вообще отказаться от закупки Patriot.

По её мнению, система ПВО, которая, как Patriot, предназначена для перехвата целей на больших дистанциях, сейчас не является приоритетом. «Нам нужны системы защиты от беспилотников», — говорит она. Политики правоцентристского лагеря, отвечающие за вопросы безопасности, напротив, требуют ни в коем случае не останавливать закупку Patriot. Такой позиции придерживается, в частности, депутат Совета кантонов от партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Йозеф Диттли (Josef Dittli).

По его словам, Швейцарии эта система понадобится и позже. «Но нам также нужны дополнительные средства, причём как можно скорее. Федеральный совет должен уже сейчас заняться закупкой дополнительных вариантов», — заявил Йозеф Диттли. По данным SRF, министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) рассматривает возможность закупить ещё одну систему ПВО, но альтернативную Patriot. Одним из возможных вариантов может стать система SAMP/T от французского консорциума Eurosam. При этом, судя по всему, Мартин Пфистер не намерен отменять заказ на комплексы Patriot.

Читайте также:

Пока остаётся открытым вопрос, что будет с 650 миллионами франков, которые Швейцария уже перевела Соединённым Штатам в счёт закупки ЗРК ов Patriot. После того как летом прошлого 2025 года США впервые сообщили Федеральному совету о задержках с поставками, МО Швейцарии прекратил дальнейшие выплаты. Неясно и то, из каких средств можно будет профинансировать быструю поставку альтернативных систем ПВО.

Ажиотажный спрос

Ещё несколько недель назад SRF сообщала, что в ближайшие два года у VBS будет не хватать денежных средств на обеспечение обязательных авансовых платежей по новым системам ПВО. В ответ на запрос радио SRF военное ведомство на прошлой неделе лишь сообщило, что Федеральный совет (кабмин) рассмотрит дальнейшие шаги по закупке систем Patriot. Война с Ираном, скорее всего, ив самом деле вызовет ажиотажный спрос на комплексы Patriot и ракеты к ним.

Так считает Фабиан Хоффманн (Fabian Hoffmann), эксперт Университета Осло (Universitetet i Oslo), занимающийся, в частности, ракетными технологиями и оборонной политикой. По его оценкам, после войны арсеналы стран Персидского залива, вероятно, окажутся сильно истощены. «Когда эти государства начнут пополнять свои запасы, спрос на производственные мощности резко вырастет, и борьба за места в очереди станет очень жёсткой», — говорит Фабиан Хоффманн.

Сейчас системы Patriot используются 17 государствами. «Особенно трудно будет небольшим странам-заказчикам: привлечь к себе внимание производителя в таких условиях будет очень непросто», — отмечает Фабиан Хоффманн. У системы Patriot есть альтернативы — например, французская система SAMP/T, израильская David’s Sling и новая ракета компании Diehl, разработанная для немецкого комплекса IRIS-T. «Но по совокупности характеристик Patriot остаётся самой мощной системой в своей ценовой категории», — убежден Фабиан Хоффманн.

