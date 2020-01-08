Информационное собрание для нелегалов, в ходе которого им были разъяснены условия и порядок участия в проекте «Папирус», дающем возможность выйти из тени на свет. Женева, февраль 2017 года. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Пользуясь своими правами автономии все больше городов в США начинают вести свою собственную политику в миграционной сфере, порой целиком и полностью противоречащую целям федеральных властей. Подходит ли этот опыт для Швейцарии? Или это политически мотивированная попытка злоупотребить федерализмом? Возникают ли аналогичные разногласия в Швейцарии? Оказывается, да, возникают, хотя и в более скромных масштабах и без особых последствий.

Правовой режим, в рамках которого люди, подвергавшиеся преследованиям по религиозным или политическим мотивам, получали «убежище», возник в раннем средневековье. В Европе человек, получивший статус «горожанина», получал иммунитет от гонений. «Воздух города — воздух свободы», — гласила средневековая поговорка. Убежищем могло стать даже отдельное здание церкви.

В России крепостные могли бежать на Дон, откуда «не было выдачи», или в Сибирь, также получая фактически «убежище» от самодержавного рабства. В наши дни в США возникло целое движение «городов-убежищ», которые, пользуясь своими правами автономии, ведут собственную политику в миграционной области, предлагая, оппонируя федеральному центру, кров и защиту мигрантам, не имеющим документов и легального статуса.

Среди таких городов находятся Чикаго и Нью-Йорк, а Калифорния вообще объявила себя целым «штатом-убежищем», категорически отказывающимся следовать курсом, намеченным в иммиграционной сфере ненавистной администрацией президента Дональда Трампа. Считая такую политику чрезмерно жесткой, «города-убежища» дают возможность мигрантам оставаться в стране.

До Европы в целом и в частности до Швейцарии такого рода движение еще по-настоящему не докатилось, тем не менее, и здесь уже тоже города начинают активно вмешиваться в сферы, «которые раньше были исключительным предметом ведения федерального центра». Об этом, в частности, рассказывает нам Давид Кауфман (David KaufmannВнешняя ссылка), профессора Кафедры урбанистики и муниципального управления (Raumentwicklung und Stadtpolitik) Высшей федеральной технической школы (ETH) Цюриха.

С его точки зрения, если это движение действительно станет в Швейцарии новым «веянием» в сфере миграционной политики и политики в области предоставления убежища, то вполне вероятно, что тщательно, в течение десятилетий, выверенный баланс властных полномочий федерального, кантонального и муниципального уровней может быть серьезно поставлен под вопрос.

Проект «Папирус»

Этот проект, наверное, в наибольшей степени похож на движение «городов-убежищ». Реализуемая в Женеве «Операция «Папирус» (название ее связано со словом papiers, в переводе с французского «документы», — прим. ред. рус.) призвана, правда, в первую очередь не показать средний палец президенту (в Швейцарии должность президента существует, но она ничего не решает), но помочь в прояснении своего миграционного порядка 3,5 тыс. «нелегалам», проживающим на территории этого небольшого кантона на крайнем западе страны.

В большинстве своем контингент нелегалов формируется там из женщин, приехавших в Швейцарию из Латинской Америки с целью заработать на жизнь уборкой и помощью по дому. Этим проектом «Женева сделала небольшой шаг в сторону своей большей открытости, показав пример последовательного смягчения условий легализации лиц, незаконно пребывающих в Швейцарии», — говорит Д. Кауфманн. Напомним, что в Швейцарии кантоны (субъекты федерации) имеют очень широкие права автономии, в том числе и в миграционной сфере.

Они имеют право, например, рассмотрев дело того или иного нелегала, принять решение о легализации его пребывания в стране, особенно если речь идет «об особенно сложных случаях или о личных трагических судьбах». Однако проект «Папирус», однако, изначально был задуман и реализован куда масштабнее, его этапы и условия участия в нем были тщательно разработаны в ходе консультаций с участием НПО, кантональных и федеральных властей. Их задача: вывести нелегалов из тьмы подпольного существования на свет социальной интеграции, с учетом того, что такого рода подполье по самой природе своей является в потенциале питательной средой для разного рода правонарушений и преступности в целом.

Именно поэтому в рамках проекта его участники получают иммунитет от какого-либо юридического преследования, включая депортацию. Федеральные власти настаивают, что в данном случае речь идет не о «некоей коллективной системе», и что «случай каждого нелегала будет рассматриваться строго индивидуально и отдельно». И все равно, опыт Женевы уже вызвал заметный интерес и в других регионах Швейцарии, в частности, в городе Базель, третьем по величине после Цюриха и Женевы.

Кантоны и «города-государства»

Способна ли женевская модель прижиться в других регионах страны? Большой вопрос. Во-первых, говорит Д. Кауфман, рамочные условия реализации проекта «Папирус» потребовали долгой и тщательной разработки, и в итоге они учитывают специфику именно местного женевского контекста. Во-вторых, при всем швейцарском федерализме, не каждый швейцарский город имеет в своем распоряжении такие же, как Женева, широкие политические права автономии, да еще в такой «сложной сфере», как миграция.

Наиболее подготовлен к такой политике, наверное, кантон Базель-городской на границе с Германией. И он, и Женева, являют собой уникальные случаи. По сути, это «города-государства», то есть субъекты федерации, площадь которых фактически равна площади соответствующих городов (к Женеве это относится в меньшей степени). На практике это означает, что город как отдельная община (а большинство нелегалов проживает именно в городах) и кантон как превалирующая административная структура, имеющая право принимать окончательные политические решения, практически ведут единую политику. В кантонах Цюрих или Лозанна ситуация выглядит диаметрально противоположным образом.

Там часто «левые» городские власти порой жестко конфликтуют с кантональным уровнем, на котором доминируют консервативные партии. В Цюрихе этот разрыв бросается в глаза в особенной степени. Город с населением 428 тыс. человек управляется левым правительством, тогда как на уровне кантона доминируют партии правоцентристского характера. И когда в 2018 году правительство города предложило правительству кантона реализовать нечто вроде цюрихского аналога женевского проекта «Папирус», в ответ оно получило жесткое «njet». «Ситуация в кантоне Цюрих с положением в кантоне Женева несравнима», — решительно указало в обоснование своего решения кантональное правительство.

«Городская визитка-удостоверение»

Тем самым и институционально, и политически ситуация в США отличается от исходных условий в Швейцарии. Швейцарские города, во-первых, не стремятся демонстративно «отморозить себе уши» назло Трампу, а во-вторых, они если и реализуют проекты в области миграции, то куда более скромные. В Цюрихе, например, недавно была придумана City Card, своего рода визитка и городское удостоверение личности в одном флаконе — специальный документ, который должен выдаваться всем жителям города, включая нелегалов.

Его можно будет, в теории, использовать в качестве удостоверения личности без опасений подвергнуться допросу, аресту и высылке. Тем не менее, по словам Д. Кауфмана, даже в левом Цюрихе реализация такого проекта продвигается крайне медленно. В целом правительство Цюриха поддержало этот проект, но на стадии конкретной реализации его одолели «смутные сомнения» юридического характера. И только мощное давление гражданского общества привело к тому, что правительство города обязалось в течение 2020 года представить всего лишь проект закона о правовом статусе такой «визитки» и о тех правах и обязанностях, которые будет иметь обладатель данной карты.

Паял Парех (Payal Parekh), представляющая крайне левое гражданское движение «Все Мы Город Берн» («Wir alle sind BernВнешняя ссылка»), говорит, что в Берне сейчас тоже разрабатываются планы по введению подобного удостоверения личности для нелегалов. По ее словам, это одна из ключевых инициатив ее ассоциации, которая также организует «межкультурные кафе» и общественные дебаты для всех тех, кто интересуется политикой, но не имеет права голоса. Она признала, что всех этих усилий далеко еще недостаточно для того, чтобы квалифицировать Берн как действительно «город-убежищеВнешняя ссылка».

Тем не менее, с ее точки зрения, такие проекты, объединившись в единый поток, смогут в итоге побудить городские власти пойти-таки навстречу мигрантам-нелегалам. В Берне, по ее мнению, условия для таких инициатив «оптимальны», во-первых, потому, что город Берн в противостоянии с кантоном сохранил за собой значительные политические компетенции, а, во-вторых, как и в большинстве швейцарских городов, здесь у власти находятся партии «из левой части политического спектра».

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Сколько людей «без документов» живет в Конфедерации? Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, в Швейцарии проживает 76 тыс. человек «без документов», то есть без визы, вида на жительства или любого другого законного основания на пребывание в стране. В долевом соотношении эти люди представляют собой около 1,0% от населения в 8,5 млн человек. Больше всего нелегалов проживают в Цюрихе (28 тыс. чел), 13 тыс. живут в Женеве, 12 тыс. — в кантоне Во, 4 тыс. — в Базеле-городском и 3 тыс. — в кантоне Берн. Точные данные неизвестны, приведенные цифры являются средними оценочными показателями.

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Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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