На референдуме 25 ноября 2018 года народ Швейцарии проголосует по народной законодательной инициативе «Швейцарское право вместо чужих судей» / «Инициатива в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «SelbstbestimmungsinitiativeВнешняя ссылка»), запущенную национал-консервативной Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei / SVP). Цель законопроекта: определить, в каком отношении находятся в Швейцарии международное право и национальное законодательство, и кто из них имеет приоритет. Инициатива предлагает сделать конституцию Швейцарии самым главным источником права в стране.
В случае столкновения норм международного и национального права должны действовать нормы национального законодательства, точнее, законопроект предлагает создать для швейцарской прямой демократии почти тепличные условия, убрав с пути реализации любых решений народа препятствие в виде международных соглашений и обязательств, проистекающих для Швейцарии из данных документов. Противники законопроекта опасаются, что под удар могут быть поставлены права человека в Конфедерации, и что, в частности, швейцарцы могут лишиться права обращаться в Европейский суд по правам человека.
По словам сторонников инициативы, она стала реакцией на то, как в последние годы правительство, парламент и Федеральный суд в Лозанне на практике реализовывали решения, принятые народом Швейцарии на референдуме. По их мнению, эти структуры и институты не реализовывали вотум избирателей, но, скорее, выхолащивали их, приводя в качестве примера решение народа об ограничении трудовой иммиграции. Принятое на референдуме в феврале 2014 года, это решение было, по их мнению, интерпретировано и реализовано «с точностью до наоборот».
Какова ситуация на данный момент?
В действующем швейцарском законодательстве мы не найдём детального или исчерпывающего ответа на вопрос о том, в каком же соотношении находятся право международное и национальное? Суды в рамках правоприменительной практики, а также профессораВнешняя ссылка на кафедрах в лекционных залах правовых вузов, исходят в целом из превалирования права международного, пусть даже в Конституции страны такого тезиса, сформулированного именно в такой форме, мы не найдём. Расплывчатые формулировки основного закона, поэтому, предоставляют теоретикам и практикам права довольно широкое пространство для манёвров и интерпретаций.
Федеральный суд в Лозанне, например, вынужден был уже несколько раз отвечать на вопрос о том, что-же все-таки имеет приоритет при столкновении норм национального и международного права, с учётом того, что в Конституции нормы и того, и другого права объявлены для судов страны в равной степени «определяющими» («massgebendВнешняя ссылка»). При этом, парадокс, сама конституция в качестве «определяющей» инстанции в основном законе для судов не обозначена. А это ведет к тому, что парламент имеет возможность довольно легко «выворачивать наизнанку» «неудобные» для него решения, принятые народом на референдумах.
Не забудем, что народная законодательная инициатива в Швейцарии позволяет всего лишь вносить поправки в Конституцию. Проистекающие из норм основного закона законодательные акты создаются потом парламентом, и для судов потом «определяющим» является уже не статья в конституции, изменённая народом, но созданный парламентом на ее основе закон, порой весьма «разбавленный» и даже изменённый до почти полной неузнаваемости по сравнению с буквой и духом первоначальной законодательной инициативы. Именно против этого обстоятельства, по сути, и выступают авторы инициативыВнешняя ссылка «В пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «SelbstbestimmungsinitiativeВнешняя ссылка»).
Какова аргументация авторов инициативы?
С точки зрения авторов инициативы прямая демократия в Швейцарии находится в настоящее время в опасности. По мнению Швейцарской народной партии (SVP), принятое в 2012 году Федеральным судом в Лозанне решение о превалировании международного права над Конституцией лишило «уникальную систему швейцарского политического суверенитета и самоопределения» правых оснований. В результате парламент и правительство получили возможность «выхолащивать» и «извращать» решения, принятые народом на референдуме.
Так произошло, по мнению сторонников инициативы, уже несколько раз, когда народные решения не были реализованы в должной форме со ссылками на режим свободны перемещения между ЕС и Швейцарией или же на Европейскую конвенцию по защите основных прав и свобод (ЕКПЧ). Параллельно и одновременно международные структуры и институты постоянно расширяют корпус международного законодательства, а швейцарский народ не имеет права высказаться по тем или иным законам или нормам, которые позже просто имплантируются в швейцарское законодательство – как раз на основе принципа превалирования международного права над национальным.
Поэтому, с точки зрения авторов инициативыВнешняя ссылка, голосование в ее пользу является голосованием в поддержку прямой демократии в стране и в пользу создания механизмов, с помощью которых в будущем можно будет эффективно противодействовать попыткам «замотать» народные решения со ссылками на действующие, де, нормы международного права. По мнению Швейцарской народной партии в будущем такие казусы, как в случае с инициативой против массовой иммиграции или с инициативой о немедленной высылке иностранцев, нарушивших закон, были бы невозможны (по мнению Швейцарской народной партии парламент эти народные решения в должной форме не реализовал).
Каковы были бы последствия одобрения этой инициативы?
Единого мнения на предмет возможных последствий одобрения данного законопроекта нет ни у политиков, ни у юристов-экспертов. Вот только несколько пунктов, которые могли бы стать источником возможных правовых сложностей:
Денонсация международно-правовых документов и соглашений: противники инициативы утверждают, что в случае одобрения народом данного законопроекта экспертной проверке пришлось бы подвергнуть по меньшей мере 5 тыс. соглашений и договоров, заключённых Швейцарией во многостороннем и двустороннем форматах. Не исключено, что по многим из них пришлось бы провести дополнительные консультации и переговоры, а некоторые пришлось бы неизбежно денонсировать. Под угрозой, кроме того, оказались бы примерно 600 соглашений, имеющих критически-важное значение для швейцарской экономики. Представители SVP с этим не согласны и утверждают, что ни один из этих документов не противоречит конституции, а потому под угрозой ни один из них не находится.
Права человека: противники инициативы предупреждают, что одобрение инициативы могло бы в самом худшем случае привести к денонсации Швейцарией Европейской Конвенции по защите основных прав и свобод человека (ЕКПЧ), а это значит, что в будущем граждане Швейцарии не имели бы возможности обращаться за помощью в Европейский суд по правам человека в Страсбург.
По мнению главного редактора правоконсервативного, близкого к SVP, швейцарского журнала «Вельтвохе» Роджера Кёппеля, «судьи в ЕСПЧ назначаются такими людьми, как президент Путин, автократ Эрдоган и европейское пугало Орбан. И вот они должны лучше нас знать, как обстоят дела в Швейцарии с правами человека, лучше, чем даже судьи, избранные и контролируемые самими швейцарскими гражданами»? По мнению SVP выход из ЕКПЧ не является основной целью инициативы, пусть даже такое развитие событий исключать и нельзя.
Противники инициативы говорят, что если даже Швейцария и останется в числе стран, подписавших ЕКПЧ, то решения ЕСПЧ все равно уже не имели бы законной силы в Швейцарии, поскольку, ратифицировав в 1974 году Конвенцию, Швейцария не провела ее тогда через референдум, а потому, согласно положениям инициативы, решения ЕСПЧ не смогут быть больше «основополагающими» в юридическом смысле для швейцарских судов. С точки зрения SVP ничего страшного в этом нет: «чужие судьи» («fremde Richter») из Страсбурга Швейцарии не нужны, поскольку все основные права человека Швейцария давно уже и так закрепила в своей собственной конституции.
Ненадёжный партнёр: по мнению противников инициативы ее принятие нанесёт ущерб имиджу Швейцарии как надёжного международного партнёра, поскольку теперь ее действия на международной арене будут включать в себя опцию «внезапного» для окружающего мира расторжения Берном действующих соглашений. По мнению SVP не всё так страшно, потому что реализовываться такая опция если и будет, то крайне редко, с учётом того, что действительно важные международные соглашения уже сейчас в Швейцарии должны обязательно получать народное «добро» на референдуме, а потому они и в будущем будут иметь для швейцарских судов характер «основополагающих» правовых актов.
Проблемы в отношениях с ЕС: противники инициативы опасаются, что денонсации могут подвергнуться два пакета ныне действующих «двусторонних/билатеральных» соглашений, образующих базис кооперации Швейцарии с Европейским союзом, важнейшим торговым партнёром альпийской республики. Швейцарская народная партия (SVP) в целом со своей стороны и не скрывает, что любой ценой держаться за эти соглашения она не намерена. Напомним, что недавно она запустила народную законодательную инициативу, предлагающую денонсировать соглашение с ЕС о свободе перемещения людей и капиталов. Разрыв этого соглашения автоматически приведёт к денонсации одного из двух пакетов «билатеральных» соглашений, что способно уничтожить уже сложившийся базис сотрудничества Берна и Брюсселя в его нынешней форме.
Экономические последствия: межрегиональный швейцарский союз работодателей Economiesuisse считает, что данная инициатива подрывает позиции Швейцарии в качестве ведущего в мире промышленного и инновационного центра. По мнению же SVP прямая демократия уже является достаточным гарантом существования в Швейцарии стабильной и привлекательной для иностранных инвесторов экономики.
Почему парламент и правительство отвергают «Инициативу в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии»?
Правительство Швейцарии (Федеральный совет / Bundesrat) рекомендуетВнешняя ссылка голосовать против. Его аргументы: инициатива подвергает риску важные международные соглашения, подписанные страной, она ведет к возникновению правовой неопределённости, подрывает позиции Швейцарии в качестве глобального промышленного центра. Ослаблены будут и гарантии прав человека. Парламент, опираясь на схожие аргументы, так же проголосовалВнешняя ссылка против инициативы: большая палата, Национальный совет, отвергла ее большинством 129:68, малая палата, Совет кантонов, отвергла законопроект со счётом 38:6. Из всех партий поддерживает его только одна Швейцарская народная партия (SVP).
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Широкий альянс противников
Против законодательной инициативы «Швейцарское право вместо чужих судей» / «Инициатива в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «Selbstbestimmungsinitiative») выступают не только правительство, основные партииВнешняя ссылка, кроме Швейцарской народной партии, и большинство парламента, но и самый широкий вне- и надпартийный альянс организаций, инициатив и гражданских союзов, как правило, левого и ультралевого толка, но не только.
Против законопроекта выступает и вполне респектабельный швейцарский межрегиональный союз работодателей EconomiesuisseВнешняя ссылка, с точки зрения которого эта инициатива является нападением на экономические интересы страны, и, прежде всего, законопроектом, ущемляющим перспективы развития ориентированных на экспорт отраслей промышленности. ЭкспертыВнешняя ссылка, юристы и международники, опасаются возникновения значительной правовой неопределённости, а левые НКОВнешняя ссылка, такие, как, например, движение Operation LiberoВнешняя ссылка, тревожатся на предмет перспектив обеспечения в Швейцарии прав человека.
В августе 2018 года на своём очередном конгрессе «Организация швейцарцев за рубежом» (ASO) единогласно приняла решение агитировать против этой инициативы. Будучи в той или иной форме непосредственно вовлечёнными в международные договорно-правовые механизмы швейцарцы, проживающие на ПМЖ за пределами Конфедерации, опасаются, что такой закон окажет более чем негативное влияние на их повседневную жизнь.Конец инфобокса
Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров