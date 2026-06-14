Цюрих определил приоритеты в жилищной политике

Одна из инициатив, вынесенных на голосование в воскресенье, предусматривала предоставление муниципалитетам с ограниченным предложением жилья права устанавливать временные ограничения на размер арендной платы после проведения ремонтных работ. Keystone-SDA

Избиратели кантона Цюрих в воскресенье 14 июня отклонили все три инициативы, касавшиеся жилищной политики. По двум инициативам левого лагеря большинство поддержало не сами инициативы, а контрпроекты, более умеренные альтернативные варианты, подготовленные парламентом кантона.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo, Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zurich rejects housing, renter-friendly initiatives Читать далее Zurich rejects housing, renter-friendly initiatives

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Жители кантона Цюрих, обладающие правом голоса, в воскресенье довольно ясно обозначили свои предпочтения в области жилищной политики. По двум народным инициативам, выдвинутым левым лагерем, избиратели предпочли контрпроекты Кантонального совета — парламента кантона Цюрих. Тем самым избиратели выбрали средний путь. Они отвергли и масштабное государственное вмешательство в рынок жилья, предложенное левыми, и требование домовладельцев и правых партий закрепить в проектах с участием кантона или общин обязательную долю жилья в частной собственности. В ближайшее время жилищная политика кантона будет развиваться прежде всего на основе решений, разработанных парламентом.

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«Жилищная инициатива» не получила большинства. Против неё проголосовали 59,7% участников голосования. Явка составила около 57%. Инициатива, поддержанная левыми силами, требовала, чтобы кантон взял на себя более активную роль на рынке недвижимости. Предлагалось создать публично-правовую жилищно-строительную структуру, которая сама строила бы или сдавала в аренду доступное жильё. На эти цели кантон должен был бы выделить не менее 500 млн франков. Контрпроект Кантонального совета и правительства кантона, напротив, был принят большинством в 57,9%.

Он закрепляет в конституции кантона цель обеспечить достаточное предложение жилья, но не превращает государство в самостоятельного застройщика. Теперь правительство кантона должно в течение трёх лет наметить конкретные меры, которые могли бы улучшить условия для частных застройщиков и других участников рынка, а также ускорить выдачу разрешений на новые строительные проекты. Не получила большинства и вторая инициатива левого лагеря — «Инициатива о защите жилья». Её отклонили 57,3% участников голосования. Инициатива требовала, чтобы общины, в которых остро не хватает доступного жилья, могли на ограниченный срок сдерживать увеличение арендной платы после капитального ремонта или строительства нового дома на месте старого. Кроме того, общины получили бы возможность ограничивать перевод арендных квартир в жильё, предназначенное для продажи в собственность. Авторы инициативы указывали на массовое вытеснение из кантона Цюрих давних арендаторов, которые годами жили в своих квартирах и платили по нынешним меркам сравнительно низкую арендную плату.

В итоге избиратели предпочли контрпроект Кантонального совета. Он был принят большинством в 54,3%. Этот вариант не вводит прямого контроля за арендной платой, но устанавливает дополнительные обязанности для арендодателей в рамках крупных строительных проектов, особенно если они предусматривают расторжение по меньшей мере 20 договоров аренды. Собственники должны будут проверять, можно ли провести санацию здания без выселения жильцов. Кроме того, арендаторов нужно будет предупреждать за год о планирующихся работах и помогать им в поиске нового жилья.

Как заявила в воскресенье 14 июня на пресс-конференции директор Департамента экономики кантона Цюрих Кармен Валькер Шпэ (Carmen Walker Späh), член кантонального правительства от партии Либералов (FDP), добросовестные арендодатели уже сегодня действуют именно так. «Недобросовестных же арендодателей мы в будущем тоже заставим выполнять все эти обязанности», — сказала она. Без шансов осталась и «Инициатива о жилье в собственности», запущенная Объединением домовладельцев и поддержанная Швейцарской народной партией (SVP) и Федерально-демократическим союзом (EDU), небольшой консервативно-христианской партией. Против неё проголосовали 74,9% участников голосования.

Инициатива требовала установить фиксированную квоту для жилищных проектов, в которых участвуют кантон или общины. В рамках таких проектов должно было бы строиться столько же жилья в частной собственности, сколько и арендных квартир. Эти квартиры в собственности затем должны были бы продаваться среднему классу без прибыли, по инвестиционной себестоимости. Кантональный совет и правительство кантона выступили против этой инициативы, поскольку фиксированная квота слишком жёстко ограничила бы инструменты поддержки жилищного строительства. На практике доступное жильё для людей с более низкими доходами почти всегда можно обеспечить только через арендные квартиры.

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Итоги других кантональных и муниципальных голосований

Результаты кантональных и муниципальных референдумов и выборов в Швейцарии, прошедших 14 июня 2026 года, хорошо показывают, как устроена швейцарская прямая демократия. В один и тот же день граждане решают не только федеральные, но и кантональные и муниципальные вопросы — от налогов и музеев до трамвайных линий, спортивных арен, режима работы магазинов и местной инфраструктуры.

Проиграв на федеральном уровне, Швейцарская народная партия (SVP) добилась солидных успехов на региональном уровне. Как сообщает телерадиокомпания SRFВнешняя ссылка, в кантоне Граубюнден представительница SVP Валери Фавр Аккола (Valérie Favre Accola) из Давоса вошла в правительство кантона, а сама партия получила десять дополнительных мест в парламенте и стала крупнейшей политической силой в этом регионе. В кантоне Гларус SVP также укрепила свои позиции в парламенте, в то время как партия «Центр» потерпела там серьёзное поражение. В кантоне Базель-сельский на выборах в правительство с минимальным перевесом победил Маттиас Лихти (Matthias Liechti), представляющий ту же партию.

Среди важнейших кантональных голосований по конкретным вопросам SRF выделяет отказ жителей кантона Берн одобрить проект масштабной реконструкции городского Художественного музея стоимостью 147 млн франков. В Аргау 54% избирателей поддержали самый дорогой в истории кантона дорожный проект, который должен будет улучшить транспортную ситуацию вокруг общины Зур. Кантон Базель-городской одобрил уникальную для Швейцарии практику прямого удержания налогов из зарплаты: в Швейцарии граждане обычно платят налоги сами, на основании налоговой декларации.

В кантоне Во минимальный размер оплаты труда внесли в конституцию, но сопутствующие законопроекты были отклонены. Граждане Женевы разрешили магазинам работать два воскресенья в году, но запретили депутатам носить видимые религиозные символы, включая кипы и кресты, в стенах парламента. Шаффхаузен проголосовал за расширение многофункционального спортивного комплекса BBC Arena, названного так по имени швейцарской промышленной группы Behr Bircher Cellpack. В Швице заблокировали увеличение субсидий на медицинские страховки, а в Нидвальдене согласились существенно снизить налоги.

На муниципальном уровне в городе Берн население уверенно одобрило модернизацию местного зоопарка и создание там безбарьерной среды. Граждане Цюриха поддержали продление трамвайной линии до района Аффольтерн. В Винтертуре избиратели заблокировали реконструкцию кемпинга у пруда Шютценвайер. В Цуге дали зелёный свет строительству 80-метрового небоскрёба и перестройке района Металли. Наконец, в округе Зензе в кантоне Фрибур провалился проект строительства нового крытого бассейна из-за несогласия жителей низинных общин. Также SRF отмечает, что на выборах мэра Санкт-Морица никому не удалось набрать абсолютного большинства, поэтому вопрос о преемнике Кристиана Йенни (Christian Jenny) решится позже, возможно, при участии известного лыжника Тони Изеппи (Toni Iseppi).

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