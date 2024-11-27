Новым мэром Берна станет Марике Круит

Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit, на фото). Keystone / Alessandro Della Valle

Впервые в истории города Берн Марике Круит (партия социалистов / SP) станет следующим мэром. Действующий мэр Алек фон Граффенрид («Свободный зелёный список» / GFL) выставлять свою кандидатуру на выборах мэра больше не будет, обосновав свое решение очевидным результатом голосования 24 ноября 2024 года.

4 минут

Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Тем самым предвыборный триллер в Берне закончился так называемыми «тихими выборами». На самом деле необходимого большинства голосов на выборах мэра не получил ни один из претендентов. Но сначала действующий мэр Алек фон Граффенрид признал поражение и снял свою кандидатуру с выборов мэра. Затем от борьбы отказалась и Мелани Меттлер от партии «Зелёные либералы» (GLP).

Тем самым второго раунда голосования не будет, впервые в истории Берна скипетр мэра возьмет в свои руки женщина. «Я счастлива, что стану первой женщиной на этой должности. Действительно, пришло время для женщины-мэра. Я возлагаю на себя эту огромную ответственность с радостью, уважением и пониманием того, что мы можем развивать Берн только через диалог со всеми вместе», — заявила телеканалу SRF Внешняя ссылкановоизбранная мэр.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Алек фон Граффенрид оправдывает свое решение не баллотироваться на должность мэра ясными результатами воскресных выборов. «Будучи действующим мэром я занял лишь второе место после Марике Круит, причем со значительным отставанием. Я не ожидал такого однозначного результата. Это большое разочарование для меня».

Предыдущий мэр Берна Алек фон Граффенрид (GFL / слева), отказался от дальнейшей борьбы. Keystone / Alessandro Della Valle

Напомним, что в первом туре голосования в воскресенье 24 ноября 2024 года действующий мэр оказался далеко позади своей соперницы. Марике Круит (SP) набрала 46,5% голосов, не дотянув всего ничего до абсолютного большинства. А. фон Граффенрид занял второе место с 26,4%. Подробнее о выборах в Берне и других региональных референдумах 24 ноября 2024 года в нашем материале ниже.

Показать больше

Показать больше Региональные голосования и выборы в Швейцарии Этот контент был опубликован на Последний в этом году референдум получился неожиданно напряженным и интересным, как не федеральном, так и на региональном уровне. Читать далее Региональные голосования и выборы в Швейцарии

«Результат выборов очевиден, он выражает волю большинства избирателей в пользу женщины-мэра», — указал нынешний мэр в своем пресс-релизе. Он также поздравил Марике Круит с избранием первой женщиной-мэром Берна и заявил, что проиграл он совершенно честно. «Марике Круит и я очень успешно и конструктивно работали вместе в течение последних четырех лет. Нет причин, по которым это сотрудничество (в составе нового правительства города / муниципального образования Берн) не будет столь же успешным и в будущем».

И все-таки, является ли Берн столицей Швейцарии? Спойлер: нет! Подробности в нашем материале ниже.

Показать больше

Показать больше Какой город является столицей Швейцарии? Этот контент был опубликован на Ровно 170 лет назад город Берн получил статус политического центра новой Швейцарии. Столицей он от этого не стал. Читать далее Какой город является столицей Швейцарии?

Показать больше

Показать больше Результаты референдума 24 ноября 2024 года Этот контент был опубликован на Следите в режиме реального времени за подсчетом голосов на референдуме в Швейцарии. Читать далее Результаты референдума 24 ноября 2024 года

В своем комментарии телеканал SRFВнешняя ссылка пишет: «Швейцарский город федерального значения переживает вдвойне исторический момент. Во-первых, впервые в истории действующий мэр был не переизбран, то есть ушел со своей должности не добровольно. Во-вторых, впервые в истории города, основанного в 1191 году, должность мэра займет женщина. Почему так произошло? Во-первых, Марике Круит, активно поддерживаемая партией социалистов (SP), получила почти в два раза больше голосов, чем Алек фон Граффенрид. За последним стоит лишь небольшая партия „Свободный список зеленых“, которая фактически выступает в качестве младшего партнера победителя выборов — соцпартии.

Главный собор Берна. KEYSTONE

Во-вторых, А. фон Граффенрид и М. Круит — политические близнецы, входящие в один и тот же красно-зелено-центристский альянс (RGM) и отстаивающие те же ценности, важные для „левого и прогрессивного“ Берна: меньше машин, больше зелени, больше доступного жилья, больше мер в защиту климата. Однако в итоге именно гендерный вопрос и стал решающим. Женщины в Берне — это политическая сила, их доля в новом городском парламенте составляет 60 процентов. Но теперь от нового мэра потребуются ещё и конкретные дела».