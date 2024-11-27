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Новым мэром Берна станет Марике Круит

Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список «Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit),
Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit, на фото). Keystone / Alessandro Della Valle

Впервые в истории города Берн Марике Круит (партия социалистов / SP) станет следующим мэром. Действующий мэр Алек фон Граффенрид («Свободный зелёный список» / GFL) выставлять свою кандидатуру на выборах мэра больше не будет, обосновав свое решение очевидным результатом голосования 24 ноября 2024 года.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Тем самым предвыборный триллер в Берне закончился так называемыми «тихими выборами». На самом деле необходимого большинства голосов на выборах мэра не получил ни один из претендентов. Но сначала действующий мэр Алек фон Граффенрид признал поражение и снял свою кандидатуру с выборов мэра. Затем от борьбы отказалась и Мелани Меттлер от партии «Зелёные либералы» (GLP).

Тем самым второго раунда голосования не будет, впервые в истории Берна скипетр мэра возьмет в свои руки женщина. «Я счастлива, что стану первой женщиной на этой должности. Действительно, пришло время для женщины-мэра. Я возлагаю на себя эту огромную ответственность с радостью, уважением и пониманием того, что мы можем развивать Берн только через диалог со всеми вместе», — заявила телеканалу SRF Внешняя ссылкановоизбранная мэр.

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Алек фон Граффенрид оправдывает свое решение не баллотироваться на должность мэра ясными результатами воскресных выборов. «Будучи действующим мэром я занял лишь второе место после Марике Круит, причем со значительным отставанием. Я не ожидал такого однозначного результата. Это большое разочарование для меня».

Предыдущий мэр Берна Алек фон Граффенрид (GFL / слева), отказался от дальнейшей борьбы.
Предыдущий мэр Берна Алек фон Граффенрид (GFL / слева), отказался от дальнейшей борьбы. Keystone / Alessandro Della Valle

Напомним, что в первом туре голосования в воскресенье 24 ноября 2024 года действующий мэр оказался далеко позади своей соперницы. Марике Круит (SP) набрала 46,5% голосов, не дотянув всего ничего до абсолютного большинства. А. фон Граффенрид занял второе место с 26,4%. Подробнее о выборах в Берне и других региональных референдумах 24 ноября 2024 года в нашем материале ниже.

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«Результат выборов очевиден, он выражает волю большинства избирателей в пользу женщины-мэра», — указал нынешний мэр в своем пресс-релизе. Он также поздравил Марике Круит с избранием первой женщиной-мэром Берна и заявил, что проиграл он совершенно честно. «Марике Круит и я очень успешно и конструктивно работали вместе в течение последних четырех лет. Нет причин, по которым это сотрудничество (в составе нового правительства города / муниципального образования Берн) не будет столь же успешным и в будущем».

И все-таки, является ли Берн столицей Швейцарии? Спойлер: нет! Подробности в нашем материале ниже.

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В своем комментарии телеканал SRFВнешняя ссылка пишет: «Швейцарский город федерального значения переживает вдвойне исторический момент. Во-первых, впервые в истории действующий мэр был не переизбран, то есть ушел со своей должности не добровольно. Во-вторых, впервые в истории города, основанного в 1191 году, должность мэра займет женщина. Почему так произошло? Во-первых, Марике Круит, активно поддерживаемая партией социалистов (SP), получила почти в два раза больше голосов, чем Алек фон Граффенрид. За последним стоит лишь небольшая партия „Свободный список зеленых“, которая фактически выступает в качестве младшего партнера победителя выборов — соцпартии.

Главный собор Берна сделал выводы после пожара, который едва полностью не уничтожил парижский Нотр-Дам.
Главный собор Берна. KEYSTONE

Во-вторых, А. фон Граффенрид и М. Круит — политические близнецы, входящие в один и тот же красно-зелено-центристский альянс (RGM) и отстаивающие те же ценности, важные для „левого и прогрессивного“ Берна: меньше машин, больше зелени, больше доступного жилья, больше мер в защиту климата. Однако в итоге именно гендерный вопрос и стал решающим. Женщины в Берне — это политическая сила, их доля в новом городском парламенте составляет 60 процентов. Но теперь от нового мэра потребуются ещё и конкретные дела».

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