Политика и личность: «тёмная харизма» как избирательный актив

«Сложные личности»: Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. AFP / John MacDougall

Политические лидеры, демонстрирующие признаки нарциссизма, макиавеллизма или психопатии, получают особенно высокую поддержку среди избирателей с радикальными взглядами. К такому выводу пришли учёные из Швейцарии и Нидерландов, проанализировав поведение электората на основе результатов четырёх десятков выборов по всему миру в 2016–2021 годах.

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В последние годы такие фигуры, как президент США Дональд Трамп или вооружённый бензопилой аргентинский лидер Хавьер Милей, привлекали к себе внимание не только из-за своих политических программ, но и за счёт яркого, порой экстремального личностного образа. В случае с Трампом — заявившим, что он «управляет страной и миром» — остаётся открытым вопрос: движет ли им эгоизм или это реализация стратегически просчитанной «рациональной теории безумного поведения» (madman theory)?

«Теория безумца» (Madman Theory) Изначально стратегияВнешняя ссылка внешнеполитического давления, при которой лидер намеренно демонстрирует непредсказуемость и склонность к радикальным мерам, чтобы вынудить оппонента к уступкам из страха перед возможными крайностями. Концепция связана прежде всего с президентом США Ричардом Никсоном и с его политикой в годы войны во Вьетнаме. Она активно обсуждается и в современном контексте, включая анализ поведения Дональда Трампа.

По мере того, как демократические общества, например в США, становятся всё более поляризованными и расколотыми, усиливается интерес ученых и экспертов к вопросу о том, как именно харизма и личность политиков определяют степень политического раскола общества. Особую роль в этом процессе играют цифровые «эхо-камеры» и «информационные пузыри», а также личностное недовольство своим экономическим и финансовым положением. Однако указанное исследование показывает, что и сами политики с «тёмными чертами личности» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — способны углублять аффективную поляризацию, то есть эмоциональную враждебность к тем, кто придерживается иных взглядов.

Как «тёмная триада» становится привлекательной для избирателей

Указанный анализ, охвативший девять десятков политиков от Дональда Трампа и Нарендры Моди до Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель показал, что наличие «тёмных» черт не обязательно ведёт к отторжению этих лиц обществом. Напротив: в среде приверженцев конкретной идеологии такой типаж вполне может стать мобилизующим фактором. Речь идёт об эффекте внутренней идентификации: избиратели, уже отождествляющие себя с определённым политическим лагерем, склонны позитивно воспринимать жёстких и бескомпромиссных лидеров.

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В то же время те, кто изначально не разделяет взгляды конкретного политика, остаются к такому типу личности невосприимчивыми. Таким образом, исследование подтверждает предыдущие выводы: политические деятели, особенно популистского типа, с мрачным, отталкивающим характером, часто вызывают отторжение у широкой публики, но становятся особенно популярны среди наиболее антагонистично настроенных избирателей. Это не ограничивается какой-либо одной стороной политического спектра — такие лидеры есть и справа, и слева.

Фредерико Феррейра да Сильва (Frederico Ferreira da Silva), научный сотрудник Лиссабонского университета. Кандидат политических наук, сотрудник Европейского университетского института (Флоренция, Италия), ранее работал в Лозаннском университете. Courtesy

Однако, по словам авторов, «тёмные черты, по-видимому, особенно распространены среди автократов и популистов, что указывает на потенциально опасную взаимосвязь между бескомпромиссными лидерами, эрозией демократических норм и аффективной поляризацией». Фредерико Феррейра да Сильва (Frederico Ferreira da Silva), соавтор итоговой статьиВнешняя ссылка, опубликованной в марте 2025 года, подчёркивает, что данное исследование фиксировало лишь корреляцию между чертами личности и уровнем социальной поляризации, но не устанавливало причинно-следственных связей.

Он отмечает, что пока невозможно с уверенностью сказать, является ли данный эффект результатом «предложения» (элиты формируют спрос) или «спроса» (избиратели выбирают таких политиков, потому что чувствуют потребность в них). Вероятно, речь идёт о взаимодействии обеих динамик. «На последних выборах в самых разных странах мы видели всё больше политиков, демонстрирующих высокий уровень признаков из „тёмной триады“», — говорит Фредерико Феррейра да Сильва. Он также отмечает, что эмоциональное воздействие на общество таких лидеров дополняется их конкретными действиями, подрывающими демократию, как это наблюдалось у ряда автократически настроенных лидеров последних лет. Особенно тревожно то, что, по данным исследований, именно наиболее поляризованные избиратели чаще других поддерживают демонтаж демократических институтов.

Путин и «тёмная харизма»: симптом или катализатор? Хотя российский президент Владимир Путин не входил в число анализируемых персоналий, его стиль управления и политический образ также нередко интерпретируются многими экспертами через призму «тёмных» личностных черт. В частности, политолог Стивен Левицкий (Steven Levitsky) в книге How Democracies Die Внешняя ссылкауказывает на систематический подрыв институтов демократии с опорой на личную харизму, культ силы и риторику исключительности [Levitsky & Ziblatt, 2018]. Брайан Тейлор (Brian D. Taylor) в работе The Code of Putinism [Oxford University Press, 2018] Внешняя ссылкарассматривает так называемый «код путинизма», где ключевую роль играет представление о власти как о жёсткой, централизованной системе, в которой демонстрация силы и беспощадность к инакомыслию воспринимаются как признаки эффективности. В этой логике «тёмная харизма» становится не побочным эффектом, а политическим капиталом — особенно в условиях отсутствия политической конкуренции и независимых СМИ.

На недавних выборах по всему миру всё чаще побеждали политики, обладающие чертами так называемой «тёмной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и склонности к безжалостности. И, как отмечает Фредерико Феррейра да Сильва, такие качества сегодня не просто не мешают, а, наоборот, превращаются в политическое преимущество: «тёмная личность становится избирательным активом».

Но дело не только в самих политиках. Исследования показывают: их стиль и поведение оказывают сильное эмоциональное влияние на избирателей. Люди не только разделяют идеи своих лидеров, они впитывают и перенимают их тон, агрессивность, враждебность к инакомыслию. Это эмоциональное «заражение» влияет на восприятие сферы политики в целом. Особенно тревожит то, что, по словам Феррейры да Сильвы, именно самые поляризованные граждане чаще других поддерживают свертывание демократических норм и институтов.

Харизматическое лидерство в интерпретации Макса Вебера Понятие харизматического лидерства было введено в научный оборот немецким социологом Максом Вебером в рамках его типологии легитимного господства. Согласно Веберу, существует три основных типа легитимности власти: традиционная (основанная на вере в обычаи), рационально-правовая (опирающаяся на формальные правила) и харизматическая — базирующаяся на вере в исключительные личные качества конкретного лидера. Харизма, по Веберу, — это не просто личное обаяние или популярность, а форма признания со стороны последователей, возникающая в моменты общественного кризиса и связанная с ощущением, что лидер наделён сверхъестественными или исключительными способностями и выполняет особую миссию. Макс Вебер подчёркивал, что харизматическое господство по своей природе нестабильно: оно существует лишь до тех пор, пока сохраняется вера в личную исключительность лидера. Если лидер утрачивает успех или признание, его харизма исчезает. При этом харизматическое лидерство может трансформироваться — например, бюрократизироваться или институционализироваться, как это часто происходит при переходе от революционного к постреволюционному режиму. К характерным чертам харизматического господства относятся: — иррациональность и эмоциональность легитимности; — резкое противопоставление себя установленному порядку; — зависимость от успеха и нестабильность; — личная преданность последователей; — возникновение в условиях кризиса или социальной нестабильности. Таким образом, харизматическое лидерство у Вебера — это не столько характеристика личности, сколько особый тип социальных отношений между лидером и массами, основанный на вере в призвание и исключительность. В этом контексте концепция харизмы может служить аналитическим инструментом для понимания феномена авторитарных или популистских лидеров современности, включая таких, как Дональд Трамп, Хавьер Милей или Владимир Путин.

Такой эффект эмоционального заражения только усиливает последствия конкретных решений — особенно когда политики сознательно двигаются в сторону авторитаризма. Учёные спорят: это реакция на общественный запрос или сознательное навязывание своей воли народу элитами? Но всё больше исследователей склоняются к мысли: экономических и социальных объяснений тут недостаточно. Личности лидеров по-прежнему играют решающую роль.

«Чтобы понять, почему некоторые политики, придя к власти, стремятся разрушить демократические институты, и почему не срабатывают имеющиеся ограничения, нужно внимательнее изучать именно их мотивацию и поведение», — подчёркивают Томас Каротерс и Брендан Хартнетт (Thomas Carothers / Brendan Hartnett) в их статье, опубликованной в Journal of DemocracyВнешняя ссылка. Только так можно объяснить тревожный тренд в сторону «демократического отката», который охватывает и богатые, и бедные страны.

Идейная пустота

С точки зрения Феррейры да Сильвы, феномен «тёмной харизмы» является симптомом и более глубокой проблемы: дефицита осмысленных политических проектов. Когда идеи и программы утрачивают смысл или приоритет, то на первый план выходит личность. Политическая борьба превращается в схватку за эмоциональное превосходство, в которой основной целью становится «уничтожение другой стороны». СМИ играют в этом процессе ключевую роль. Особенно остро, по мнению исследователя, эта проблема стоит в США, где «партийные медиа» способствуют закреплению аффективной поляризации общества.

В Европе эта ситуация выражена в менее радикальной форме — в значительной степени благодаря сохранению редакционной независимости ведущих массмедиа. В Швейцарии же, которая также, наряду с Россией и постсоветским пространством, в исследовании не учитывалась, объектом эмоциональной поляризации становятся скорее политические партии как коллективные символы, а не отдельные лидеры. И это способно снижать влияние персонализированных стратегий и смягчать воздействие «тёмной харизмы» на общество.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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