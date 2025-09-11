Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

На постсоветском пространстве слово «демократия» давно утратило какое-либо содержание. Для одних это пустая декларация, для других — просто заученная формула. Россия и Беларусь фактически отказались от любых реальных форм участия граждан в принятии политических решений.

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в России пройдут выборы с предсказуемым результатом, для независимых кандидатов и наблюдателей там просто уже не осталось места. Украина живёт в другой реальности.

Страна ведёт войну на выживание против России и при этом пытается сохранить политическую конкуренцию и свободу прессы. Многими эта война воспринимается война в защиту демократии, как проверка на прочность её институтов и ценностей.

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Для кого-то это слово по-прежнему связано с надеждой, для кого-то давно лишилось всякого смысла. Но как раз по причине столь разных реальностей обсуждение вопроса о том, что осталось от демократии и где проходят её границы, сегодня особенно важно.

