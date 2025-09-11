The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Ведёт:

Как репортёр я освещаю те события, связанные с проблемами демократии, где швейцарская точка зрения становится особенно актуальной. Я швейцарец, и меня давно интересует, как в результате публичных дискуссий формируется общество.

На постсоветском пространстве слово «демократия» давно утратило какое-либо содержание. Для одних это пустая декларация, для других — просто заученная формула. Россия и Беларусь фактически отказались от любых реальных форм участия граждан в принятии политических решений.

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в России пройдут выборы с предсказуемым результатом, для независимых кандидатов и наблюдателей там просто уже не осталось места. Украина живёт в другой реальности.

Страна ведёт войну на выживание против России и при этом пытается сохранить политическую конкуренцию и свободу прессы. Многими эта война воспринимается война в защиту демократии, как проверка на прочность её институтов и ценностей.

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Для кого-то это слово по-прежнему связано с надеждой, для кого-то давно лишилось всякого смысла. Но как раз по причине столь разных реальностей обсуждение вопроса о том, что осталось от демократии и где проходят её границы, сегодня особенно важно.

Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт. Мы можете написать нам и на личный адрес редакции: russian@swissinfo.ch

Показать больше
Скоростные поезда на вокзале в Нанкине (Nanjing, Китай), январь 2025 года. За последние десятилетия страна вывела из бедности сотни миллионов человек, и развитие железнодорожной сети стало символом этого экономического подъёма.» (Afp / Licensors)

Показать больше

Демократия

Как государство богатеет: ведет ли демократия к процветанию?

Этот контент был опубликован на Сегодня эта идея — пусть и не опровергнутая окончательно — заметно утратила свою убедительность.

Читать далее Как государство богатеет: ведет ли демократия к процветанию?
Показать больше
Дезинформационные кампании и так называемые «операции влияния» всё чаще направлены непосредственно на Швейцарию.

Показать больше

Информационные войны

Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания?

Читать далее Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Примите участие в дискуссии

Комментарии не должны нарушать правил сообщества. Если у Вас есть вопросы или если Вы хотите предложить другие темы или идеи для дебатов, то, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Читать далее
В 2018 году жители Эстонии могли уже, например, быстро проверять обновления в своих цифровых медкартах: эта страна одной из первых в мире сделала электронные сервисы частью повседневной жизни.

Показать больше

Эстония и Швейцария: два пути к цифровой демократии

Этот контент был опубликован на Эстония уже далеко продвинулась на пути построения «электронного государства», а вот Швейцария внедряет новые технологии очень осторожно.

Читать далее Эстония и Швейцария: два пути к цифровой демократии
Избирательный участок в городе Скопье, май 2024 года: Швейцария уже 15 лет оказывает парламенту Северной Македонии поддержку по административным и юридическим вопросам. Alexandros Avramidis / Reuters

Показать больше

Как Швейцария будет продвигать и защищать демократию за рубежом

Этот контент был опубликован на Закреплённый в Конституции мандат обязывает Швейцарию поддерживать демократию по всему миру. Чего в итоге смог добиться Берн? И как ему действовать дальше?

Читать далее Как Швейцария будет продвигать и защищать демократию за рубежом
Фейки, искажения и манипуляции: Швейцария в последнее время регулярно становится объектом пропагандистских атак. Keystone / Vera Leysinger

Показать больше

Почему ложь о Швейцарии – это вопрос национальной безопасности!

Этот контент был опубликован на Швейцарии важно не допустить, чтобы за рубежом о ней закрепились неверные нарративы и сложилось искаженное понимание её роли в мировой политики.

Читать далее Почему ложь о Швейцарии – это вопрос национальной безопасности!
С тех пор как закончилась Вторая мировая война, количество войн между государствами стало сокращаться, а число демократических стран — увеличиваться. Эти две тенденции долгое время связывали между собой.

Показать больше

Делает ли демократия мир действительно более мирным?

Этот контент был опубликован на Делает ли демократия мир действительно более мирным? Многие серьёзно в это верят. Но так ли это на самом деле? И что говорят учёные?

Читать далее Делает ли демократия мир действительно более мирным?
Дезинформационные кампании и так называемые «операции влияния» всё чаще направлены непосредственно на Швейцарию.

Показать больше

Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания?

Читать далее Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR