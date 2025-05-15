Легальная продажа марихуаны снижает риск злоупотреблений

Легальная продажа каннабиса снижает уровень злоупотреблений — особенно среди тех, кто употребляет и другие наркотики. Keystone-SDA

Легальная продажа каннабиса способствует снижению проблемного потребления этой субстанции — особенно среди людей, которые, помимо каннабиса, употребляют и другие наркотики. К такому выводу пришли исследователи из Базеля в рамках нового исследования.

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Работа, опубликованная по итогам их исследования в научном журнале Addiction, представляет собой прямое сравнение легального и нелегального потребления каннабиса. По словам ведущего автора исследования др. Лавинии Балтес-Флюкигер (Lavinia Baltes-Flückiger) из Психиатрической службы кантона Ааргау (Psychiatrische Dienste Aargau), это первое контролируемое рандомизированное исследование подобного рода.

Об этом говорится в пресс-релизе Базельского университета, опубликованном на прошлой неделе в четверг 8 мая 2025 года. Примерно половина из 370 участников исследования в рамках базельского проекта Weedcare имела возможность приобретать каннабис легально — в аптеках. Остальные продолжали получать вещество на чёрном рынке. Участники регулярно заполняли анкеты, в которых отражали объёмы потребления и своё психоэмоциональное состояние.

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Результаты показали: легальная продажа каннабиса не усугубляет тяжесть проблемного потребления и не усиливает связанные с ним психические расстройства, такие как тревожность или депрессия. Наоборот, исследователи обнаружили тенденцию к снижению проблемного потребления. Особенно ярко выраженный позитивный эффект был зафиксирован у тех участников, которые параллельно употребляли и другие наркотики.

Согласно определению, принятому в Базельском университете, потребление считается проблемным, если оно вызывает или усугубляет медицинские, социальные и психические трудности или проблемы. Как уточнили ученые, после завершения сравнительной фазы исследования, то есть через полгода, контрольная группа, ранее покупавшая каннабис на чёрном рынке, также получила легальный доступ к марихуане.

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