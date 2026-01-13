Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума?

Логотип ВЭФ на ежегодном заседании организации в Давосе, январь 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

После серии громких скандалов Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) — швейцарская организация, ежегодно проводящая саммит в Давосе, — переживает серьёзный кризис. Инсайдеры отмечают, что будущее Форума во многом зависит от того, насколько успешной окажется его следующая сессия, назначенная на январь 2026 года.

26 минут

В начале августа 2025 года Попечительскому Совету Всемирного экономического форума был представлен конфиденциальный 37-страничный юридический отчёт. Он стал итогом масштабного расследования, длившегося несколько месяцев и затронувшего одну из самых заметных институций в мире международной политики и бизнеса — организацию, созданную человеком, вокруг которого и сосредоточилось всё это расследование. Согласно отчёту, следователи под руководством швейцарской юридической фирмы Homburger проанализировали более 100 000 электронных писем, изучили 65 000 дополнительных документов и провели 86 интервью с 59 нынешними и бывшими сотрудниками WEF.

Цель расследования заключалась в том, чтобы установить, не превратили ли 87-летний основатель форума Клаус Шваб (Klaus Schwab) и его супруга Хильда (Hilde Schwab) Всемирный экономический форум не только в свою вотчину, но и в источник личного обогащения. Вывод оказался однозначным: подтверждений уголовно наказуемым нарушениям найдено не было. Нестыковки действительно имели место — расходы без чёткого экономического обоснования, размытые границы между личными и профессиональными тратами, неуместные электронные письма, неэффективная работа с кадрами — но ничего, что выходило бы за рамки закона.

Внешний контент

Для Клауса Шваба (Klaus Schwab) выводы расследования стали своего рода оправданием. На той же неделе на весьма напряжённо проходившем заседании Попечительского совета, в составе которого были председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde), глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк (Larry Fink) и другие влиятельные фигуры, Клаус Шваб потребовал выплаты себе финансовой компенсации и публичного опровержения с признанием, что «все обвинения в его адрес и в адрес его супруги Хильды были ложными».

Однако для некоторых членов Совета представленный отчёт подтвердил существование более глубокой проблемы, а именно, практики единоличных решений и размытых управленческих границ, характерных для Клауса Шваба, на протяжении многих лет руководившего Форумом как своим семейным предприятием. Когда 15 августа 2025 года Всемирный экономический форум, штаб-квартира которого находится в Женеве, наконец опубликовал своё официальное заявление для прессы, его тон был предельно осторожным: «Незначительные нарушения, вызванные размытыми границами между личными инициативами и операционной деятельностью Форума, отражают глубокую приверженность (Клауса Шваба) делу организации, а не его намерение злоупотребить своими служебными полномочиями».

Показать больше

Показать больше Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума Этот контент был опубликован на Скандалы вокруг личности Клауса Шваба подрывает репутацию Всемирного экономического форума в Давосе. Читать далее Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума

Ларри Финк и вице-председатель совета директоров фармацевтической компании Roche Андрэ Хоффманн (André Hoffmann) были назначены временными сопредседателями Форума. Клаусу Швабу звание почётного председателя присвоено при этом не было. В заключительной части заявления подчёркивалось, что «следующая глава» в истории Форума будет «руководствоваться миссией, изначально сформулированной Клаусом Швабом: объединять представителей правительств, бизнеса и гражданского общества для того, чтобы улучшать состояние мира».

Несущая опора

На протяжении последних десятилетий эта миссия оставалась одной из несущих опор глобального диалога представителей политики, бизнеса и гражданского общества. Ежегодная сессия Форума в Давосе собирала глав государств, руководителей технологических гигантов и самых влиятельных деятелей культуры. Это была нейтральная альпийская площадка, на которой под покровительством швейцарской дипломатии формировалось взаимопонимание представителей мировой элиты по самым острым вопросам современности. Панельные дискуссии Форума стали базой для критического взгляда на мировой капитализм, в его коридорах царила атмосфера деловой энергии и готовности к цивилизованному дискурсу.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума Этот контент был опубликован на Трамп согласился приехать в Давос после того, как организаторы гарантировали ему отсутствие в программе ВЭФ тем, ассоциируемых с «воукнесс» (wokeness). Читать далее Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума

Хотя Давос порой и называют «ток-шоу для элиты», он все-таки иногда приносил результаты, далеко выходящие за рамки простого налаживания деловых связей. Именно здесь в 1988 году началась оттепель в греко-турецких отношениях — в кулуарах форума эти две страны подписали мирную декларацию. В 1990-е годы после подписания Соглашений в Осло Давос стал площадкой экономического диалога между Шимоном Пересом (Shimon Peres) и арабскими лидерами. В 2000-х годах Билл Гейтс (Bill Gates) использовал Давос для запуска своих масштабных инициатив по финансированию проектов в области разработки новых вакцин. Но мир, представители которого когда-то стекались сюда, изменился.

Сегодня Давос плывёт против течения

Принципы мирового многостороннего сотрудничества сдают свои позиции под натиском протекционизма, обостряющееся соперничество великих держав — США и Китая, Запада и стран Глобального Юга — ведёт к перестройке всей системы глобального управления. Отчёт о роли семьи Шваб в работе Форума вовсе не перевернул очередную страницу его истории, напротив, он стал кульминацией медленной и болезненной трансформации, причём не только наследия самого Клауса Шваба, но и в целом всей организации. Кроме того, Всемирный экономический форум лишился не только своего основателя, но ещё и влиятельного временного председателя, представителя концерна Nestlé Петера Брабека-Летмате (Peter Brabeck-Letmathe), который разорвал все свои отношения с Клаусом Швабом. Так что к очередной ежегодной встрече в Давосе в январе 2026 года ВЭФ готовится, испытывая внутренние трудности и теряя былое влияние.

Недавно всем зарегистрированным участникам Форума были разосланы приглашения. Тема саммита 2026 года — «Дух диалога» (A Spirit of Dialogue). «ВЭФ, возможно, столкнулся с самым серьёзным испытанием с момента основания в 1971 году. Он проходит через один из самых сложных этапов в своей истории, да ещё в мире, для которого характерны деглобализация, повсеместное недоверие к элитам, не говоря уже о смене руководства ВЭФ, произошедшего после ухода Клауса Шваба. Следующая встреча в Давосе не просто важна, она может стать решающей», — отмечает Джеймс Брейдинг (James Breiding), автор книги Swiss Made: Нерассказанная история успеха Швейцарии (Swiss Made: The Untold Story Behind Switzerland’s Success).

Показать больше

Показать больше Как «человек давосский» монополизировал капитализм Этот контент был опубликован на Почему, несмотря на все свои недостатки, Давосский форум все еще стоит того, чтобы нам нем оказаться. Читать далее Как «человек давосский» монополизировал капитализм

В начале апреля 2025 года Клаус Шваб сообщил Попечительскому совету Форума о своём намерении уйти с должности, которую он занимал на протяжении 54 лет, будучи символом и лицом этой организации. После публикации в The Wall Street Journal разоблачительного материала о нём, он оказался в ситуации мощного давления, оказываемого на него как со стороны членов Совета, так и извне. В итоге в прошлом году по распоряжению Совета было проведено внутреннее расследование, в центре которого стоял вопрос корпоративной культуры ВЭФ. Оно не выявило нарушений закона, но подтвердило, что многие сотрудники были крайне недовольны стилем руководства и системой управления этой организацией.

Клаус Шваб, однако, не назвал Совету конкретную дату своего ухода и вскоре отправился во Франкфурт-на-Майне, с тем чтобы встретиться с Кристин Лагард. Он рассчитывал, что она согласится стать его преемницей на должности председателя ВЭФ. Если бы этому плану было суждено осуществиться, то тогда Клаус Шваб смог бы оставаться на своём посту еще до 2027 года — то есть до окончания срока полномочий самой Лагард, руководительницы Европейского центрального банка.

Досье от информатора

Менее чем через две недели после той встречи Попечительский совет ВЭФ получил от анонимного информатора целое досье. В нём Клауса Шваба обвиняли в нецелевом использовании средств Форума в личных целях: они, де, шли на оплату услуг массажистов в отелях, на финансирование семейных поездок и зарубежных командировок, организованных без очевидной деловой необходимости. Информатор также утверждал, что Клаус Шваб вмешивался в методику составления основного отчёта Форума, «Доклада о глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness Report), с тем чтобы «угодить» некоторым правительствам, недовольным, якобы, своими низкими позициями в этом рейтинге. Кроме того, Шваб намеревался, де, присвоить себе авторские отчисления от книг, издание которых финансировалось Форумом. Общая сумма нарушений, по данным досье, составляла 1,5 млн швейцарских франков (около 1,9 млн долларов США).

В документе фигурировали и другие обвинения: что глава форума в одностороннем порядке запустил дорогостоящий проект Metaverse, что супруги Шваб ограничили сотрудникам доступ к роскошной вилле Villa Mundi в Женеве, купленной и отремонтированной на средства ВЭФ, что Хильда Шваб включала личные расходы на свои поездки в счета, оплачиваемые из бюджета всей организации. Самого Клауса Шваба также обвинили в использовании сотрудников форума в рамках лоббистской кампании по выдвижению его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. «Я всегда буду задаваться вопросом, не стала ли именно та его встреча с Лагард толчком для начала всей этой истории, — признаётся один из высокопоставленных сотрудников ВЭФ. — Похоже, что кого-то просто взбесило его намерение оставаться на своём посту ещё несколько лет».

Обвинения, изложенные в анонимном досье, сыграли в судьбе Клауса Шваба роковую роль. Под тяжестью выдвинутых в его адрес обвинений он подал в отставку, а Форум нанял швейцарскую юридическую компанию Homburger, которой было поручено проведение независимого внешнего расследования. Как стало известно Financial Times, разгневанный основатель ВЭФ не стал ограничиваться молчаливым уходом. Он начал судебную борьбу за восстановление своей репутации: сначала подал в Женеве уголовную исковую жалобу «в отношении неизвестных лиц», за которой последовал гражданский иск, ответчиком по которому выступал уже сам Всемирный экономический форум. «Этот шаг не был направлен против Попечительского совета, — говорит источник, знакомый с ходом дела. — Его цель состояла в том, чтобы Клаус мог, обратившись в суд, рассчитывать на справедливое рассмотрение своего дела».

Жесткое, но справедливое

По словам инсайдеров, расследование, проведённое адвокатами компании Homburger, было жёстким, но справедливым. «Они работали очень тщательно. Во второй раз всё прошло совершенно иначе. Если во время первого расследования у меня было ощущение, что меня в чём-то обвиняют, то теперь следователи заверили меня, что мне гарантирована полная анонимность и что никто не сможет мне потом отомстить. Я, как и другие сотрудники, с которыми мне пришлось контактировать, чувствовал, что могу честно отвечать на все вопросы», — рассказал один из участников обоих расследований.

Показать больше

Показать больше Клаус Шваб оставит руководство Давосским форумом Этот контент был опубликован на Клаус Шваб уходит с должности председателя Совета Всемирного экономического форума в Давосе. Читать далее Клаус Шваб оставит руководство Давосским форумом

В представленном в августе 2025 года швейцарской юридической фирмой Homburger отчете большинство обвинений, включая самые серьёзные, своего подтверждения не нашли. Согласно этому пока не опубликованному документу, с выдержками из которого удалось ознакомиться редакции Financial Times, следователи проверили 45 000 счетов, отражающих расходы семьи Шваб, а налоговая консалтинговая компания BDO установила в итоге, что за последние 13 лет к расходам Форума по ошибке были отнесены личные траты семьи Шваб на сумму чуть меньше 5 000 швейцарских франков. Специалисты-налоговики пришли также к выводу, что эти ошибки «не были преднамеренно скрыты». Других нарушений следователи не выявили. Расходы на поездки были признаны значительными, но вполне оправданными с точки зрения деловой необходимости.

Обвинения в сексуальных домогательствах и дискриминации по возрастному признаку были отклонены. Заявления о неуважительном отношении супругов Шваб к сотрудникам Форума также были признаны необоснованными, хотя в отчёте и отмечались запутанность внутренних рабочих процессов и общая неэффективность управления. Разногласия вокруг «Доклада о глобальной конкурентоспособности» были признаны носящими чисто технический характер: речь шла о методологии, а не о возможных злоупотреблениях. Клаус Шваб действительно настаивал на обновлении методов составления Доклада, но только для того, чтобы отразить «готовность стран к процессу цифровизации», что неизбежно привело бы к перестановкам в страновом рейтинге.

Так, в издании 2017–2018 годов Индия действительно опустилась бы с учетом этого фактора с 40-го на 77-е место. Но опасаясь, что такие изменения покажутся произволом, Клаус Шваб сам потом вернулся к прежней модели, добавив к Докладу Приложение с пояснениями. Он также выразил опасения, что повышение рейтинга Великобритании — переход с седьмого на второе место — может быть «использовано сторонниками Brexit». Инициативу Metaverse, получившую название Global Collaboration Village, одобрял сам Попечительский совет ВЭФ, а сын Шваба, Оливье (Olivier Schwab), был назначен на руководящую должность в этом проекте по итогам конкурсного отбора. Аналогичным образом вилла Villa Mundi в Женеве была приобретена и отремонтирована с одобрения Совета, а дизайнер интерьеров получил этот заказ, предложив цены ниже рыночных. Никаких доказательств необоснованного ограничения общественного доступа к вилле обнаружено не было.

Более глубокая проблема

Не подтвердились и другие обвинения, например, в получении подарков в виде русского чайного сервиза или запонок от Tiffany, тем более что Форум не ведёт никакого официального имущественного реестра. Следователи даже отметили, что однажды Хильда Шваб лично отказалась принять в подарок дорогую картину — по этическим соображениям. Так что ни один из упомянутых сюжетов не имел признаков состава преступления. Однако для многих членов Попечительского совета и руководства ВЭФ отчёт подтвердил наличие и более глубокой проблемы: Клаус Шваб фактически руководил Форумом единолично, не будучи подотчётным никому. Как выяснилось, он даже рассматривал возможность переноса штаб-квартиры организации в Дубай, план, от которого он впоследствии отказался, но о котором большинство членов Совета тогда даже не имело никакого понятия.

Показать больше

Показать больше Давосский форум-2025 в цифрах Этот контент был опубликован на Как маленькая швейцарская горная деревня превращается в глобальный центр: Всемирный экономический форум – 2025 в цифрах. Читать далее Давосский форум-2025 в цифрах

«Клаус руководил Форумом, как основатель стартапа руководит своим детищем, — говорит один из людей, близких к Попечительскому Совету. — Да, многое одобрялось официально. Но никто не контролировал его действий. Многие члены Совета получали свои должности в знак признания их заслуг. И мало кто был готов или хотел перечить Швабу». Отчёт юридической компании Homburger подтвердил факт неэффективности внутренней системы контроля и размытости границ между личными и институциональными интересами. Однако отсутствие признаков уголовных правонарушений поставило Попечительский совет перед непростым выбором. Так или иначе, судебные иски Шваба и продолжающийся скандал вокруг них уже омрачили подготовку к Давосской встрече 2026 года.

«Когда нам показали этот отчёт, некоторые члены Совета были просто шокированы. Они ожидали, что Шваба признают виновным, но в документе не было ничего подобного, — рассказывает один из попечителей. — Стало ясно, что нужно как-то урегулировать вопрос и двигаться дальше». Временный председатель Совета Петер Брабек-Летмате сразу после урегулирования конфликта со Швабом подал в отставку. В письме, адресованном Попечительскому совету и Исполнительному директору ВЭФ Борге Бренде (Børge Brende), он объяснил своё решение «токсичной рабочей атмосферой». Раньше он, один из самых первых спонсоров Форума и давний сторонник Шваба, активно участвовал в работе ВЭФ. Теперь же он полностью прекратил любые отношения с его основателем.

Мировое соглашение предусматривало финансовые компенсации Швабу, включая выплаты в его пенсионный фонд, официальное заявление, полностью снимавшее с него все обвинения, и окончательный разрыв между основателем и Форумом. Однако решение не публиковать отчёт вызвало волну критики: некоторые усмотрели в этом попытку «обелить» руководство. «Кое-кто так и сказал: „Вы пытаетесь его обелить“. Но это не так, — поясняет один из руководителей Форума. — Клаус может быть сложным и высокомерным человеком, он способен менять своё мнение по пять раз на дню, но он никогда не обогащался за счёт Форума. И в этом смысле он вовсе не плохой человек».

Тем не менее моральный дух в организации остаётся крайне неустойчивым. «Есть такое латинское выражение: Cui bono? или „Кому это выгодно?“. Честно говоря, я не вижу, кто здесь выиграл, — говорит ещё один сотрудник. — Клаус проиграл, Брабек проиграл, Совет раскололся, репутация Форума серьёзно пострадала… Если целью [анонимного информатора] было просто устранить Клауса, то это явная пиррова победа». По словам близких к Швабу людей, он считает, что с ним обошлись без должного уважения, которого, по его убеждению, он вполне заслуживал. Это ведь именно Шваб в 1971 году создал Форум с нуля на собственные средства, превратив ВЭФ из узкопрофильного симпозиума менеджеров в глобальную организацию с влиянием, которое обычно имеют дипломатические структуры и с годовым доходом в размере более полумиллиарда долларов. Говорят, что Клаус Шваб стремился контролировать всё, от управленческих решений до деталей ежегодных встреч в Давосе, но, по его собственным словам, он действовал исключительно в интересах Форума.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Как швейцарские компании лоббируют свои интересы в Брюсселе и Давосе Этот контент был опубликован на Чаще всего с лоббистами руководство Евросоюза контактирует не в Париже или Берлине, а на ВЭФ в Давосе. Читать далее Как швейцарские компании лоббируют свои интересы в Брюсселе и Давосе

«Он посвятил Форуму всю свою жизнь, — рассказывает один из его близких сотрудников. — Без него ВЭФ не был бы тем, чем он является сегодня. И теперь создаётся ощущение, что у него отнимают не просто должность, а всё его наследие». По словам инсайдеров, во всём происходящем есть своеобразная ирония: внутренний кризис ВЭФ стал зеркальным отражением судьбы системы многостороннего глобального сотрудничества, за которую сам Клаус Шваб когда-то так ратовал. Этот кризис символизирует конец целой эпохи — времени глобализации, рыночного оптимизма и либерального институционализма, определявших мировую повестку дня в период после окончания холодной войны. Именно эта эпоха породила Давос, на протяжении десятилетий Давос был её воплощением.

Но мир 2025 года стал другим

Глобальная экономика фрагментирована, климатическая политика всё чаще формируется на основе национальных приоритетов, новые технологии радикально меняют представления о будущем. Основополагающая идея ВЭФ о том, что диалог элит способен сглаживать мировые противоречия, сегодня стремительно теряет актуальность, особенно на фоне того, что риторика Форума о «перезагрузке» капитализма и формировании «глобального будущего» невольно подпитывает конспирологические теории о том, будто ВЭФ якобы сам провоцирует кризисы, с тем чтобы усилить свой контроль над обществом.

Давос теряет влияние, на его место уже посматривают конкуренты. Мюнхенская конференция по безопасности давно вышла за рамки оборонной тематики и стала площадкой для самых широких геополитических дебатов. Государственная инициатива Эр-Рияда Future Investment Initiative, прозванная «Давосом в пустыне», предлагает ещё одну эффектную альтернативу альпийскому саммиту. Китай, в свою очередь, продвигает собственные площадки под брендом «Пояс и путь» (Belt and Road). «Давос всегда отражал то, что происходило в мире», — говорит Тьерри Маллере (Thierry Malleret), автор нескольких книг, написанных в соавторстве с Клаусом Швабом. Его новая книга называется Смерть Давоса (Death of Davos). «Давос процветал, пока Запад был упоён собственной мощью, но эта эйфория закончилась. Будущее — за многополярностью: крупные форумы будут проходить в Китае, Эр-Рияде, Аспене, а европейский Давос будет постепенно терять значение».

По словам Тьерри Маллере и других экспертов, будущее Форума зависит от его способности переосмыслить себя — структурно, культурно и политически — в мире, который больше не верит в консенсус элит. Одной лишь смены руководства недостаточно: ВЭФ предстоит честно признать пределы своих возможностей и учесть растущее недовольство самой идеей глобализации, когда-то ставшей основой его влияния. Первая проверка на прочность состоится уже в январе 2026 года. Ларри Финк лично курирует список американских «суперзвёзд», которых следует пригласить в Давос, и делает он это куда активнее, чем ожидали его коллеги. Об этом сообщил источник, знакомый с планами Форума. Других корпоративных «тяжеловесов» из Попечительского совета также привлекли к переговорам, с тем чтобы обеспечить присутствие в Давосе мировых лидеров и руководителей крупнейших компаний — ведь участники Форума должны видеть, за что они платят свои взносы. Борге Бренде в последние месяцы буквально живёт в самолётах, курсируя по Европе и Латинской Америке.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки Этот контент был опубликован на Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной. Читать далее Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки

Сотрудники Форума признают: ставки невероятно высоки. «Если мы не сумеем провести следующую Давосскую встречу просто безупречно, то некоторые партнёры могут пересмотреть своё сотрудничество с Форумом», — говорит один из управляющих ВЭФ. Но один человек в списке приглашённых занимает особое место. «Нам стоит нацелиться на Дональда Трампа, — считает Джеймс Брейдинг (James Breiding). — У него есть колоссальный потенциал объединения, особенно в глазах резидентов Кремниевой долины». Один из попечителей подтвердил, что ведутся «многообещающие» переговоры о возможном участии президента США, который уже дважды приезжал в Давос во время своего первого срока. «Все усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы предстоящая сессия ВЭФ прошла буквально без сучка и задоринки, — говорит один из попечителей. — И именно у Ларри Финка больше всего шансов добиться этого».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Президенты Швейцарии и Украины выступили в Давосе Этот контент был опубликован на В своей речи на открытии ВЭФ Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что «только свобода обеспечивает основу для развития». Читать далее Президенты Швейцарии и Украины выступили в Давосе

За пределами Давоса-2026 Форуму предстоит куда более серьёзное испытание — проверка на собственную актуальность. Критики отмечают, что его повестка дня стала однообразной, что панельные дискуссии предсказуемы и зависят от корпоративных спонсоров. «Раньше Форум в Давосе провоцировал острые дискуссии, — говорит бывший топ-менеджер ВЭФ. — Теперь всё слишком политкорректно. Никто не хочет слушать, как Макрон читает заготовленные тезисы». Некоторые эксперты предлагают расширить тематику Форума за счёт направлений, которых раньше избегал Шваб, включая оборонную промышленность. «После российского вторжения в Украину и на фоне возвращения Трампа оборона всё чаще рассматривается в Европе как общественное благо, — отмечает один из бывших руководителей ВЭФ. — Возможно, именно это и станет одним из направлений развития Форума». Другие, напротив, считают, что сила форума — по-прежнему в его способности объединять и создавать пространство диалога. Но остаётся вопрос, готово ли нынешнее руководство к такому переосмыслению?

«Когда январская встреча останется позади, Форуму придётся полностью пересмотреть всё своё устройство, — говорит один из старших менеджеров. — Но я не уверен, что нынешний Совет обладает нужным для этого мышлением». Однако даже на самых высоких уровнях признают: перемены неизбежны. «У ВЭФ есть веские причины для своего существования. Более того, сегодня он нужен миру как никогда, — говорит один из попечителей. — Но он потерял свой фокус, решив стать „форумом влияния“. Его сила всегда была в содействии (реформам), а не в обещаниях „изменить мир“. Давос должен помогать другим улучшать состояние мира — а не утверждать, будто он способен добиться этого в одиночку».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки Этот контент был опубликован на Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной. Читать далее Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch