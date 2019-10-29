В основном новые леса вырастают в альпийских предгорных регионах Швейцарии. (Gian Ehrenzeller / Keystone)

Мир встревожен из-за быстрого сокращения лесных зон, особенно после пожаров, опустошивших регионы Сибири и Амазонии. В Швейцарии же ситуация совершенно иная: год за годом лесные угодья увеличивают здесь свою площадь, при этом здешним лесам тоже приходится непросто.

Начиная с 1850 года площадь лесов в Швейцарии почти удвоилась, причем только за последние 30 лет лесные угодья здесь в среднем увеличиваются на 4 000 га в год. «Это примерно равно поверхности Тунского озера», — говорит Оливье Шнайдер (Olivier Schneider), заместитель руководителя Отдела охраны лесов и лесной политикиВнешняя ссылка Федерального Ведомства по охране окружающей среде (Bundesamt für Umwelt).

Исчезновение пастбищ

«Это увеличение в основном идет за счет пастбищных площадей в регионе Альпийских предгорий. Многие территории, ранее использовавшиеся для выпаса скота, сегодня уже утратили свое сельскохозяйственное значение. Они быстро зарастают вначале кустарником и подлеском, а потом и полноценными деревьями. Так эти регионы возвращаются природе», — рассказывает Жаклин Бютикофер (Jacqueline Bütikofer), научная сотрудница «Wald Schweiz / ForêtSuisseВнешняя ссылка», «Межрегиональной Ассоциации предприятий сферы лесного хозяйства Швейцарии».

(1) видео тушения пожара с неба Как пожарные в Тичино борются с лесными пожарами, кадры сделаны в январе 2019 г.

Кроме того, леса в Швейцарии подлежат строгой защите. Принятый и четко соблюдаемый швейцарский «Федеральный закон о лесах» (Bundesgesetz über den WaldВнешняя ссылка), имеет своей целью «обеспечение сохранности лесов как в смысле их общей площади, так и что касается географического распределения лесных угодий по стране». Закон так же ставит цель «защитить леса как естественную среду обитания» человека и животных (Статья 1). Такое законодательство делает практически невозможной вырубку лесов даже в долинных, хорошо освоенных регионах, где особенно заметен дефицит жилой площади.

«Мы производим вырубку только в исключительных случаях, когда поступить иначе уже невозможно», — поясняет Жаклин Бютикофер, с учетом того, что площади сведенных лесов должны быть компенсированы где-то в другом месте. «Вырубка лесов в среднем составляет в Швейцарии всего 160 гектаров в год, и эта площадь затем компенсируется в объеме до 90%», — указывает Оливье Шнайдер.

Нехватка воды

При этом нельзя сказать, что у швейцарских лесов вообще нет проблем. Главной проблемой, по словам Жаклин Бютикофер, является нехватка воды. «В настоящее она является главной опасностью, и мы видим, что многие лесные регионы сами с ней не справляются».

Особенно неблагополучна ситуация с лесами в регионе Юрских гор, там стремительно исчезают буковые заросли, причем настолько, что в кантоне Юра официально было введено «чрезвычайное лесное положение». «Почва в этой местности известняковая, вода в ней долго не задерживается, отсюда все проблемы», — объясняет Жаклин Бютикофер.

Оливье Шнайдер, впрочем, предлагает придавать нехватке воды в разных регионах слишком уж большое значение: «В самом деле, лесные угодья, протянувшиеся от Юры до Цюриха, пострадали в особенной степени. Вначале их затронул ураган „Бурглинд“, затем засуха и насекомые-вредители. Все вместе эти факторы нанесли лесу значительный ущерб, но в других местах ситуация вовсе не так уж и плоха».

Пожары под контролем

Во многих частях света (Россия / Сибирь, Амазонка, Северная Америка, Южная Европа) пожары уничтожают целые лесные регионы. В Швейцарии тоже «как огня» боятся лесных пожаров.

«В прошлом в регионе к северу от Альп случались еще эпизодические пожары», — вспоминает Оливье Шнайдер. «Но теперь ситуация изменилась. В большинстве кантонов приняты строгие профилактические меры противодействия пожарам, например, здесь ограничены объемы палой древесины в районах, особо подверженных риску пожаров, включая окраины жилых районов. Власти регулярно составляют и публикуют карты мест, где существует опасность лесных пожаров».

Держать ситуацию под контролем в Швейцарии помогают как упомянутые превентивные меры, так и системы мониторинга. Помогает и тот факт, что сами по себе отдельные лесные регионы по площади своей относительно невелики. «Риск пожаров неуклонно увеличивается, но пока что это для нас не самая актуальная проблема», — подчеркивает Жаклин Бютикофер.

Вредители

Угрожают лесам и живые организмы. Это особо опасные местные насекомые-вредители, такие как короед-типограф или лиственная серая листовертка, а с ними и экзотические насекомые-пришельцы из-за рубежа, такие, как бабочка огневка самшитовая или жук азиатский усач.

Насекомых еще можно победить — например, кантон Фрибург недавно объявилВнешняя ссылка о полном уничтожении азиатского усача. Однако у лесов, как оказывается, имеются куда более грозные враги: а именно — грибы. «Грибы, распространяющие инфекции, опасные для деревьев, размножаются спорами, поэтому они элементарно не поддается контролю», — констатирует Оливье Шнайдер.

За деревьями — лес

Несмотря на угрозы, которые подвергается лес, принимаемые в стране меры вполне лают основания полагать, что швейцарский лес не умрет и сохраниться. А ведь в свое время в Швейцарии «гибель лесов» была таким же источником общественного беспокойства и медийного «хайпа», как сейчас «глобальное потепление». «Из событий 1980-х годов мы извлекли все необходимые уроки: оказалось, что отдельные виды деревьев может быть и вымирают, но в целом лес потом восстанавливается, хотя и меняя свои базовые характеристики», — подчеркивает Жаклин Бютикофер.

Ее взгляды разделяет и Оливье Шнайдер: «Через сто лет виды деревьев, которые в настоящее время растут на равнинах, можно будет встретить в горах, а теплолюбивые средиземноморские виды растений мы станем находить и на швейцарской равнине. Некоторые виды деревьев исчезнут, но сами леса останутся на месте».



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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