«Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация

Интерьер бизнес-джета Dassault Falcon 2000S, снято на авиасалоне в Париже. (C) Vanderwolfimages | Dreamstime.com

Каждый год мировая элита собирается в Давосе с тем, чтобы обсудить «скорбные дела» современной мировой политической повестки дня, позаниматься лоббизмом, заключить «сделки», а также поразмышлять над глобальным потеплением и «энергетическим переходом». Причем многие из гостей и «спикеров» Форума прилетают в Швейцарию на своих бизнес-джетах!

11 минут

Самолет, желающий приземлиться в аэропорту города Самедан (он же Engadin AirportВнешняя ссылка) в швейцарском кантоне Граубюнден, самом высокогорном аэропорту Европы (расположен на высоте 1 850 метров над уровнем моря), должен аккуратно вписаться в довольно узкую горную долину. Аэропорт обслуживает близлежащие курорты Санкт-Мориц и Давос, так что частные бизнес-джеты садятся и взлетают здесь постоянно. Вот приземляется изящный Gulfstream из Милана. Водитель черного микроавтобуса Mercedes сдержанно приветствует нескольких пассажиров, прежде чем помочь им покинуть самолет.

Следом садится еще один самолет, на этот раз из Брюсселя, и наземный персонал аккуратно перенаправляет его на парковку рядом с полудюжиной других роскошных самолетов, ожидающих вылета. Для этого небольшого аэропорта январь и февраль — самые напряженные месяцы. В некоторые дни здесь совершается от 30 до 100 прилетов и вылетов. В последние годы он принимает все больше рейсов из Европы, США, Бразилии и стран Ближнего Востока. В 2023 году здесь было зарегистрировано почти 17 300 взлетов и посадок. Прошедшие выходные оказались особенно загруженными: курортный Санкт-Мориц принимал почти 25 000 гостей 40-го Кубка мира по снежному поло.

В турнире участвовали профессионалы из Аргентины, Великобритании и Испании, а за их игрой наблюдали местные жители, VIP-гости и «люди, которые просто прилетают сюда или имеют здесь дома для отдыха и любят снежное поло». Об этом порталу SWI swissinfo.ch рассказала Катя Граувайлер (Katja Grauwiler), пиар-менеджер турнира. Соревнования прошли всего через несколько дней после ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Весь 2023 год Женева принимала более 40 рейсов частных самолетов в день, что делает её вторым по частоте использования частной авиацией аэропортом в Европе после Ниццы во Франции (на фото). Данные 2024 года от T3 Transportation Think Tank. Reuters

Частные самолеты доставили в Швейцарию очень многих из трёх тысяч мировых лидеров, бизнесменов и других влиятельных фигур. Они приземлялись в аэропортах Самедана, Цюриха и Альтенрайна, после чего на вертолетах направлялись в Давос. По данным Greenpeace, в 2022 году за неделю работы ВЭФ в Швейцарии приземлилось более тысячи частных самолетов бизнес-авиации.

Количество частных самолетов и полётов растет

Швейцария была и остается крупнейшим в мире центром деятельности компаний в сфере частной авиации. В отчете, подготовленном по заказу Greenpeace в 2022 году, отмечается, что на Швейцарию приходится почти 5% выбросов парниковых газов от всех частных самолетов в Европе, а количество их прилетов по сравнению с 2021 годом выросло на 63%. В 2023 году маршруты Париж — Женева и Фарнборо (Лондон) — Женева вошли в десятку самых загруженных в Европе. Аэропорты Цюриха, Сьона, Гштаада и Санкт-Морица работают круглый год. И хотя частными бизнес-самолетами пользуется лишь 0,003% населения Земли, они остаются самым загрязняющим природу видом транспорта.

Как указано в докладе вашингтонского Института политических исследований (Institute for Policy Studies, IPS) за 2023 год, за последние два десятилетия мировой парк частных реактивных самолетов бизнес-авиации увеличился с примерно 10 000 в 2000 году до 23 100 в середине 2022 года. С тех пор сектор деловой авиации продолжает расти, и к 2033 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 8 100 бизнес-джетов. В период сразу после пандемии число полетов частных самолетов резко увеличилось, особенно в США и Западной Европе. Недавнее исследование, опубликованное в журнале NatureВнешняя ссылка, показало, что 19 миллионов полетов, совершенных в период с 2019 по 2023 год, привели к 50-процентному увеличению объемов выбросов CO₂.

Внешний контент

Как подсчитали эксперты, в 2023 году прямые выбросы CO₂ самолетов бизнес-авиации составили 15,6 миллиона тонн, или около 3,6 тонны CO₂ на каждый рейс (для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 10,7 миллиона тонн). По данным авиационной консалтинговой компании WingX,Внешняя ссылка в 2024 году число полетов бизнес-джетов в мире достигло 3,6 млн, что на 30% больше, чем в 2019 году. «Мы наблюдаем устойчивый рост, что свидетельствует о том, что основной движущей силой здесь является общий рост глобального благосостояния», — указал SWI swissinfo Стефан Гёслинг (Stefan Gössling), эксперт Университета Линнея (Швеция) и соавтор вышеупомянутого исследования, опубликованного в журнале Nature.

По оценкам самих представителей индустрии авиаперевозок, в 2018 году в мире насчитывалось около 256 000 человек, способных позволить себе путешествие на бизнес-джетах, со средним состоянием от 128 млн долларов и выше. США остаются безусловным лидером: на их долю приходится более двух третей всех частных самолетов в мире (18 163), что значительно превышает показатели Бразилии (927) и Канады (770). По количеству зарегистрированных частных самолетов на душу населения рекордсменом является однако Мальта (46,5 на 100 000 человек), второе место занимает Швейцария (3,76). За пределами США и Европы частные самолеты особенно популярны в Бразилии, странах Ближнего Востока и Карибского бассейна.

Внешний контент

В вышеупомянутом исследовании, опубликованном в журнале Nature, были проанализированы данные более чем 25 000 зарегистрированных частных реактивных самолетов, а также почти 19 миллионов частных рейсов, совершенных в период с 2019 по 2023 год. Анализ структуры полетов подтвердил, что значительная часть этих рейсов совершается в туристических и развлекательных целях. В исследовании также отмечается корреляция частных полетов с крупными международными мероприятиями, включая Чемпионат мира по футболу 2018 года в Катаре (1 846 рейсов) и климатический саммит ООН COP28 в ОАЭ (291 рейс). Было также выявлено, что половина всех полетов частной бизнес-авиации покрывала дистанции менее 500 км, а 900 000 рейсов выполнялись для перелетов на расстояние менее 50 км.

Неудивительно, что такие знаменитости, как певица Тейлор Свифт и модель Кайли Дженнер, регулярно совершают перелеты на бизнес-джетах, что делает их объектами критики в социальных сетях. Аналитический центр T3 Transportation Think Tank выявил множество примеров подобных сверхкоротких перелетов и в Швейцарии. В частности, за отчетный период 152 рейса были совершены из Сьона в Женеву (90 км), а 84 рейса — из Лозанны в Женеву (60 км). «У этого есть лишь одно правдоподобное объяснение: так называемые empty legs», — поясняет немецкий эксперт Фредерик Рудольф (Frederic Rudolph). Термином empty legs обозначают частные чартерные рейсы, выполняемые без пассажиров с целью перебазирования самолета из одного аэропорта в другой.

Внешний контент

Главный вывод исследования, опубликованного в Nature, очевиден: частная авиация «вносит все больший вклад в изменение климата». Частные самолеты бизнес-авиации традиционно считаются одним из самых загрязняющих природу видов транспорта. Хотя на их долю приходится всего 4% мирового рынка авиаперевозок, выбросы парниковых газов на одного пассажира у них примерно в 10 раз выше, чем у клиентов коммерческих авиакомпаний. По оценкам T3 Transportation Think Tank, типичный рейс частного самолета генерирует 4,46 тонны CO₂, что превышает среднегодовые выбросы CO₂ одного жителя Швейцарии (без учета выбросов за границей). Осознавая этот негативный экологический эффект, некоторые представители индустрии частной авиации в последнее время начали настойчиво предлагать своим клиентам более экологичные решения, включая использование «экологически устойчивого авиационного топлива» или участие в программах компенсации выбросов углекислого газа.

Новые бизнес-модели: частная авиация становится доступнее

Последние научные аналитические отчеты подчеркивают продолжающийся бум в секторе бизнес-авиации, который особенно усилился после того, как состоятельные путешественники стали массово переходить на частные самолеты в период пандемии: тогда ведь из-за COVID-19 мировые авиаперевозки практически полностью прекратились. Растущий спрос обусловлен не только соображениями здоровья и безопасности, но и стремлением к уединению, гибкости и индивидуальному обслуживанию. При этом новые бизнес-модели делают перелеты на роскошных частных самолетах более доступными.

Показать больше

Показать больше Пристегните ремни, авиационные выбросы CO2 набирают высоту! Этот контент был опубликован на После двух лет пандемии люди снова хотят летать, а им говорят, что это не вписывается в необходимость достижения климатических целей. Читать далее Пристегните ремни, авиационные выбросы CO2 набирают высоту!

Во время ВЭФ-2025 около трех десятков активистов Greenpeace проникли на территорию аэропорта города Самедан, чтобы символически «конфисковать у богатых буратин» их частные самолеты. И в самом деле, владеть частным самолетом стоимостью в десятки миллионов могут лишь обладатели сверхсостояний, но воспользоваться такими услугами становится куда проще благодаря компаниям, предлагающим чартерные рейсы, программы лояльного членства и схемы долевого владения самолетами. «Использование частных самолетов по-прежнему остается привилегией элиты, хотя, как я слышал, стоимость одного чартерного перелета становится сейчас вполне разумной», — отмечает Штефан Гёслинг.

Активисты «Гринпис» на территории аэропорта города Самедан 22 января 2025 года: ни «полетного стыда», ни «экологической совести»! Keystone / Gian Ehrenzeller

Гражданская авиация, а в особенности частные бизнес-самолеты, остается в центре внимания активистов, выступающих за ужесточение налогообложения и регулирования этого сектора с целью создания равных условий хозяйствования для всех видов транспорта. Критики отмечают, например, что авиакомпании, в отличие от автомобилистов, освобождены от уплаты налога на минеральное топливо. Кроме того, билеты на частные самолеты в большинстве случаев не облагаются НДС. Аналитический центр IPS предлагает поэтому ввести 10-процентный налог на подержанные частные самолеты и 5-процентный — на новые, удвоить налог на авиационное топливо, ввести налог на короткие перелеты, а собранные средства направлять на финансирование инфраструктуры аэропортов.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.