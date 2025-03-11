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Изменение климата

Как изменение климата угрожает вечной мерзлоте

Вечная мерзлота — это невидимый «клей», удерживающий северные ландшафты от превращения в бесконечные болота и не дающий запечатанному во льду метану попасть в атмосферу.
Вечная мерзлота — это невидимый «клей», удерживающий северные ландшафты от превращения в бесконечные болота и не дающий запечатанному во льду метану попасть в атмосферу. Keystone / Anthony Anex

Вечная мерзлота — это невидимый «клей», удерживающий северные ландшафты от превращения в бесконечные болота и не дающий запечатанному во льду метану попасть в атмосферу. Сегодня температура слоя вечной мерзлоты по всему миру постепенно повышается, что может дополнительно ускорить процесс глобального изменения климата.

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Уроженец Лондона, Саймон – мультимедийный журналист, работающий в SWI swissinfo.ch с 2006 года. Он говорит на французском, немецком и испанском языках, освещает работу ООН и других международных организаций со штаб-квартирами в Женеве, а кроме того, и целый ряд других тем, главным образом во франкоязычной части Швейцарии.

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Вечная мерзлота представляет собой смесь горной породы, осыпей и морены со льдом, температура которой остается на уровне или ниже 0°C. Она покрывает около 11% суши Земли и наиболее распространена в полярных и высокогорных районах, особенно в арктических регионах России и Канады. В Швейцарии альпийская вечная мерзлота занимает около 3–5% территории страны, начинаясь с высоты 2 600 метров.

Хотя вечная мерзлота скрыта под поверхностью, ее состояние играет важную роль в процессе формировании ландшафта, в определении степени устойчивости горных склонов, а значит и в обеспечении надлежащего режима работы горной строительной инфраструктуры. В теплый сезон ее верхний слой — так называемый «активный слой» — оттаивает. Под ним залегает основной слой мерзлоты, толщина которого в Альпах варьируется от нескольких десятков до сотен метров. В полярных регионах его глубина может достигать 1,7 километра.

Вечная мерзлота покрывает около 11% суши Земли и наиболее распространена в полярных и высокогорных районах, особенно в арктических регионах России и Канады, а также в горах Швейцарии.
Вечная мерзлота покрывает около 11% суши Земли и наиболее распространена в полярных и высокогорных районах, особенно в арктических регионах России и Канады, а также в горах Швейцарии. SWI

Международное исследование под руководством Жаннетт Нётцли (Janette Nötzli), опубликованное в декабре 2024 года в журнале NatureВнешняя ссылка, показало, что температура вечной мерзлоты в горных районах Европы растет быстрее, чем когда-либо в истории наблюдений. Ученые проанализировали данные из девяти европейских стран — от Шпицбергена до Альп и гор Сьерра-Невада на юге Испании. В некоторых регионах температура вечной мерзлоты на глубине 10 метров за последние десять лет повысилась более чем на 1°C.

Жаннетт Нётцли, научный сотрудник швейцарского Института исследований снега и лавин WSL (SLF) в Давосе, отмечает, что потепление вечной мерзлоты в горах — устойчивый процесс. Исследователи обнаружили, что, когда температура богатой льдом вечной мерзлоты приближается к 0°C, процесс таяния временно замедляется из-за расхода энергии на преобразование льда в воду. Однако после того, как лед полностью растает, температура начинает повышаться еще быстрее. Ученые предупреждают, что эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие десятилетия.

Вечная мерзлота — это невидимый «клей», удерживающий северные ландшафты от превращения в бесконечные болота и не дающий запечатанному во льду метану попасть в атмосферу.
Вечная мерзлота — это невидимый «клей», удерживающий северные ландшафты от превращения в бесконечные болота и не дающий запечатанному во льду метану попасть в атмосферу. SWI

В Швейцарских Альпах мониторинг состояния вечной мерзлоты ведется более 20 лет. Система наблюдений PERMOS отслеживает изменения параметров вечной мерзлоты на 30 исследовательских площадках, фиксируя температуру и толщину активного слоя, а также скорость движения горных ледников. В июне 2024 года ученые PERMOS опубликовали отчет, в котором говорится, что «никакого замедления процессов потепления и таяния вечной мерзлоты в Швейцарии не наблюдается, что может иметь серьезные долгосрочные последствия для устойчивости горных склонов, строительной инфраструктуры и экосистем».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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