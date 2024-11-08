Как Швейцария и мир собираются сокращать выбросы СО2

Река Анклот (Anclote River) в городе Нью-Порт-Ричи (New Port Richey), штат Флорида, США, вышла из берегов в результате тайфуна «Милтон», 11 октября 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Накануне 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, журналисты, ученые и чиновники не скупятся на тревожные заявления и метафоры: «игра с огнем», «время на исходе», «балансировка на краю пропасти»! С их точки зрения, все актуальные усилия по ограничению глобального потепления порогом в 1,5° Цельсия совершенно недостаточны. Какого же прогресса удалось добиться странам мира в достижении глобальных климатических целей и на какой позиции находится Швейцария?

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«Хватит болтовни, очень вас прошу» — с таким призывом на презентации доклада Emissions Gap Report 2024Внешняя ссылка выступила недавно Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP / ЮНЕП). Авторы этого документа предупреждают о наличии «масштабного разрыва между словами и реальностью»: они говорят, что выбросы парниковых газов сокращаются, но недостаточно быстро и что государствам группы G20, на которые приходится почти 80 % всех глобальных выбросов парниковых газов, нужно быть «более амбициозными и взять на себя значительно более весомые обязательства», с тем чтобы ликвидировать этот самый «разрыв».

«Качественный рывок»

Ученые ЮНЕП утверждают, что «качественный рывок» в области такого рода обязательств должен включать в себя глобальную «мобилизацию возобновляемых источников энергии, реализацию мер по защите лесов и по повышению энергоэффективности техники и жилого фонда», в противном случае, по их мнению, мир столкнется с «катастрофическим повышением средней температуры воздуха (за период с 1800 года, то есть с начала эпохи индустриализации) на показатель от 2,6 до даже 3,1°C. По данным исследовательской группы Net Zero Tracker, более 40% городов, регионов и крупных компаний по всему миру до сих пор не установили себе обязательных целей по сокращению масштабов выбросов парниковых газов.

Основные темы COP29 COP29 (29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) – это ежегодное международное мероприятие, где собираются представители разных стран для обсуждения и принятия мер по борьбе с изменением климата. Основные темы, которые будут обсуждаться на COP29, варьируются, но, как правило, включают в себя следующие вопросы: Ключевые вопросы COP29Внешняя ссылка Финансирование климатических действий: Мобилизация достаточных финансовых ресурсов для помощи развивающимся странам в адаптации к изменению климата и переходу на низкоуглеродную экономику. Обеспечение справедливого распределения финансовой нагрузки между странами. Ужесточение национальных обязательств: Более амбициозные страновые планы в части сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. Разработка и реализация более эффективных национальных планов противодействия изменению климата. Адаптация к изменению климата: Разработка и реализация мер по адаптации к уже наблюдаемым и будущим изменениям климата, таким как повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и засухи. Поддержка наиболее уязвимых стран в адаптации. Потери и ущерб: Обсуждение механизмов компенсации странам, наиболее пострадавшим от негативных последствий изменения климата. Технологический трансфер: Ускорение передачи технологий, необходимых для перехода на низкоуглеродную экономику, особенно в развивающиеся страны. Роль негосударственных структур: Повышение роли городов, бизнеса, гражданского общества и других негосударственных акторов в борьбе с изменением климата. Дополнительные темы В зависимости от конкретных обстоятельств и актуальных проблем, на COP29 могут также обсуждаться следующие темы: Океаны и климат: Роль океанов в регулировании климата и меры по их защите. Леса и климат: Важность лесов в поглощении углерода и меры по их сохранению. Энергетический переход: Ускорение перехода к чистым источникам энергии. Продовольственные системы и климат: Связь между продовольственными системами и изменением климата, а также меры по их устойчивому развитию.

В Швейцарии в этом смысле ситуация выглядит намного лучше. Цели по сокращению выбросов CO2 наметили себе более двух третей из трёх десятков крупнейших компаний страны, то есть фирм, бумаги которых торгуются на швейцарской фондовой бирже. Базовая цель — свести чистые выбросы парниковых газов к нулю уже к 2050 году. Заметного прогресса в своей климатической и энергетической политике добились и некоторые из 26 кантонов (субъектов федерации) Швейцарии, в частности, многое в этом смысле было сделано в строительном секторе.

Об этом в августе 2024 года отрапортовало швейцарское отделение WWFВнешняя ссылка. Но при этом все равно, указывает эта организация, между кантонами страны в данной сфере все еще существуют значительные различия и ни один кантон пока не стоит на пути достижения показателей, способных стать реальным вкладом в усилия по ограничению глобального потепления показателем в 1,5 градуса.

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На фоне всех остальных мрачных новостей эта информация все же дает основания питать определенные надежды. На климатической конференции COP28 в Дубае в декабре прошлого 2023 года правительства договорились утроить возобновляемые и экологические чистые генерирующие энергомощности к 2030 году и к тому же году по факту отказаться от использования минерального топлива. По оценкам ЮНЕП, ускоренное внедрение мощностей на основе солнечной и ветряной энергетики могло бы обеспечить к 2030 году 27% от общего сокращения выбросов.

Прекращение массовой вырубки лесов могло бы способствовать дополнительному сокращению выбросов на 20%, в каталоге остальных мер находятся такие меры, как повышение энергоэффективности жилого фонда, электрификация транспорта и промышленности, а также сокращение выбросов метана, важнейшего парникового газа, предприятиями, пока еще работающими на минеральном ископаемом топливе.

Наводнение в Оренбурге. Многие страны мира сейчас стараются форсированно трансформировать весь свой водный менеджмент, приспосабливая его к новым климатическим и природным условиям. KEYSTONE

В своем ежегодном отчете «Перспективы мировой энергетики» (World Energy Outlook reportВнешняя ссылка) Международное энергетическое агентство (International Energy Agency / МЭА) предсказывает, что к 2033 году солнечная энергетика уже обгонит атомную, ветровую, гидроэнергетику, газ и, наконец, уголь, став самым крупным источником электроэнергии в мире. Как утверждает МЭА, чистая энергетика уже развивается «беспрецедентными темпами», однако такого рода позитивные сдвиги происходят одновременно с увеличением всеобщего спроса на энергию, в том числе на энергию, получаемую путем сжигания угля.

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МЭА ожидает, что спрос на нефть и газ достигнет своего пика в конце текущего десятилетия, и считает, что среднее потепление атмосферы Земли составит в итоге показатель в 2,4 градуса Цельсия. По словам специалистов, шансы на то, чтобы не переступить порог в 1,5C еще есть, хотя они и стремительно сокращаются. Для достижения этой цели миру потребуется больше энергии, произведенной экологически чистым способом, более быстрые темпы электрификации экономики и транспорта, а также общее сокращение выбросов парниковых газов на 33% уже к 2030 году.

Какого же прогресса добилась Швейцария?

Швейцария обязалась сократить свои выбросы парниковых газов не менее чем на 50% по сравнению с уровнем 1990 года уже к 2030 году и в среднем на 35% в период с 2021 по 2030 год. Она также пообещала обеспечить чистый ноль выбросов CO2 к 2050 году. В 2022 году Швейцария сгенерировала 41,6 млн тонн CO2-эквивалента, что сопоставимо с такими странами, как Норвегия или Португалия. В целом же объем выбросов оказался в стране на 24% ниже показателей 1990 года. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (BAFU, подразделение Министерства экологии, транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK) уверено, что Швейцария уверенно двигается по пути к достижению поставленных глобальных климатических целей.

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«Способствовать достижению поставленных климатических целей, в дополнение к мерам, принимаемым внутри страны, должны еще и соответствующие меры, реализуемые нами за рубежом», — уточняет пресс-секретарь BAFU Робин Поэлль (Robin Poëll) в интервью SWI swissinfo.ch. В последние годы, по её словам, Швейцария делает ставку прежде всего на компенсацию части своих выбросов парниковых газов за счет инвестиций в зарубежные климатические проекты. Среди государств, заключающих двусторонние соглашения такого рода, предусмотренные Парижским соглашением по климату, Швейцария относится к странам, активнее всего совершающим климатические сделки.

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В списке ее партнёров уже состоят более десятка стран, включая Молдову и Грузию, а также Таиланд, Перу и Сенегал. Но насколько такие схемы реально приводят к сокращению выбросов CO2? Здесь мнения расходятся. Некоторые группы активистов, например WWF и Climate Change Performance Index, критикуют Швейцарию за то, что она экономит, вкладывает значительные средства в компенсацию своих выбросов за границей, вместо того чтобы добиваться сокращения объема выбросов у себя дома.

Успехи Швейцарии

Такие структуры, как Climate Action Tracker (CATВнешняя ссылка), берлинская независимая группа активистов, отслеживающая параметры климатической политики стран всего мира, также сомневаются, что Швейцария действительно идет по этому пути. В своем последнем отчете CAT оценивает действия Швейцарии в области климата как «недостаточные» и утверждает, что «законодательство Швейцарии в целом становятся лучше, но цели все равно неадекватны, особенно когда речь идет о компенсации внутренних выбросов CO2».

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Что касается целей на период до 2030 года, то швейцарские парламентарии и в самом деле решили не прописывать в законодательстве жесткие цели (75% сокращения должно быть осуществлено в Швейцарии и только максимум 25% за границей), но зато у федерального правительства есть больше пространства для маневра. Как говорит аналитик CAT Юдит Хекке (Judit Hecke), Швейцария в политической сфере уже добилась значительного прогресса, все адекватнее соответствуя своим климатическим целям и международным обязательствам. Настоящий вызов будет связан с этапом реализации планов и целей».

Критика в адрес Швейцарии

Такие структуры, как WWF и Greenpeace Switzerland, настроены более критично. «Гринпис», например, указывает на то, что релевантные показатели Швейцарии значительно отстают от аналогичных показателей европейских стран. В самом деле, цель ЕС на 2030 год составляет сокращение выбросов на 55%, цель Дании — 70%, Финляндии — 60% (плюс полная углеродная нейтральность к 2035 году), Германия установила свои цели на уровне 65%. Кроме того, указывает «Гринпис», в Швейцарии отсутствуют целевые показатели применительно к финансовой индустрии.

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«Вклад Швейцарии в финансирование защиты климата должен быть удвоен и составлять не менее 1 миллиарда долларов в год. Этот показатель рассчитан исходя из экономической мощи страны и на основе объема выбросов парниковых газов, произведенных за рубежом внутренним потреблением товаров и услуг. Климатическая политика Швейцарии, в том виде, в каком она сформулирована на период до 2030 года, была и остаётся неадекватной на протяжении уже многих лет, и никаких признаков улучшения пока не видно», — резюмирует Георг Клинглер (Georg Klingler), эксперт по климату из организации Greenpeace Switzerland.

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Робин Поэлль, однако, настаивает на том, что Швейцария делает в этой области заметные успехи. «За последние годы объемы наших национальных выбросов значительно сократились, особенно в области капитального строительства и в сфере реального производства. К 2030 году меры, содержащиеся в новой редакции законодательства, регулирующего выбросы парниковых газов, должны позволить нам сократить национальные выбросы примерно на 37% по сравнению с уровнем 1990 года. Оставшееся сокращение выбросов должно быть достигнуто за счет проектов за рубежом, финансируемых налогоплательщиками и компаниями-импортерами минерального топлива».

Англоязычная оригинальная версия отредактирована Вероникой де Вор, русскоязычная оригинальная версия подготовлена (включая перевод инфографики) русскоязычной редакцией SWI / ип / ап.

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