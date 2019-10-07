Последние приготовления невесты к свадебному торжеству.

(swissinfo.ch)

Что станется с Косово, если проживающие в Швейцарии этнические албанцы прекратят отправлять деньги в эту страну? Представители диаспоры десятилетиями материально поддерживают своих родственников на родине, но продолжит ли эту традицию молодое поколение, выросшее в Швейцарии и считающее ее своим домом?

Косово, вторая самая бедная страна в Европе, страдает от сильнейшей безработицы и нехватки инвестиций. Держаться на плаву ей помогают денежные вливания представителей диаспоры из Германии, Швейцарии и стран Северной Европы. Всего эти средства составляют почти 17% ее валового внутреннего продукта, а международная помощь – еще 10%. Официальная помощь Швейцарии составляет 80 миллионов франков на период 2017-2020 гг.

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На протяжении нескольких поколений косовары отправлялись в богатые страны в поисках работы. Для многих эмиграция, в конце концов, стала удачным проектом. Но с годами им все труднее поддерживать свою культуру в чужой стране. Их дети уже родились в Швейцарии или приехали сюда в раннем детстве, они не говорят по-албански, а жизнь в стране их предков кажется им чужой.

Но есть немало и тех, кто каждое лето ездит из Швейцарии в Косово как на дачу, проводя отпуска и каникулы в кругу родных. Тех ласково называют их «шатцис», то есть «дорогуши», от швейцарского «Schatzis» (сокровище – с нем. яз.). Эти молодые люди сохранили тесную эмоциональную привязанность к Косово.

На протяжении летних месяцев их регулярные визиты оживляют местную экономику. В Призрене, Приштине или Пече рестораны и торговые улицы переполнены. В карманах гостей звенят швейцарские франки, и многие могут позволить себе удовольствие останавливаться в первоклассных отелях, которые стоят буквально копейки по сравнению с тем, во что обошелся бы им такой отдых в Швейцарии.

Немало из них приезжает в Косово на машине, на радость владельцам автозаправочных станций, которые тоже делают хороший бизнес, пока «шатцис» путешествуют по стране, чтобы своими глазами увидеть туристические достопримечательности, в том числе – и памятники героям войны. Некоторые для своих летних отпусков покупают квартиры или даже строят красивые дома, тем самым давая толчок развитию строительного сектора.

Мы познакомились с некоторыми из этих «сокровищ» во время их отпуска в Косово и попросили их рассказать о жизни диаспоры косоваров в Швейцарии и о том, какой вклад та делает в развитие родины.











Русскоязычную версию подготовили Игорь Петров и Людмила Клот.

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