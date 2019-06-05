Почти 60% молодых людей в Косово не имеют работы. (Daniel Rihs / 13 Photo)

Спустя двадцать лет после окончания войны в Косово молодая республика по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими и политическими проблемами, впрочем, есть уже и немало обнадеживающих признаков и позитивных изменений.

По данным Всемирного банка последние десять лет в Косово наблюдался устойчивый экономический рост, который, однако, до сих пор не оказал существенного влияния на ситуацию в области занятости. Уровень безработицы в Косово остаётся крайне высоким, соответственно и значительны масштабы экономической эмиграции. Население Косово достигает двух миллионов человек, примерно половина из них приходится на молодежь в возрасте до 25 лет, из числа которых по меньшей мере 60% не имеют работы.

Патрик Этьен (Patrick Etienne), с 2015 года возглавляющий Швейцарский офис по сотрудничеству в Приштине (Swiss Cooperation Office in PristinaВнешняя ссылка), заявил в интервью Швейцарскому международному радио SWI swissinfo: «Более 30% молодых людей просто не хотят устраиваться на работу, поскольку «белые» зарплаты у них очень маленькие. Поэтому они предпочитают занятость в теневом секторе экономики. Кроме того, многие из них получают финансовую поддержку от родственников за границей. Что же касается государственных систем социального страхования и обеспечения, то их возможности остаются весьма и весьма ограниченными».

Экономика Косово по-прежнему в значительной степени зависит от денежных переводов членов зарубежной диаспоры. В Швейцарии сейчас проживают примерно 260 тыс. этнических косовских албанцев. Еще один источник доходов: международная помощь, которая составляет примерно 10% от ВВП Косова и поступает от Европейского Союза, США, Германии, Швейцарии, а также от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Открывшаяся в мае 2019 года Косовско-Швейцарская Торгово-промышленная палата (Kosovarisch-Schweizerische HandelskammerВнешняя ссылка) придала развитию экономических отношений Швейцарии и Косово дополнительный импульс. Без работы эта структура не сидит, ей есть чем заняться, с учётом необходимости скорого и качественного улучшения инвестиционного климата в Косово. Но пока инвесторы предпочитают обходить это государство стороной, на что у них есть веские основания: неразвитая инфраструктура, коррупция и бюрократия весьма сильно отпугивают иностранных предпринимателей.

Политическая неразбериха вокруг вопроса косовского суверенитета также представляет собой значительный риск для любого инвестора, с учетом того, что Сербия и Россия упорно отказываются признавать независимость молодой республики. Европейский парламент недавно выступил в поддержку либерализации визового режима с Косово, что теоретически способствовало бы развитию деловой активности в этой стране, однако все визовые изменения и послабления пока остаются в теории, их еще только предстоит реально воплотить на практике.

Борьба с коррупцией

Патрик Этьен участвовал в разработке и реализации многих двусторонних соглашений, заключенных Швейцарией с Косово в последнее время. Оглядываясь на прошедшие четыре года, он говорит, что страна постепенно, но все-таки уже переходит на систему действительно рыночных экономических отношений. Проблемой остаётся коррупция. Согласно индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией «Трэнсперенси интернэшнл», Косово занимает 93-е место в списке из 180-ти государств. По словам П. Этьена, «отсутствие правовых гарантий собственности отпугивает многих инвесторов, включая и представителей диаспоры».

Будучи страной последовательного федерализма, Швейцария старается делиться с Косово своим практическим опытом в области, например, укрепления бюджетной автономии и ответственности общин и совершенствования механизмов финансовой отчетности муниципальных образований. По мнению П. Этьена «качество управленческих процессов на местах стало куда лучше, чем раньше». Швейцарская дирекция по вопросам развития и сотрудничества (DEZA, автономный департамент МИД Швейцарии) также оказывает действенную поддержку усилий, предпринимаемых в Косово в области противодействия коррупции, организуя, например, обучение государственных служащих и журналистов методам ведения расследований финансовых преступлений и выявления коррупционных составляющих в рамках обычных уголовных дел.

Трудоустройство молодых косоваров

По имеющимся оценкам в поисках работы в других европейских странах только за последнее десятилетие страну покинули сотни тысяч косоваров, и этот исход отнюдь не закончился. Никлаус Вальдфогель (Niklaus WaldvogelВнешняя ссылка), сотрудник швейцарской гуманитарной организации Helvetas, считает, что остановить экономическую эмиграцию невозможно, но можно реализовать комплекс мер, направленный на перелом этой негативной тенденции. «Можно, например, улучшить ситуацию за счет развития системного сотрудничества между образовательным сектором и частным бизнесом, так, как это происходит в Швейцарии. В результате у будущих поколений появится мотивация не уезжать из Косово».

Миротворческая деятельность в Косово Оборонительный альянс НАТО продолжает размещать свои подразделения в Косово и по-прежнему несет общую ответственность за вопросы обеспечения безопасности в регионе. Швейцарский контингент SWISSCOYВнешняя ссылка насчитывает 190 военнослужащих и входит в состав Международных сил по поддержанию мира (СДК / KFOR), отвечающих за обеспечение стабильности в Косове. Конец инфобокса

Несмотря на наличие в стране значительного числа молодых людей, имеющих достаточно высокий уровень образованности, работодатели жалуются на отсутствие на рынке сотрудников с нужными трудовыми навыками. Стараясь усовершенствовать механизм поддержки развития профессионально-технического образования и внести вклад в создание новых рабочих мест в частном секторе экономики, организация Helvetas реализует сейчас проект EYEВнешняя ссылка, в рамках которого, в частности, в распоряжение коммерческих компаний и профессионально-технических училищ были переданы конкретные образовательные программы-модули.

Цель состоит в том, чтобы с их помощью к 2020 году предприятия повысили трудовую квалификацию по меньшей мере 20 тыс. квалифицированных молодых кадров. «Такой подход мы называем системным, поскольку в долгосрочной перспективе он гарантирует заметное повышение степени устойчивости всей системы профтехобразования и профориентации в стране», — поясняет нам Никлаус Вальдфогель.

Будущее за информационными технологиями

В настоящее время многие международные компании передают часть своих услуг в сфере информационных технологий (ИТ) на аутсорсинг организациям, расположенным на Балканах, руководствуясь наличием там молодой рабочей силы и её относительно низкой стоимостью. Никлаус Вальдфогель считает, что Косово располагает хорошими возможностями для участия в этом процессе, поскольку молодые косовары, в частности, хорошо владеют иностранными языками.

Несколько лет назад на швейцарском франкоязычном общественном телеканале RTS прошел сюжет о Дренуше Шале (Drenusha Shala), учредительнице компании BarutiВнешняя ссылка, занимающейся анализом конъюнктуры рынка в Приштине и работающей на немецком языке. Многие из 400 сотрудников компании жили в Швейцарии или Германии.

Никлаус Вальдфогель считает, что у Косова вполне могло бы сложиться неплохое будущее, при условии понимания того, чего, собственно, хочет добиться страна и какую роль она сама хочет играть в Европе и на международной арене, и в ситуации создания выгодных условий для развития сферы услуг в области и на базе информационных технологий.

«И общественному / государственному, и частному секторам необходимо усиливать инвестиции в подготовку и повышение квалификации будущих специалистов в области информационных технологий. В рамках реализации проектов в области развития акценты нужно делать не только на борьбу с молодёжной безработицей, но и на поддержку инновационных отраслей экономики, которые затем могли бы предъявлять спрос на молодые образованные кадры. В долгосрочной перспективе страна должна научиться использовать имеющийся у неё свой собственный потенциал».

Развитие туристической отрасли

Экономический рост, вполне возможно, пока набрал в Косово незначительные темпы, но культурная жизнь в провинции бурлит и бьёт ключом. Ночная жизнь Приштины давно стала легендарной, а вот город Призрен (Prizren) активно привлекает туристов и гостей города расположенной там живописной древней крепостью Призренски град, уникальной Церковью Святого Спаса, построенной примерно в 1330 году, и многочисленными уличными кафе в старом городе.

Ставку на туризм делает и город Пежа (Peja), который при помощи швейцарских проектов сумел значительно усовершенствовать свою туристическую инфраструктуру, значительно продвинуть имидж региона на международном уровне, а также переобучить персонал гостинично-туристического сектора, в результате чего за последние четыре года туристический поток в этот город вырос на 75%.

П. Этьен говорит, что здесь много чего еще предстоит сделать. «Усилия, предпринятые в городе Пежа с целью превращения его в привлекательный туристический маршрут, увенчались успехом. Раньше ведь здесь не было вообще никакой туристической инфраструктуры. Но инфраструктуру нужно и дальше развивать, здесь всё ещё ощущается нехватка отелей и гостиниц, отвечающих лучшим международным стандартам».

Невостребованный потенциал диаспоры

По приблизительным оценкам денежные переводы из Германии, Швейцарии и стран Северной Европы составляют около 17% ВВП Косова. Многие косовары, проживающие в Швейцарии, тратят заработанные здесь деньги на строительство у себя на родине больших семейных домов. Кроме того, они регулярно отправляют туда деньги и почти каждый год проводят там летние каникулы. Хилми Гаши (Hilmi Gashi) − один из тех, кто с наступлением тепла возвращается с семьей на родину. В Швейцарии он работает в профсоюзе UNIA и считает, что албанская диаспора обладает огромным и во многом неиспользованным потенциалом.

Хилми Гаши входит в совет директоров неправительственной организации GerminВнешняя ссылка, которая занимается мотивированием членов албанской диаспоры к более активному участию в развитии Косово посредством переправки к себе на родину ноу хау и финансовых средств. Управляет этой организацией группа специалистов из самых разных областей деловой активности. Х. Гаши считает, что Косово вполне может начать развиваться как Швейцария, «снизу вверх», поощряя развитие гражданского общества на местах и последовательно снижая степень зависимости граждан от решений политических лидеров, парламента или международных организаций.

По словам Х. Гаши «проекты, финансируемые за счет международных средств, как правило, сворачиваются, как только перестают поступать деньги». Одним из успехов неправительственной организации Germin стало создание «Школы диаспоры», которая объединяет молодых специалистов из зарубежной албанской диаспоры и из регионов Западных Балкан с целью решения наиболее острых проблем, стоящих перед местными общинами в Косово. По мнению Х. Гаши «нам необходимо показать людям, что ждать милостей от природы, то есть от правительства, не следует, и что необходимо самим, засучив рукава, начинать заниматься решением своих же проблем».

Основной донор Швейцария была одной из 116 стран, признавших независимость Косово от Сербии в 2008 году, и по-прежнему считается одной из основных стран-партнеров и доноров независимого Косово. В 2008 году между Швейцарией и Косово были установлены дипломатические отношения, Берн и Приштина подписали ряд двусторонних соглашений преимущественно в области технического и финансового сотрудничества. За период 2017–2020 гг. общий вклад Швейцарии в укрепление экономического развития и в рост занятости в Косово составляет 80 млн. швейцарских франков (79 млн. долларов США). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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