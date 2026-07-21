Долгая старость становится финансовым риском

Население Швейцарии становится здоровее и живет дольше. Проблема только в том, что в какой-то момент у долгожителя могут закончиться пенсионные накопления. Keystone-SDA

Швейцарцы живут всё дольше и дольше. Проблема только в том, что в какой-то момент у долгожителя могут закончиться пенсионные накопления. Новое исследование Высшей школы Люцерна (Hochschule Luzern, HSLU) показывает: чем выше продолжительность жизни, тем больше риск, что собственных накоплений в глубокой старости вам уже не хватит.

Поделиться

5 минут

Авторы исследования предупреждают: человек, который в наши дни уходит на пенсию в 65 лет, обычно получает пенсию, рассчитанную с учетом средней продолжительности жизни. Но в ближайшем будущем значительная часть населения Швейцарии получит реальные шансы провести на пенсии уже 25 лет или даже дольше. В таком случае пенсионные деньги могут закончиться именно тогда, когда человек уже находится в очень пожилом возрасте.

«Существенная доля нынешних 65-летних людей имеет все шансы прожить уже заметно дольше среднего. Но как раз это обстоятельство и может стать существенной финансовой проблемой». На это указывает Анина Хилле (Anina Hille), эксперт Института финансовых услуг в Цуге (Institut für Finanzdienstleistungen Zug, IFZ), входящего в структуру Высшей школы прикладных наук Люцерна. Она является автором исследования, опубликованного под названием Longevity-Studie 2026.

С момента введения в Швейцарии государственной пенсионной системы AHV в 1948 году средняя продолжительность жизни в стране существенно увеличилась. В середине 20 века 65-летняя женщина могла в среднем рассчитывать на ещё примерно на 14 лет жизни на пенсии, но сегодня она имеет шанс прожить 23 года. У мужчин этот показатель вырос с чуть более 12 до более чем 20 лет. По данным исследования, около половины нынешних 65-летних женщин доживут до 90 лет, а примерно половина мужчин — до 87 лет. Но при этом даже всего лишь несколько дополнительных лет уже заметно меняют весь финансовый расклад.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Летняя сессия парламента Швейцарии: Mercosur, Украина и 13-я пенсия Этот контент был опубликован на На летней сессии депутаты будут обсуждать соглашение о свободной торговле со странами Mercosur и швейцарскую помощь Украине. Но главный вопрос: пенсии. Читать далее Летняя сессия парламента Швейцарии: Mercosur, Украина и 13-я пенсия

В исследовании Longevity-Studie 2026 приведён пример среднего человека со средним доходом. Если он проживёт до 85 лет, то разрыв между регулярными выплатами из AHV (первый сегмент пенсионной системы) и из трудовой пенсионной кассы (второй сегмент), с одной стороны, и текущими расходами — с другой, составит около 728 тыс. франков. При жизни до 90 лет этот разрыв увеличивается примерно до 921 тыс. франков. А если человек доживёт до 100 лет, дополнительно ему потребуется уже взять откуда-то около 1,32 млн франков: это могут быть средства из собственных сбережений или деньги из каких-то других источников.

Дело рук самих пенсионеров

Причины понятны: медицина развивается, условия жизни улучшаются, люди в среднем живут дольше. Но дополнительные годы жизни не всегда оказываются здоровыми и дешёвыми. Расходы на лечение, уход и жильё могут резко возрасти. Поэтому финансовое планирование времени после выхода на пенсию всё меньше сводится к вопросу «какой будет моя пенсия?» и всё больше к вопросу «что произойдёт, если я проживу намного дольше среднего и при этом мне понадобится дополнительная помощь»?

Высшая школа прикладных наук Люцерна делает из этого четкий вывод: частные пенсионные накопления становятся всё более важным фактором. Чем раньше человек начинает создавать в Швейцарии свой собственный финансовый резерв и чем дольше он регулярно откладывает себе самому средства на старость, тем выше у него шансы прожить свой длинный пенсионный период на свои собственные средства. Следует также учитывать, что старение населения ставит всю пенсионную систему (точнее, два первых ее сегмента, AHV и профессиональные пенсионные кассы) в качественно новое положение.

В финансовой сфере в связи с этим всё чаще используют английское слово longevity — или долголетие. Речь идёт не только об инновационной медицине или о личном желании жить дольше. Для экономики и общества это явление становится причиной одного из самых заметных структурных сдвигов: всё больше людей проживает после 65 лет ещё несколько десятилетий, а пенсионные системы, страхование, расходы на уход и личные сбережения должны каким-то образом этой новой реальности соответствовать.

По словам Анины Хилле, longevity как новый формат инвестиционного планирования уже привлекает внимание и людей, и специалистов, но пока всё тут находится на ранней стадии развития. Главный вывод исследования Longevity-Studie 2026 состоит в том, что долгая жизнь перестаёт быть только личной удачей и становится финансовым риском, который нужно заранее учитывать. Вопрос теперь не только в том, сколько человек будет получать после выхода на пенсию, но и в том, хватит ли этих денег, если старость окажется значительно длиннее, чем он сам ожидал.

Показать больше

Показать больше Инновации в здравоохранении На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники предлагают платежеспособным пациентам процедуры, которые, по их мнению, замедляют старение. Но стоят ли они затраченных денег? Читать далее На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch