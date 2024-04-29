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История

Швейцарцы массово посещают старые замки

По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей.
По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей..  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В 2023 году в швейцарских замках был зафиксирован новый рекорд — более 1,3 миллиона посетителей захотели посетить живое наследие швейцарской истории, что стало 18-процентным увеличением по сравнению с 2022 годом. Наибольшую выгоду от такого наплыва получили 28 замков и крепостей, входящих в ассоциацию Verband der Schweizer Schlösser und BurgenВнешняя ссылка.

В 2024 году «Ассоциации швейцарских замков и крепостей» исполняется десять лет, в этом году она приняла в свои ряды сразу два новых замковых комплекса. Новыми членами стали замковый комплекс Валер (Valère, на фото выше) и Турбийон (Tourbillon) в городе Сион (кантон Вале / VS) и замок в городе Рапперсвиль (Schloss Rapperswil, кантон Санкт-Галлен / SG).

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Швейцарские замки с воздуха

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«Ассоциация швейцарских замков и крепостей» базируется в замке Schloss Wildegg (кантон Аргау / AG), в нее входят три десятка памятников и объектов истории и культуры страны. Новый замковый сезон в стране откроется в мае. Открыты будут для публики так же многочисленные исторические сады и парки.

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Исключение составит «Замок Рапперсвиль». Из-за масштабной реконструкции и санации он откроет свои двери для посетителей только осенью. Входящие в «Ассоциацию швейцарских замков и крепостей» памятники расположены в тринадцати кантонах.

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