Швейцарцы массово посещают старые замки

По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей..

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 3 других языках English en Swiss castles see record visitor numbers Оригинал Читать далее Swiss castles see record visitor numbers

Português pt Castelos suíços registram recorde de visitantes Читать далее Castelos suíços registram recorde de visitantes

中文 zh 瑞士城堡游客数量创历史新高 Читать далее 瑞士城堡游客数量创历史新高

В 2023 году в швейцарских замках был зафиксирован новый рекорд — более 1,3 миллиона посетителей захотели посетить живое наследие швейцарской истории, что стало 18-процентным увеличением по сравнению с 2022 годом. Наибольшую выгоду от такого наплыва получили 28 замков и крепостей, входящих в ассоциацию Verband der Schweizer Schlösser und BurgenВнешняя ссылка.

В 2024 году «Ассоциации швейцарских замков и крепостей» исполняется десять лет, в этом году она приняла в свои ряды сразу два новых замковых комплекса. Новыми членами стали замковый комплекс Валер (Valère, на фото выше) и Турбийон (Tourbillon) в городе Сион (кантон Вале / VS) и замок в городе Рапперсвиль (Schloss Rapperswil, кантон Санкт-Галлен / SG).

Показать больше

Показать больше Швейцарские замки с воздуха Этот контент был опубликован на В настоящее время в Швейцарии насчитывается 843 замка. Познакомтесь с замками кантона Ааргау. Читать далее Швейцарские замки с воздуха

«Ассоциация швейцарских замков и крепостей» базируется в замке Schloss Wildegg (кантон Аргау / AG), в нее входят три десятка памятников и объектов истории и культуры страны. Новый замковый сезон в стране откроется в мае. Открыты будут для публики так же многочисленные исторические сады и парки.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Исключение составит «Замок Рапперсвиль». Из-за масштабной реконструкции и санации он откроет свои двери для посетителей только осенью. Входящие в «Ассоциацию швейцарских замков и крепостей» памятники расположены в тринадцати кантонах.

Показать больше

Показать больше Замок Эгль: «спящая красавица» на Дороге франков Этот контент был опубликован на Паломник или путешественник, следующий по швейцарской части «Дороги франков», непременно обратит внимание на Замок Эгль. Читать далее Замок Эгль: «спящая красавица» на Дороге франков