Швейцарцы массово посещают старые замки
По итогам 2023 года швейцарские замки, старые крепости и прочие памятники истории и архитектуры зарегистрировали рекордное число посетителей..
В 2023 году в швейцарских замках был зафиксирован новый рекорд — более 1,3 миллиона посетителей захотели посетить живое наследие швейцарской истории, что стало 18-процентным увеличением по сравнению с 2022 годом. Наибольшую выгоду от такого наплыва получили 28 замков и крепостей, входящих в ассоциацию Verband der Schweizer Schlösser und BurgenВнешняя ссылка.
В 2024 году «Ассоциации швейцарских замков и крепостей» исполняется десять лет, в этом году она приняла в свои ряды сразу два новых замковых комплекса. Новыми членами стали замковый комплекс Валер (Valère, на фото выше) и Турбийон (Tourbillon) в городе Сион (кантон Вале / VS) и замок в городе Рапперсвиль (Schloss Rapperswil, кантон Санкт-Галлен / SG).
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«Ассоциация швейцарских замков и крепостей» базируется в замке Schloss Wildegg (кантон Аргау / AG), в нее входят три десятка памятников и объектов истории и культуры страны. Новый замковый сезон в стране откроется в мае. Открыты будут для публики так же многочисленные исторические сады и парки.
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Исключение составит «Замок Рапперсвиль». Из-за масштабной реконструкции и санации он откроет свои двери для посетителей только осенью. Входящие в «Ассоциацию швейцарских замков и крепостей» памятники расположены в тринадцати кантонах.
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