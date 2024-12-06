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Качество жизни

Количество мусора на улицах Швейцарии уменьшается

По данным ежегодного исследования, проводимого Швейцарским центром передового опыта по борьбе с замусориванием (Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering / IGSU), масштабы замусоривания общественных пространств в Швейцарии неуклонно снижаются.
По данным ежегодного исследования, проводимого Швейцарским центром передового опыта по борьбе с замусориванием (Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering / IGSU), масштабы замусоривания общественных пространств в Швейцарии неуклонно снижаются. Keystone-SDA

По данным ежегодного исследования, проводимого Швейцарским центром передового опыта по борьбе с замусориванием (Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering / IGSUВнешняя ссылка), масштабы замусоривания общественных пространств в Швейцарии неуклонно снижаются. В 2024 году негативно ситуацию с мусором на улицах оценили только 16% респондентов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Когда такой опрос проводился впервые, а было это в 2015 году, негативно ситуацию с мусором на улицах оценили 25 процентов опрошенных. В этом году опрос проводился в 34 населенных пунктах Швейцарии с участием 2 277 человек. Согласно пресс-релизу, опубликованному IGSU во вторник 26 ноября 2024 года, количество тех, кто ответил, что в стране теперь на улицах мусорят «довольно мало» или «совсем мало», увеличилось 0,2%.

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И только 8,3% респондентов высказали мнение, что у них в их родной местности мусора на дороге было «много» или «довольно много». Последние результаты показывают, что ситуация с мусором продолжает улучшаться. «Мы очень рады, что меры по борьбе с замусориванием работают», — указала в пресс-релизе управляющий директор IGSU Нора Штаймер (Nora Steimer).

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Усилия политических кругов, бизнеса, общественных организаций и не в последнюю очередь кампании в СМИ способствовали тому, что степень осведомленности общества страны о негативных последствиях замусоривания увеличивалась на протяжении всех последних лет. Позитивнее всего оценивает ситуацию с мусором италоязычная Швейцария. Люди старше 65 лет в целом убеждены, что в стране стало грязнее, в то время как все остальные возрастные группы считают, что ситуация, наоборот, улучшается.

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