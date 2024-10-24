Швейцария и глобальные рейтинги: в чем она сильна, а где отстаёт

Глобальные рейтинги: Швейцария по многим параметрам находится впереди планеты всей, но и на солнце есть пятна. На фото: Цюрих, один из самых удобных для жизни городов мира. Keystone / Gaetan Bally

В международных рейтингах, будь то рейтинг качества жизни, университетского образования или степени участия в глобальных процессах разделения труда, Швейцария регулярно занимает лидирующие позиции. Портал SWI swissinfo решил подробнее изучить эти рейтинги и нашел много чего интересного.

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Cities, один из самых удобных для жизни городов мира — ЦюрихВнешняя ссылка — находится именно в Швейцарии. В этом крупнейшем городе страны (население 430 000 человек, считается деловой и финансовой столицей) 99,2% горожан живут в 15 минутах ходьбыВнешняя ссылка от центров предоставления основных общественных и государственных услуг, например в области здравоохранения и образования.

«Мне, приехавшему из США, Цюрих кажется необычайно удобным местом, особенно для прогулокВнешняя ссылка. Большинство необходимых Вам мест находится в нескольких минутах ходьбы, а если их нет, то можно легко воспользоваться общественным транспортом», — рассказывает в интервью газете The Guardian Люк Харрис, ландшафтный архитектор из города Портленд, штат Орегон, США.

Так что неслучайно Цюрих регулярно попадает в мировых рейтингах на первые строчки, будучи популярной локацией для иностранных квалифицированных трудовых кадров. В исследовании агентства Mercer «Качество жизни в 2023 году для иностранцев» именно Цюрих занял второе место после Вены, опередив Окленд, будучи особенно отмеченным за свою политическую стабильность и качественную городскую инфраструктуру. Женева в этом рейтинге заняла лишь пятое место.

Высокие зарплаты? Да, но…

Швейцария, небольшое по площади альпийское государство, безусловно, является одной из самых развитых стран мира. Несмотря на такие проблемы, как пандемия COVID-19, Швейцария с ее 9-миллионным населением уже второй год подряд удерживает первое место в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития (ИЧРВнешняя ссылка, документ в формате pdf). Швейцария добилась такого высокого результата благодаря значительным доходам на душу населения (69 433 доллара в год) и солидной средней продолжительности жизни (85,9 года у женщин и 82,5 у мужчин по состоянию на 2022 год).

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По оценкам UBS Global Wealth Report, среднее состояние взрослого швейцарца (без учета долгов) составляет 709 612 долларов, или 638 012 франков, что больше, чем показатели Люксембурга (607 524 доллара) и Гонконга (582 000 долларов). Зарплаты здесь и в самом деле высоки, но высока и стоимость жизни. Такие города, как Цюрих, Берн, Базель и Женева, являются одними из самых дорогих для жизни городов мира. Кроме того, Швейцария возглавляет Индекс бигмака журнала The Economist, который измеряет стоимость гамбургера «Бигмак» в разных странах по паритету покупательной способности (ППС).

Если учесть налоги и пенсионные взносы, арендную плату (в среднем, только в среднем, этот показатель составляет 1412 франковВнешняя ссылка по состоянию на 2022 год), общественный транспорт и растущие взносы на медицинское страхование (в среднем 360 франков в месяц), то все эти внешне впечатляющие зарплаты сразу начинают терять всю свою привлекательность. Швейцарцы живут дольше, но это как раз благодаря той самой постоянно дорожающей системе здравоохранения.

Тем не менее в 2022 году Швейцария заняла первое место в глобальном рейтинге доступности и качества системы здравоохранения. Но ничто не берется ниоткуда: на такую систему страна тратит 11,3% своего ВВП (по состоянию на 2022 год), что заметно выше среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляющего 8,8%. К увеличению расходов на здравоохранение приводят старение населения и технический прогресс в медицине.

Швейцарцы сильны в математике

Индекс человеческого развития ООН также учитывает уровень образования общества. В последнем рейтинге Швейцария получила снова довольно высокие оценки, заняв второе место по среднему количеству лет обучения (13,9 года для людей в возрасте 25 лет и старше), сравнявшись с Канадой, но уступив Германии (14,3 года). Последнее исследование ОЭСР PISA, опубликованное в 2023 году, показало, что (по состоянию на 2022 год) швейцарские 15-летние школьники набрали в среднем 508 баллов, в то время как средний показатель составил 472 балла.

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Только шесть стран набрали ещё больше баллов, и все они находятся в регионе Восточной Азии. Швейцарские 15-летние школьники показали также хорошие результаты в области математики, а также в целом в сфере естественных наук и чтения, при этом четверть швейцарских школьников так и не смогли достичь показателей, эквивалентных минимальному уровню способности читать и воспринимать сложные тексты. Хорошие результаты в глобальных рейтинговых исследованиях показывают швейцарские вузы, такие как Высшая техническая школа Цюриха ETHZ / ВТШ.

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По данным британской консалтинговой компании в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS), Швейцария обладает самой высокой степенью концентрации передовых учебных программ. Репутация швейцарских университетов и вузов, налаженные связи в области академических обменов и разнообразное социальное окружение, относительно низкая плата за обучение (при высокой, не забываем, стоимости жизни) — все эти факторы привлекают в страну большое количество иностранных студентов.

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Сейчас они составляют примерно треть от общего числа поступающих в вузы страны. Процент иностранцев среди всех выпускников вузов заметно выше, чем в других странах-членах ОЭСР. Поэтому некоторые учебные заведения рассматривают сейчас возможность ограничения числа студентов и повышения платы за обучение, а также введения отсеивающих вступительных испытаний.

Глобальная бизнес-держава

Высокие оценки Швейцария постоянно получает за свою позитивную деловую среду и в качестве глобальной бизнес-площадки. В ежегодном рейтинге лучших стран-деловых центров, по версии US News & World ReportВнешняя ссылка, опубликованном в сентябре 2024 года, она опять заняла первое место, получив высокие оценки в таких категориях, как «открытость для бизнеса», «качество жизни» и «мотивация к предпринимательству». «Сила экономики страны обусловлена низкими ставками корпоративного налогообложения, развитым сектором услуг, включая финансовые услуги, высокотехнологичной обрабатывающей промышленностью», — говорится в этом отчете.

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Благодаря активной внешней торговле, стабильной валюте, развитому хабу предприятий в области финансовых и банковских услуг и присутствию в стране многочисленных международных организаций Швейцария вновь заняла в лиге наиболее глобализированных стран мира законное первое место. Она также считается одной из самых конкурентоспособных и инновационных стран мира. Комфортная деловая среда, активное использование инноваций, большое количество зарегистрированных патентов позволяют ей 13 лет подряд возглавлять ежегодный рейтинг Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (WIPO).

Дорогое жилье и отсутствие друзей

Но и на солнце есть пятна, даже несмотря на сильную экономику, развитый рынок труда и низкие налоги. Конечно, Швейцария сейчас как никогда популярна в среде высококвалифицированных специалистов. Такова информация социальной сети для экспатов (иностранных специалистов) Internations, опубликованная в июне 2024 года. Но в рейтинге этой сети она заняла только 34 место из 53 стран (для сравнения: в прошлом году она находилась на 23 месте).

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Да, она по-прежнему набирает очки за счет качества жизни и высоких доходов. Однако дефицит доступного жилья, особенно в Цюрихе, остается постоянной головной болью страны, и это обстоятельство отбрасывает Швейцарию вниз. Многие иностранные квалифицированные работники, приехавшие работать на некоторое время в страну, жалуются на низкое качество социальной жизни, говоря, что здесь им как нигде трудно заводить друзей. Наконец, не стоит забывать и об Индексе демократииВнешняя ссылка, составляемом Economist Intelligence Unit — расследовательской редакцией знаменитого журнала.

В 2023 году нейтральная Швейцария с ее прямой демократией и референдумами опустилась на одну позицию, заняв 8 место и уступив Норвегии, Новой Зеландии, Исландии, Швеции, Финляндии, Дании и Ирландии. Если взять свободу прессы, то в последнем рейтинге организации «Репортеры без границ» Швейцария занимала 9 место, поднявшись с 12 места, которое она занимала в прошлом году. Есть и несколько других пятен на швейцарском солнце.

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В Индексе восприятия коррупции в общественном секторе (CPI), составленном в 2023 году Transparency International, Швейцария занимает 6 место, а все из-за недостатков в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег, из-за частых судебных процессов в отношении бизнес-компаний и по причине слабой защиты информаторов. Климатическая политика? Она тоже продолжает многих разочаровывать. В декабре 2023 года страна оказалась в ежегодном Индексе эффективности борьбы с изменением климата (CCPI) только на 20 месте.

Англоязычный оригинал отредактировал Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg/ts), русскоязычный оригинал отредактировала и подготовила русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.