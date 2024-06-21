Швейцария — против «третьего гендера» в паспорте
Шесть из десяти жителей Швейцарии выступают против учета в паспортах и иных документах, удостоверяющих личность, «третьего гендерного параметра». Среди мужчин оппозиция «третьему полу» выражено сильнее, чем среди женщин.
В целом против введения графы «другое» в документы, удостоверяющие личность, в Швейцарии выступают 57% населения. Таковы новые данные, опубликованные в понедельник 17 июня 2024 года. Год назад этот показатель составлял 62%. За такую графу выступают только 43% опрошенных швейцарских женщин и только 35% опрошенных мужчин.
Таков один из выводов опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Leewas по заказу газеты 20 Minuten и издательского холдинга Tamedia. Если посмотреть на результаты опроса с перспективы партийных симпатий, то меньше всего сторонников «третьего пола» наблюдается среди избирателей, поддерживающих правую Швейцарскую народную партию (SVP, 16 %). Среди тех, кто поддерживает левых социал-демократов (SP), таких набирается 67%, среди тех, кто голосует за «Зелёных» (GPS) 64%. В избирательном базисе правоцентристской «Партии зелёных либералов» (GLP) сторонники третьего пола составляют долю в 58%.
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Показатели по правоцентристской партии «Либералы» (FDP) и по партии «Центр» (Die Mitte) находятся на уровне соответственно в 39% и 37%, то есть они оказались ближе всего к среднему показателю по стране. Как показали данные указанного опроса, различия между городами, городскими центрами и сельской местностью практически отсутствуют. В городах доля сторонников «третьего пола» (36 %) была только на один процентный пункт меньше, чем в иных регионах страны других районах.
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С точки зрения возраста неприятие «третьей гендерной формы» (diverse) наиболее ярко выражено среди 35-49-летних (59%) граждан, за ними следуют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (58%). Готовы согласиться с такой графой 56% лиц, входящих в возрастную категорию от 50 до 64 лет. Среди лиц с высшим образованием согласны с «третьим полом» 52%, и, напротив, против такой графы выступают 61% лиц, имеющих только среднее или среднеспециальное образование
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