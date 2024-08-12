В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
В очередном Street ParadeВнешняя ссылка в Цюрихе приняли участие 920 000 человек. Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
К девяти часам вечера субботы по данным городской полиции было арестовано 15 человек, ещё 10 арестов были произведены кантональной полицией на главном железнодорожном вокзале. Медпомощь была оказана 470 персонам. Два человека получили серьезные травмы. Девизом нынешнего Street Parade стал лозунг «Prefer:Tolerance». Фестиваль начался в субботу в час дня на семи сценах, установленных по всему маршруту парада. Самая большая сцена была смонтирована на площади Sechseläutenplatz.
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Городская полиция Цюриха активно противодействовала нарушениям дисциплины и порядка. К девяти часам вечера были задержаны 15 человек, в основном за кражи и правонарушения, предусмотренные законодательством, регулирующим оборот наркотических средств. Шесть человек, находившихся под воздействием алкогольных напитков или наркотиков, были доставлены в городские вытрезвители.
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Кантональная полиция Цюриха, отвечающая за безопасность на главном железнодорожном вокзале, к вечеру сообщила о десяти арестах. В большинстве случаев речь шла о кражах или торговле наркотиками. К вечеру субботы медицинская помощь была оказана 470 персонам.
Главной проблемой была жара, в Швейцарии сейчас установилась сухая и жаркая погода с температурами выше 30 градусов по Цельсию. По данным очень довольных организаторов в этом крупнейшем в мире техно-фестивале под открытым небом, как и в прошлом году, приняли участие около 920 000 человек.
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Он проводится каждый год с 1992 года, перерыв был сделан только во время пандемии. В самом первом таком фестивале приняли участие 2 000 любителей техно. Как всегда, имела место проблема с мусором и выброшенными пластиковыми бутылками. Однако: чисто не там, где не сорят, а там, где убирают. С тем чтобы уменьшить объемы отходов начиная с 2023 года покупка на официальных стендах любых напитков предполагает внесение залога.
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