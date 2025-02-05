В Швейцарии проходит конкурс балета Prix de Lausanne

В Швейцарии проходит очередной конкурс балета Prix de Lausanne. В этом году в 53-м конкурсе участвуют 85 танцовщиков и танцовщиц из 23 стран мира. Keystone-SDA

В Лозанне (Lausanne) стартовал 53-й международный конкурс артистов балета Prix de Lausanne. В этом году в нем участвуют восемьдесят пять танцовщиков и танцовщиц из двадцати трех стран, стремящихся попасть в финал, который состоится в субботу, 8 февраля 2025 года.

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Пятнадцатилетняя участница конкурса Ив-Ноэль Боллингер (Yve-Noelle Bollinger) рассказала в интервью агентству Keystone-SDA: «Принять участие в этом конкурсе всегда было моей мечтой. Я столько лет следила за Prix de Lausanne, и это невероятно здорово, что меня выбрали для участия».

Для этой швейцарско-новозеландской танцовщицы с двойным гражданством — дочери цюрихского фотографа и новозеландской балерины, живущей в городе Саутпорт (Австралия), — конкурс в Лозанне стал возможностью не только проявить себя, но и познакомиться со своими швейцарскими корнями. «Все мои швейцарские родственники приходят посмотреть на то, как я танцую», — говорит она.

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В этом году конкурс Prix de Lausanne, который проходит со второго по девятое февраля 2025 года, собрал сорок три девушки и сорок одного юношу в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет. Они были отобраны по видеозаписям из четырёхсот сорока пяти претендентов. В субботнем финале выступят двадцать лучших танцовщиков и танцовщиц, которые поборются за стипендии престижных балетных школ.

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