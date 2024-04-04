В Швейцарии родились 11 щенков сенбернаров

Собаки-сенбернары давно являются национальным символом Швейцарии. KEYSTONE

Сразу одиннадцать маленьких сенбернаров (фр. Saint-bernard, нем. Bernhardiner) появились на свет 25 марта в фонде Fondation Barry («Фонде Барри») в швейцарском городе Мартиньи (Martigny, кантон Вале / VS). Четыре щенка появились на свет естественным путем, остальные семь с помощью кесарева сечения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Любители этих прекрасных собак смогут увидеть их в музее «Барриленд» (Barryland) начиная с 6 мая 2024 года. Как сообщили сотрудники музея и фонда, роды путем кесарева сечения не являются чем-то необычным. Сейчас смотрители питомника постоянно присматривают за новорожденными, с тем чтобы разгрузить мать.

Четыре самца и семь самок будут иметь каждый свою родословную и получат имена, начинающиеся на букву Т. Их родители, Хайка и Зевс (Haïka und Zeus), оба родом из питомника «Гранд Сенбернар», расположенного на одноименном горном перевале. Трехлетняя Хайка, прежде чем подарить миру такой выводок, сдала особый экзамен на право стать племенной производительницей.

Любители этих прекрасных собак смогут увидеть щенков в музее «Барриленд» (Barryland) начиная с 6 мая 2024 года. KEYSTONE/© KEYSTONE /ADRIEN PERRITAZ

Она является дочерью собаки по имени V’Barry du Grand Saint Bernard, который был коронован в качестве чемпиона мира в 2023 году. В фонде Fondation Barry постоянно проживают около 30 сенбернаров, каждый год в питомнике рождается в среднем 20 щенков, и у каждого всегда есть своя родословная.

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Показать больше «Фонд Барри» и его уникальные собаки Этот контент был опубликован на Вместе с собаками породы сенбернар мы пешком преодолели часть исторического маршрута в горах кантона Вале в регионе перевала Большой Сен-Бернар. Читать далее «Фонд Барри» и его уникальные собаки

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