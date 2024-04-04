Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Культура

В Швейцарии родились 11 щенков сенбернаров

Собаки-сенбернары давно являются национальным символом Швейцарии.
Собаки-сенбернары давно являются национальным символом Швейцарии. KEYSTONE

Сразу одиннадцать маленьких сенбернаров (фр. Saint-bernard, нем. Bernhardiner) появились на свет 25 марта в фонде Fondation Barry («Фонде Барри») в швейцарском городе Мартиньи (Martigny, кантон Вале / VS). Четыре щенка появились на свет естественным путем, остальные семь с помощью кесарева сечения.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Любители этих прекрасных собак смогут увидеть их в музее «Барриленд» (Barryland) начиная с 6 мая 2024 года. Как сообщили сотрудники музея и фонда, роды путем кесарева сечения не являются чем-то необычным. Сейчас смотрители питомника постоянно присматривают за новорожденными, с тем чтобы разгрузить мать.

Четыре самца и семь самок будут иметь каждый свою родословную и получат имена, начинающиеся на букву Т. Их родители, Хайка и Зевс (Haïka und Zeus), оба родом из питомника «Гранд Сенбернар», расположенного на одноименном горном перевале. Трехлетняя Хайка, прежде чем подарить миру такой выводок, сдала особый экзамен на право стать племенной производительницей.

Любители этих прекрасных собак смогут увидеть щенков в музее «Барриленд» (Barryland) начиная с 6 мая 2024 года.
Любители этих прекрасных собак смогут увидеть щенков в музее «Барриленд» (Barryland) начиная с 6 мая 2024 года. KEYSTONE/© KEYSTONE /ADRIEN PERRITAZ

Она является дочерью собаки по имени V’Barry du Grand Saint Bernard, который был коронован в качестве чемпиона мира в 2023 году. В фонде Fondation Barry постоянно проживают около 30 сенбернаров, каждый год в питомнике рождается в среднем 20 щенков, и у каждого всегда есть своя родословная.

Показать больше

Показать больше

«Фонд Барри» и его уникальные собаки

Этот контент был опубликован на Вместе с собаками породы сенбернар мы пешком преодолели часть исторического маршрута в горах кантона Вале в регионе перевала Большой Сен-Бернар.

Читать далее «Фонд Барри» и его уникальные собаки

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Vali and Woopy

Показать больше

День из жизни швейцарской спасательной собаки

Этот контент был опубликован на Как проходит подготовка и обучение швейцарских горно-спасательных собак? Подробности в нашем материале, включая видео!

Читать далее День из жизни швейцарской спасательной собаки
Berhardiner-Welpen

Показать больше

Рекордный помет в Швейцарии у собак сенбернаров

Этот контент был опубликован на Фонд «Barry-Stiftung» в городе Мартини (Martigny) подвел предварительные итоги — всего в этом году на свет появились 32 щенка породы сенбернар.

Читать далее Рекордный помет в Швейцарии у собак сенбернаров

Показать больше

Марш-бросок с сенбернарами

Этот контент был опубликован на Многие слышали о традиционном в Швейцарии спуске коров с горных пастбищ на зимовку. Оказывается, то же самое делают и собаки.

Читать далее Марш-бросок с сенбернарами
Barry

Показать больше

Как крестьянский пес стал национальным героем Швейцарии

Этот контент был опубликован на Почему сенбернар по кличке Барри стал швейцарским национальным символом? Ответ в нашем историко-собаководческом очерке.

Читать далее Как крестьянский пес стал национальным героем Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR