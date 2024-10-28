В швейцарском Базеле пройдет референдум о Евровидении
Кантон Базель-городской, скорее всего, проголосует на референдуме 24 ноября 2024 года по вопросу о выделении на этот «смотр костюма и песни» из средств налогоплательщиков 37,5 млн франков. Инициатор голосования, осколочная клерикально-консервативная партия «Федеральный демократический союз» (EDU), собрала и представила на утверждение 4203 подписи граждан.
Подписи ещё должны быть заверены в установленном порядке. Для проведения референдума в этом кантоне необходимо собрать 2000 подписей. Основным двигателем проекта стал Самуэль Кулльманн (Samuel Kullmann, EDU), живущий на самом деле довольно далеко от Базеля, в городе Тун, кантон Берн. Но именно он и взял на себя труд собрать нужные подписи в пользу проведения кантонального референдума против «Евровидения» (ESC).
Эта задача оказалась сложнее, чем можно было изначально предположить. «Я под этим не подпишусь» — эти слова от прохожих Самуэль Кулльманн слышал очень часто. Партия EDU в Базеле, городе «зелёном и прогрессивном», с политической точки зрения практически не существует. Тем не менее Самуэль Кулльманн не терял оптимизма, ведь поддержку он получил от людей со всей остальной Швейцарии.
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Кроме того, штаб-квартира его партии разослала подписные листы во все домохозяйства Базеля, выделив на сбор подписей пятизначную сумму в швейцарских франках. В субботу, 26 октября 2024 года, EDU наконец передала подписи в мэрию Базеля. Формально референдум направлен против кредита в 35 миллионов швейцарских франков, который кантон Базель-городской планирует выделить на организацию ESC. Однако сам Самуэль Кулльманн в первую очередь озабочен даже не расходами. Скорее, EDU беспокоит политический разлад, возникший в последнее время вокруг ESC.
«Нас беспокоят антисемитские беспорядки, которые мы видели в Мальмё. Но больше всего нас удручают двойные стандарты: христианские символы на ESC запрещены, а вот сатанинские изображения — вполне даже наоборот, и нас это никоим образом не устраивает. Кроме того, напряженная политическая атмосфера создает угрозу общественной безопасности. Мы не хотим, чтобы здесь проходили демонстрации, подобные тем, что мы видели в Мальмё, не говоря уже о том, что это может обернуться для Швейцарии имиджевыми потерями».
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В Базеле таких опасений почти никто не разделяет. В сентябре 2024 года парламент кантона Базель-городской, Большой совет, однозначно проголосовал в пользу выделения кредита на «Евровидение», за это высказались все парламентские фракции. «Мы убеждены, что данное культурно-массовое мероприятие окажет положительное влияние на регион», — заявил, например, в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка базельский депутат от партии «Зелёных либералов» (GLP) Йоханнес Зибер (Johannes Sieber).
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Критические голоса раздались только со стороны фракции консервативной Швейцарской народной партии (SVP). Парламентарий Джанна Хаблютцель-Бюрки (Gianna Hablützel-Bürki) заявила в ходе дебатов, что «инфраструктура города может не выдержать наплыва туристов, а в целом «Евровидение» — это политическая пороховая бочка». Самуэль Кулльманн особых иллюзий не питает. «Мы осознаем, что победа на референдуме — это совсем другая лига, нежели сбор 2000 подписей. Но мы постараемся изо всех сил и благодарны за то, что в стране по этому поводу уже хотя бы начались политические дебаты».
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