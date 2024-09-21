Молодёжный швейцарский хор: традиции и современность
Пением в стиле йодль в Швейцарии сейчас увлекается все больше и больше молодых людей. Один из таких коллективов - молодежный хор JutzВнешняя ссылка. Его цель - сохранить традиции, связанные с народной музыкой, одновременно вытащить йодль из дедушкиного сундука и стряхнуть с него пыль десятилетий. Сумеет ли он пройти по тонкой грани между традицией и инновацией?
Анна Кёльбенер (Anna Kölbener) стоит рядом с фортепиано в гостиной своих родителей и поет с характерным для йодля быстрым чередованием грудных и фальцетных звуков. Ей 25 лет, Анна училась хоровому дирижированию в Базеле и выросла в деревне Штайн, что в кантоне Аппенцелль-Внешний. «В нашей деревне люди всегда любили петь в стиле йодль, на местном диалекте, правда, говорят не «петь йодлем», а zäuerleten (дословно: «вопить», «голосить». — Прим. ред. рус.), это так называемый «естественный йодль».
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В детстве Анна хотела быть мальчиком, потому что «тут, на нашей аппенцельщине, было так принято, что девочки и женщины никогда не „голосили“ — это была привилегия мужской половины общества. Хотя были и женщины, которые пели». Ведь здесь, на самобытном востоке Швейцарии, пение в стиле йодль, как правило, всегда было связано с новогодними и рождественскими традициями, такими как Silversterchlausen, а в них основную роль играют в основном мужчины..
«Женщины играли тогда скорее вспомогательную роль, но мне самой очень нравится именно йодль», — говорит Анна. В этом она не одинока. По данным Швейцарской ассоциации коллективов, поющих в стиле йодль (Eidgenössischer Jodlerverband), интерес к такой музыке среди молодежи в последнее время заметно возрос, что отражается во все большем числе именно молодых людей, вступающих в члены этой ассоциации.
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Старый йодль на новый лад
Анна занимает должность хормейстера молодежного хора Jutz. Однако времена меняются, и, когда она вместе с руководителем хора составляет концертную программу, всегда находятся тексты песен, которые они уже понять не в состоянии. «Вот только один пример: Lieben ist gewiss keine Sünde, mit einem schönen, braven Kind. Der ‘Äti’ hat ‘s’Mütti’ genommen, sonst wären wir nicht hier? («Любить, конечно, не грех, красивого, хорошо воспитанного ребенка, папа у мамы его забрал, иначе нас бы тут не было»).
О чем это вообще? Вполне может сложиться впечатление, что речь идет о том, что с детьми нужно быть построже и, если надо, можно даже влепить ребенку хорошего подзатыльника. С такими текстами мы себя уже не идентифицируем, и мы их соответствующим образом меняем».
В 2024 году на фестивале йодля в историческом городе Земпах (Sempach) в центральной Швейцарии её хор исполнил песню, которая была написана специально для этого коллектива. По словам Анны, это совершенно современное произведение. «Необязательно в плане текста, но гармонии и порядок смены тактов были очень необычны. Кроме того, это сочинение было написано для смешанного хора, потому что раньше большинство хоров в стиле йодль состояло из мужчин и, соответственно, большинство таких песен было написано именно для мужских хоров», — говорит Анна.
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Многие эксперты и преподаватели из мира йодля говорят, что в последнее время в этой сфере появились свежие веяния и тенденции. В 2024 году первая в Швейцарии студентка получила магистерскую степень по классу «Пение йодлем», несколько месяцев назад был основан первый клуб пения в стиле йодль исключительно для гомосексуальных мужчин, а хор Echo vom Eierstock уже около двух лет вызывает ажиотаж публики своими радикально-феминистскими текстами.
«В старые мехи вполне можно влить нового вина»
Анна тоже хочет со своим хором вырваться за рамки традиций. Хор единодушен: традиции, которые не развиваются, неизбежно стагнируют, и, если вы хотите, чтобы молодежь продолжала интересоваться народной музыкой, вы должны двигаться в ногу со временем. «Тем не менее мне важно открывать нечто новое в том, что уже существует, а не изобретать велосипед заново», — говорит Анна. На фестивале в городе Земпах её хор недавно выделялся не только своим очень молодым составом.
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Будучи представителями и представительницами разных регионов Швейцарии, участники и участницы хора привезли на фестиваль свои традиционные народные костюмы. Для хора в стиле йодль это не совсем обычное явление, однако целью Анны является, кроме всего прочего, ещё и сближение разных культур страны. «Я хочу показать людям, даже не имеющим никакого отношения к этой музыке, насколько крутым может быть йодль, а миру йодля я хочу доказать, что и в эти старые мехи вполне можно влить нового вина».
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