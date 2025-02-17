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Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации

Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации
Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации. Keystone-SDA

Бернский бар Brasserie Lorraine не нарушал закон, остановив концерт белой регги-группы Lauwarm после жалоб посетителей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Бернский бар Brasserie Lorraine не нарушал закона, остановив концерт белой регги-группы Lauwarm после жалоб посетителей на так называемую «культурную апроприацию». Такое решение вынес швейцарский суд, оправдав коллектив владельцев бара в рамках дела по обвинению в расовой дискриминации.

Инцидент произошел в 2022 году: выступление музыкантов группы было прервано баром после того, как часть зрителей выразила недовольство тем, что белые исполнители играли регги и носили дреды, усмотрев в этом культурную апроприацию.

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В ответ бернская молодежная организация консервативной Швейцарской народной партии (SVP) подала в суд на бар, обвинив его в нарушении антирасистского законодательства. Бару Brasserie Lorraine грозил штраф в размере 3 000 франков, однако суд признал действия заведения законными.

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