Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации
Бернский бар Brasserie Lorraine не нарушал закон, остановив концерт белой регги-группы Lauwarm после жалоб посетителей.
Бернский бар Brasserie Lorraine не нарушал закона, остановив концерт белой регги-группы Lauwarm после жалоб посетителей на так называемую «культурную апроприацию». Такое решение вынес швейцарский суд, оправдав коллектив владельцев бара в рамках дела по обвинению в расовой дискриминации.
Инцидент произошел в 2022 году: выступление музыкантов группы было прервано баром после того, как часть зрителей выразила недовольство тем, что белые исполнители играли регги и носили дреды, усмотрев в этом культурную апроприацию.
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В ответ бернская молодежная организация консервативной Швейцарской народной партии (SVP) подала в суд на бар, обвинив его в нарушении антирасистского законодательства. Бару Brasserie Lorraine грозил штраф в размере 3 000 франков, однако суд признал действия заведения законными.
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