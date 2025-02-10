Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье

Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье. Keystone-SDA

Бернский Центр Пауля Клее представляет выставку, посвященную Ле Корбюзье, выдающемуся швейцарскому архитектору и художнику, родом из города Ла-Шо-де-Фон. Экспозиция рассказывает о том, как искусство повлияло на его мышление и архитектурное наследие, став важной частью его творческого процесса.

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Выставка Le Corbusier. The Order of ThingsВнешняя ссылка («Ле Корбюзье. Порядок вещей») будет работать с 8 февраля по 22 июня 2025 года. В ней представлено разнообразие жанров его работ: картины, путевые рисунки, эскизы и даже деревянные скульптуры. Настоящее имя мастера – Шарль-Эдуард Жаннере (Charles-Édouard Jeanneret).

Экспозиция подчеркивает связь между изобразительным искусством и архитектурой Ле Корбюзье. Художественные эксперименты служили для него лабораторией идей, которые затем воплощались в архитектурных проектах. Посетители смогут увидеть модели, планы и чертежи, предоставленные Фондом Ле Корбюзье (Fondation Le Corbusier) в Париже.

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Выставка не только демонстрирует образцы его творчества, но и затрагивает сложные аспекты биографии. В частности, экспозиция исследует его отношение к режиму Виши во Франции в годы Второй мировой войны, предлагая взглянуть на его наследие через призму исторического контекста.

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