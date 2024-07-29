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Число кинозрителей в Швейцарии сократилось

По итогам первой половины 2024 года число кинозрителей в Швейцарии заметно сократилось.
По итогам первой половины 2024 года число кинозрителей в Швейцарии заметно сократилось. Keystone-SDA

Число кинозрителей в Швейцарии сократилось: таковы итоги первой половины 2024 года. Наиболее заметна эта тенденция в многозальных кинотеатрах («мультиплексах»). Интерес к американской кинопродукции также несколько снизился в пользу увеличения доли на рынке, пришедшейся на швейцарские фильмы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как сообщило Федеральное Ведомство статистики (BFS) по итогам первой половины 2024 года в кинотеатрах Швейцарии было зарегистрировано около 5 миллионов посещений, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого 2023 года. Многозальные кинотеатры с восемью и более экранами пострадали от спада гораздо сильнее (-12%).

При этом кинотеатры с меньшим количеством экранов оказались в куда лучшем положении, зафиксировав снижение числа гостей лишь на 2%. Американские фильмы несколько потеряли расположение зрителей: их доля на рынке сократилась с 64,3% в первой половине 2023 года до 61,9% в 2024 году.

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А вот доля швейцарских фильмов на рынке выросла: в конце июня 2024 года она составляла 8,9%, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в июне 2023 г. Третье место среди самых просматриваемых фильмов в Швейцарии в 2024 году занял швейцарский фильм-комедия Bon Schuur Ticino (246 800 проданных билетов).

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На первом и втором местах находятся соответственно «Кунг-фу Панда 4», американо-китайский анимационный кинобоевик, и «Дюна: Часть вторая», американский научно-фантастический фильм, снятый по роману Френка Герберта канадским режиссером Дени Вильнёвом.

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