Швейцарский мастер и его участие в реконструкции Собора Нотр-Дам

Религиозная церемония в связи с участием в восстановлении собора Нотр-Дам на лесопилке «Корба» в кантоне Юра, Швейцария, июль 2022 года. Groupe Corbat



В эти выходные состоится торжественное открытие восстановленного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери). Участвовал в реставрации этой жемчужины архитектуры и швейцарец Готье Корба, директор и владелец лесопильного производственного объединения Groupe Corbat Внешняя ссылкав кантоне Юра. Для восстановления шпиля Собора была использована древесина дуба, которую подготовила и его компания.

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Случившийся 15 апреля 2019 года пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) стал трагедией, потрясшей весь мир. Огонь вспыхнул на чердаке собора и стремительно охватил деревянную конструкцию крыши, которая датировалась 13 веком. Пламя уничтожило крышу полностью, обрушился главный шпиль, построенный в 19 веке по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка*. Несмотря на весь масштаб пожара, основную структуру собора удалось спасти, прежде всего благодаря героическим усилиям сотен пожарных.

Они не только защитили две знаменитые башни фасада, но и спасли множество бесценных реликвий, включая Терновый венец и фрагмент Креста Господня. Алтарь, витражи-розы** 13 века и другие элементы внутреннего убранства также остались целыми. Причина пожара так и не была точно установлена, но предполагалось, что он мог возникнуть из-за неисправности электрического оборудования или случайного возгорания в ходе реставрационных работ, которые проводились в соборе на момент происшествия.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет. В рамках этого амбициозного проекта велись, в том числе, и работы по воссозданию утраченных элементов, таких как шпиль, с использованием оригинальных материалов и современных технологий. Участвовал в реставрации всемирно известной жемчужины архитектуры и швейцарец Готье Корба, директор и владелец лесопильного производственного объединения Corbat в кантоне Юра. Для восстановления шпиля Собора была использована древесина дуба, которую подготовила и его компания.

предыдущий следующий Католический верующий держит распятие во время молитвы, проводимой прелатами в соборе Нотр-Дам в Париже 15 апреля 2022 года, в третью годовщину пожара, частично уничтожившего собор. Afp Or Licensors Пламя и дым поднимаются над собором Нотр-Дам, понедельник, 15 апреля 2019 года. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Пожарный во время возгорания в соборе Нотр-Дам в Париже, понедельник, 15 апреля 2019 года. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved Парижане смотрят на пожар в соборе Нотр-Дам в Париже, Франция, 15 апреля 2019 года. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved Фотографии горящего собора Нотр-Дам обошли прессу всего мира. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved Так выглядел собор Нотр-Дам сразу после пожара, опустошившего храм, фото: 16 апреля 2019 года. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved Момент обрушения шпиля собора Нотр-Дам в Париже, понедельник, 15 апреля 2019 года. Справа: восстановленный шпиль, 2024 год. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Реставрационные работы. Philippe Turpin / Photononstop Установка деревянных поддерживающих каркасов под сводами собора. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Реконструкция внутреннего убранства собора Нотр-Дам производилась опытными реставраторами. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Фото от 08 сентября 2020 года: начало демонтажа органа собора Парижской Богоматери. Техники и строители снимают трубы органа (les chamades). Орган состоит из 8000 труб. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Статуи, демонтированные для реставрации со шпиля парижского собора Нотр-Дам, хранились в мастерской SOCRA в г. Марсак-сюр-Л’Иль, недалеко от Бордо, Франция, 17 апреля 2019 года. Шпиль собора обрушился во время сильного пожара, который частично уничтожил собор поздним вечером 15 апреля 2019 года. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved. Рабочие устанавливают традиционный букет цветов, знаменующий собой окончание реконструкции внешнего каркаса здания собора Нотр-Дам в Париже в пятницу, 12 января 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved. Картина 1

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Открытие восстановленного собора пройдет 7 и 8 декабря 2024 года в присутствии высокопоставленных гостей, в том числе Дональда Трампа. Реставрационные работы финансировались в основном за счет пожертвований, поступивших из 150 стран. Свои деньги внесли почти 340 000 индивидуальных жертвователей, сумма сложилась в итоге невиданная в истории — 846 миллионов евро. Сотни мастеров, художников и рабочих внесли свой посильный вклад в восстановление собора. Востребованы были крановщики, архитекторы, археологи, стекольщики, канатчики, каменщики и плотники, но также и представители лесного хозяйства.

«Знаковое событие»

Всего в восстановительных работах было задействовано четыре десятка традиционных лесопилок, включая одну из Швейцарии. Речь идет о семейном предприятии Corbat, крупнейшей швейцарской лесопилке, специализирующейся на особом материале — дереве дуба. Эта компания, расположенная в городе Вендлинкур (Vendlincourt) в кантоне Юра, была основана 100 лет назад. Директор лесопилки, 39-летний Готье Корба, говорит, что участие в реставрации стало для него знаковым событием, которое определило на будущее всю его профессиональную карьеру.

«В Средние века ремесленники тоже порой работали ради высшей цели, и точно так же поступил и я». Groupe Corbat

Готье Корба дипломированный историк искусств, в Женевском университете он, кроме того, получил степень магистра европейских исследований, ему не чужды литературные амбиции, а ещё он оказался талантливым предпринимателем, умеющим вовремя оценить значимость того или иного события и разработать план того, как это могло бы дополнительно поднять престиж его компании. Сразу после пожара во Франции было начато официальное разбирательство причин возгорания.

Французское государство, владеющее зданием, решило кроме того полностью восстановить дубовые фермы крыши собора, используя аутентичные средневековые технологии. Компания Corbat подала заявку на право принять участие в реставрации и получила скоро положительный ответ от ассоциации France Bois Forêt, которая, помимо прочего, координировала участие многочисленных лесопилок в работах по восстановлению собора.

«Трепетное отношение к храмовой архитектуре»

«Наше географическое положение стало для нас огромным преимуществом. Мы как раз находимся в приграничном с Францией регионе. У нашей лесопилки есть несколько складов во Франции, самый важный из которых находится в городе Люр в департаменте Верхняя Сона. Именно туда французские власти и доставили древесину, которая была выделена нам для распиловки».

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Как рассказывает далее Готье Корба, «между швейцарской Юрой и Францией существуют глубокие исторические и торговые связи. Моя семья знакома со многими ключевыми фигурами французской лесной промышленности, и это тоже облегчило нам участие в реставрации. Мы знали, что будем работать бесплатно, но с ролью меценатов мы были согласны. Германия и Англия тоже предлагали свои дубовые бревна, но их французская сторона отклонила, потому что французские власти не хотели брать иностранную древесину».

Готье Корба является талантливым предпринимателем, умеющим вовремя оценить значимость того или иного события и разработать план того, как это событие могло бы дополнительно поднять престиж его компании. Groupe Corbat

А вот бревна, хранившиеся в Люре, были французскими. Затем их перевезли в город Вендлинкур, где на лесопилке Готье Корба они были распилены в соответствии с заранее предоставленными чертежами, и сегодня они стали основной восстановленного шпиля собора Нотр-Дам. Готье Корба говорит что у него сложилось особенно трепетное отношение к храмовой архитектуре времен готики, поэтому его участие в возрождении собора Нотр-Дама — это не просто некое меценатство. «Конечно, мы использовали наши стандартные методы распиловки. Но при этом мы понимали, что имеем дело с нечто священным, почти исключительным», — говорит он.

«Заслуженное признание»

«Честно говоря, не будь у меня образования в области истории искусств, может быть, я не воспринял все это так эмоционально. Всего мы в итоге распилили 40 из 2000 фрагментов, предназначенных для восстановления стропильной системы крыши собора. И мою роль в этом я трактую на средневековый лад. В Средние века ремесленники тоже порой работали ради высшей цели, и точно так же поступил и я».

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Как говорит Готье Корба, слух о его участии в реставрации пошел по всей швейцарской земле, вызвав любопытство соотечественников. Во франкоязычной Швейцарии он с тех пор регулярно читает лекции при переполненных залах, приглашения к сотрудничеству он получает и от коллег из немецкоязычной Швейцарии.

Момент обрушения шпиля собора Нотр-Дам в Париже, понедельник, 15 апреля 2019 года. Справа: восстановленный шпиль, 2024 год. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Всемирно известная компания Blumer Lehmann связалась со мной и предложила поучаствовать в восстановлении мечети 16 века на границе Греции и Турции», — рассказывает Готье Корба. Участие в реконструкции Собора Нотр-Дама не только расширило его личные горизонты. «Участие в этом проекте еще раз подчеркнуло, насколько важно и благочестиво истинное ремесло. Этот проект лишний раз обращает внимание всего мира на Швейцарию и на её опыт, накопленный в сфере лесного хозяйства. А ведь оно у нас не всегда получало то признание, которого оно заслуживает».

Внешний контент

Примечания:

*Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 27 января 1814 года, Париж — 17 сентября 1879 года, Лозанна) — французский архитектор, реставратор, искусствовед и историк архитектуры, известный своими работами по восстановлению средневековых памятников и вкладом в развитие неоготического стиля.

**Роза — большое круглое окно в архитектуре готического стиля, расчленённое фигурным переплётом на части в виде звезды или распустившегося цветка с симметрично расположенными лепестками и застеклённое витражным стеклом.

Русскоязычная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап

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