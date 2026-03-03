В Швейцарии отметили 550 лет битвы при Грансоне

К юбилею вновь открылся для публики после 15 лет реставрационных работ и замок города Грансон. Keystone-SDA

В понедельник 2 марта в Швейцарии отметили 550-ю годовщину битвы при Грансоне, в ходе которой в 1476 году войска Швейцарского союза разгромили армию герцога Бургундского Карла Смелого (Karl der Kühne). К юбилею вновь открылся после 15-ти лет реставрационных работ замок города Грансон.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss castle reopens on 550th anniversary of Grandson battle Читать далее Swiss castle reopens on 550th anniversary of Grandson battle

Français fr Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château Оригинал Читать далее Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château

Торжественная церемония прошла у подножия замка в присутствии главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (EDA) Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis), а также членов правительств кантона Во (Vaud) Кристель Луизье (Christelle Luisier) и Изабель Море (Isabelle Moret), а также члена правительства соседнего кантона Фрибур (Fribourg) Сильви Бонвен-Сансоннен (Sylvie Bonvin-Sansonnens).

«Мы отмечаем здесь и сейчас не военный конфликт, но главу швейцарской истории», — заявил Иньяцио Кассис. Он напомнил, что страна «формировалась на протяжении веков под влиянием военных конфликтов», таких, как Бургундские войны, религиозные войны и гражданская война 1847 года. «Именно так и возникла современная Швейцария, которая научилась сохранять единство», — добавил министр.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Культура В Швейцарии ищут место для панорамы «Битва при Муртене» Этот контент был опубликован на Это монументальное полотно изображает победу в 1476 году швейцарских кантонов над Герцогом Бургундии Карлом Смелым. Читать далее В Швейцарии ищут место для панорамы «Битва при Муртене»

Кристель Луизье подчеркнула, что при Грансоне конфедераты одержали победу над более многочисленной и мощной армией герцога Карла Смелого. «Это была коллективная победа, — сказала она. — Сегодня, как и 550 лет назад, единство не есть пустой лозунг, но условие выживания общества». По словам Изабель Море, министра, отвечающей за экономику и культурное наследие кантона Во, значение восстановленного замка выходит далеко за рамки культурной сферы.

Замок Грансон (Château de GrandsonВнешняя ссылка) является, по ее словам, «флагманом быстро развивающегося региона, он станет важным экономическим драйвером северного региона кантона Во, потому что культурное наследие всегда способствует развитию туризма, а туризм — развитию экономики». В завершение церемонии публике представили обновлённый исторический памятник и новую иммерсивную экспозицию «Грансон: 1000 лет истории»Внешняя ссылка. Официальное открытие выставки для широкой публики запланировано на ближайшие выходные.

Читайте также по теме:

Показать больше История Как Швейцария стала Швейцарией? Как Швейцария стала Швейцарией и о каких событиях в своей истории она не любит вспоминать? Читать далее Как Швейцария стала Швейцарией?

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Кто мы Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно? Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

А также по теме:

Показать больше

Показать больше История Изобретение Саксонской Швейцарии художником Адрианом Цингом Этот контент был опубликован на Именно он дал этой местности к юго-востоку от Дрездена вверх по течению Эльбы название, которое сохраняется за ней и до сих пор. Читать далее Изобретение Саксонской Швейцарии художником Адрианом Цингом

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch