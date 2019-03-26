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Культура

Мастерство Швейцарские часы как нематериальное сокровище

изготовление часов

В соответствии с Конвенцией об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО составляет свой Список, перечисляющий бесценные традиции, умения, культурные и праздничные мероприятия.

(swissinfo.ch)

Швейцария и Франция подали совместную заявку в ЮНЕСКО на внесение высокого часового искусства и часовых технологий в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества (Intangible Cultural Heritage List). Решение по этому вопросу будет принято в ноябре 2020 года.

Ноу-хау швейцарских часовых мастеров известны по всему миру, а территориально швейцарское высокое часовое искусство привязано к местности от Женевы до Шаффхаузена, вдоль хребта Юрских гор, который отделяет Швейцарию от Франции. Интересно также, что, по мнению Федерального управление культуры Швейцарии, изготовление музыкальных шкатулок и механических роботов, которым известен регион Сен-Круа, тоже относится к предполагаемому наследию.

Над разработкой и совершенствованием часового мастерства трудились целые поколения ремесленников, фирмы, часовые школы, музеи и ассоциации в этом франко-швейцарском регионе. Теперь в их активе целый ряд методов и ноу-хау, от традиционных ручных до высокотехнологичных инновационных.

Предложение также включает в себя Международный музей часового искусства (The international museum of horologyВнешняя ссылка) в Ла Шо-де-Фон. 

«Одно из достоинств этого предложения – то, что оно показывает связь часового производства с градостроительным планированием городов Ле Локль и Ла Шо-де-Фон, которые уже вошли в Список всемирного наследия в 2009 году», – отметили в Департаменте культуры.

Как швейцарский город строился под нужды часовщиков? Смотрите в нашем видео.

Видео Семь чудес Швейцарии: город часовщиков Ла-Шо-де-Фон

Однажды этот город погиб, но потом возродился из пепла после пожара 1794 года: Ла-Шо-де-Фон стал идеальным городом-садом швейцарских часовщиков.

Швейцария также выступает совместно с другими европейскими странами с еще одной заявкой в ЮНЕСКО. Речь идет о ремесленных техниках и художественных практиках в работе реставрационно-строительных мастерских при соборах в Европе. Данное досье под эгидой Франции создано совместно Германией, Австрией, Норвегией и Швейцарией. Возведение соборов и церквей длилось десятилетиями, порой столетиями, а сегодня их нужно поддерживать в должном состоянии, то есть ремонтировать и реставрировать, и здесь традиции и техники средневековых артелей строителей и каменотесов остаются неоценимы.

ЮНЕСКО постоянно обновляет свой Список шедевров нематериального наследия, так в 2016 в него был включен Фестиваль виноградарей в Веве, а в 2017 году – Базельский карнавал.

Фотогалерея Швейцарское наследие ЮНЕСКО

Культурное наследие ЮНЕСКО в Швейцарии — сразу в одной галерее. Познакомьтесь с выдающимися швейцарскими памятниками природы и культуры.




Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/LC

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