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Международная Женева

Берн инвестирует в Женеву Международную

Швейцария окажет Женеве, важнейшему центру международной дипломатии, финансовую поддержку за счет средств бюджета.
Швейцария окажет Женеве, важнейшему центру международной дипломатии, финансовую поддержку за счет средств бюджета. Keystone-SDA

Федеральный совет (правительство) намерен укрепить позиции Женевы Международной в качестве ключевого центра глобальной многосторонней дипломатии. На прошлой неделе кабмин Швейцарии одобрил пакет финансовых мер общей суммой 269 миллионов, который должен повысить долгосрочную привлекательность города для международных организаций и структур.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo
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Женева попала в сложную ситуацию. Некоторые из расположенных в Женеве крупнейших организаций, включая учреждения системы ООН, столкнулись с финансовыми трудностями из-за приостановки или сокращения платежей со стороны ряда государств. Особенно ощутимыми стали последствия сокращения финансирования структур ООН в Женеве со стороны США. Это, по словам швейцарского правительства, угрожает не только стабильности самих организаций, но и статусу Женевы как одного из столпов «системы глобального менеджмента».

«Федеральный совет подтверждает центральную роль Женевы Международной в рамках внешней политики Швейцарии и её уникальную функцию в мировой архитектуре глобального менеджмента», — заявило правительство Швейцарии в своем официальном коммюнике от 20 июня 2025 года. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) также подчеркнул необходимость срочных и решительных действий. Выступая перед прессой в Берне на прошлой неделе, он отметил, что сокращение страновых взносов в бюджет ООН и дефицит денежной наличности вынуждают многие международные учреждения, расположенные в Женеве, сворачивать проекты, сокращать персонал, а в отдельных случаях даже рассматривать перспективы переезда в другие страны.

Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка.
Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка. Keystone / Salvatore Di Nolfi

«Статус Женевы Международной нельзя недооценивать. Это не просто площадка для переговоров, это визитная карточка Швейцарии и важнейший элемент нашей дипломатии», — отметил Иньяцио Кассис. По его словам, только за последние четыре года федеральное правительство поддержало Женеву на сумму свыше 2 млрд франков. «Эта поддержка отражает широкий и долгосрочный консенсус, существующий в нашей стране (относительно роли Женевы)», — добавил министр. По его словам, в ситуации, когда многосторонний подход (к решению глобальных проблем) сталкивается с вызовами и угрозами (военно-политические конфликты, кризис доверия, экономические трудности) Швейцария стремится не только сохранять, но и усиливать роль Женевы в качестве глобального центра многосторонней дипломатии.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) также уже заверил Швейцарию, что его организация и впредь будет поддерживать Женеву как площадку для международного диалога. «Мы инвестируем в Женеву не из ностальгии, а потому что это инвестиция в будущее — в международный порядок, основанный на верховенстве права, на нормах, правилах и гуманистических ценностях», — подчеркнул Иньяцио Кассис. Отвечая на вопрос журналистов о возможном частичном замещении Швейцарией роли США в качестве финансового донора, министр отметил, что подобные вопросы не отражают сути проблемы.

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«Сейчас сам по себе многосторонний подход к дипломатии переживает острый структурный кризис. Около трети стран не могут или не хотят выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме, что связано, в том числе с утратой доверия к системе ООН», — пояснил глава швейцарского внешнеполитического ведомства. Вместе с тем он признал, что сокращение доли финансового участия Вашингтона в финансировании международных организаций в самом деле наносит ощутимый удар по многим женевским агентствам и организациям, входящим в систему ООН.

В итоге принятый Федеральным советом пакет мер по поддержке Женевы включает в себя три основных элемента:

  • Во-первых, это дополнительный кредит на текущий 2025 год в размере 21,5 млн франков в качестве неотложной помощи.
  • Во-вторых, правительство Швейцарии запросит у парламента долгосрочный кредит объемом 130,4 миллиона франков на период с 2026 по 2029 год. Из этой суммы 21,5 млн франков предназначены для продолжения финансирования срочных мер поддержки, реализация которых уже была начата в 2025 году.
  • В-третьих, особое внимание уделяется Фонду недвижимости для международных организаций. Было принято решение отменить на 2025 и 2026 годы обязательства по погашению ссуд, ранее выданных Берном отдельным женевским международным организациям. Кроме того, планируется предоставление беспроцентной ссуды Фонду недвижимости в размере 78 миллионов франков сроком на 50 лет.

Эти средства должны быть направлены на модернизацию инфраструктуры. Согласно планам, будет реконструирована треть всего портфеля недвижимости, что позволит повысить конкурентоспособность Женевы в качестве места расположения международных организаций. Швейцария, как подчеркнул Иньяцио Кассис, рассматривает эти меры как стратегическое вложение в сохранение эффективного многостороннего диалога и укрепление позиций Женевы и Швейцарии на международной арене.

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