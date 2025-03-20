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Международная Женева

Способна ли ВТО делать то, ради чего её создавали?

Грузовое судно перевозит товар. Пройдет ли он тарифные барьеры?
Грузовое судно перевозит товар. Пройдет ли он тарифные барьеры? Connect Images


С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США степень напряжённости в мировой торговле неуклонно растёт. Всемирная торговая организация (ВТО), базирующаяся в Женеве, была создана для обеспечения стабильности международной торговли. Однако в условиях нарастающего числа торгово-экономических конфликтов её способность выполнять эту задачу вызывает всё больше сомнений.

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Журналистка мультимедиа, освещающая международную женевскую тематику и обеспечивающая редакторский контроль качества в англоязычной редакции. Я - швейцарско-чилийская журналистка мультимедиа с двадцатилетним опытом работы в США, Европе и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке и Африке. Мне нравятся расследования и полноформатные репортажи, а также работа в жанре экстренных новостей и во всех других смежных жанрах.

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Следуя своей новой торговой политике, Дональд Трамп вводит масштабные таможенные тарифные барьеры, оказывая давление на соседние страны, трансатлантических союзников и экономических конкурентов. В ответ Канада, Мексика, Европейский союз (ЕС) и Китай принимают ответные меры. Китай объявляет о тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию. Канада вводит пошлины на ряд американских товаров, включая апельсиновый сок, арахисовое масло и кофе. ЕС рассматривает возможные шаги в ответ на угрозу США ввести 25%-ные тарифы на европейские товары.

Тарифный барьер представляет собой налог, взимаемый с импортируемых товаров и услуг. Он делает иностранную промышленную продукцию дороже по сравнению с отечественной. Такие барьеры могут применяться для защиты национальной промышленности, для пополнения государственного бюджета, устранения торгового дисбаланса или в качестве дипломатического рычага.

Например, если страна вводит 25% пошлину на импортную сталь, импортер обязан уплатить этот процент государству перед продажей продукции на внутреннем рынке этого государства. Введение США новых тарифов на сталь и алюминий спровоцировало ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что усилило напряженность в международной торговле. ​Нынешняя торговая эскалация развивается стремительно.

По состоянию на 20 марта 2025 года, после введения США 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия 12 марта, ряд стран и объединений приняли ответные меры:​
Европейский Союз (ЕС):
Ответные пошлины: ЕС объявил о введении ответных пошлин на американские товары на сумму 26 миллиардов евро (около 28 миллиардов долларов). Эти меры вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут полностью реализованы к 13 апреля. Под пошлины попадут такие товары, как лодки, бурбон и мотоциклы. ​
Дополнительные меры: ЕС планирует ввести дополнительные пошлины на промышленные и сельскохозяйственные товары из США, включая стальные и алюминиевые изделия, текстиль, бытовую технику, а также продукты питания, такие как курятина, говядина и морепродукты. ​
Канада:
Повышение тарифов: В ответ на введение США пошлин, власти провинции Онтарио объявили о намерении ввести тарифы в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. ​
Ответные меры США: В ответ на действия Онтарио, президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады до 50% с 12 марта. Однако после того, как Онтарио отказалось от своих планов, США оставили тарифную ставку для канадских алюминия и стали на уровне 25%. ​
Мексика:
Переговоры: Мексика продолжает переговоры с США, стремясь добиться отсрочки или смягчения введенных тарифов. 10 марта министр экономики Марсело Эбрард встретился с представителями Министерства торговли США в Вашингтоне, однако договоренности пока не достигнуты. ​
Другие страны:
Великобритания: Британские производители стали призывают правительство активизировать переговоры с Вашингтоном и предпринять меры для защиты сектора. США являются вторым по величине экспортным направлением для британской стали, и новые пошлины могут негативно сказаться на местных производителях. ​
Австралия: Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе обсудил с президентом Трампом возможность исключения австралийской стали и алюминия из-под действия новых тарифов, ссылаясь на взаимовыгодное сотрудничество в оборонной и производственной сферах. ​
Таким образом, введение США новых тарифов на сталь и алюминий спровоцировало ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что усилило напряженность в международной торговле.​

Серьёзные экономические издержки

ВТО была создана для разрешения торговых споров и обеспечения предсказуемости международной торговли. Однако в условиях масштабной тарифной войны её влияние оказывается под вопросом. Сможет ли эта организация выполнить свою миссию в сложившейся геополитической ситуации? Некоторые аналитики отмечают, что ответные меры, хотя и выгодны с политической точки зрения, несут серьёзные экономические издержки для всех сторон. Политика tit-for-tat (ответных тарифов) лишь ускоряет эскалацию конфликта и прокладывает путь к полномасштабной торговой войне.

Даже сам Дональд Трамп (Donald Trump) признал, что экономика США вполне может пережить некий «переходный период» на фоне падения мировых фондовых рынков. Всемирная торговая организация (ВТО), расположенная в Женеве, была создана в 1995 году под руководством США и Европы, чтобы обеспечить бесперебойную глобальную торговлю и предоставить площадку для урегулирования экономических разногласий. Она пришла на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Сейчас, когда торговая напряжённость между ведущими мировыми экономиками достигла пика, у ВТО может появиться шанс доказать свою значимость.

«ВТО была создана именно для того, чтобы справляться с такими вызовами, как нынешние», - напомнила генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала членам ВТО на встрече в Женеве.
«ВТО была создана именно для того, чтобы справляться с такими вызовами, как нынешние», — напомнила генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала членам ВТО на встрече в Женеве. Keystone / Til Buergy

«ВТО была создана именно для того, чтобы справляться с такими вызовами, как нынешние: обеспечивать пространство для диалога, предотвращать эскалацию конфликтов и поддерживать открытую, предсказуемую торговую среду», — напомнила недавно генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) членам ВТО на встрече в Женеве. Однако сможет ли она справиться с этой задачей? Эксперты настроены скептически. «Дональду Трампу безразличны правила ВТО, — говорит Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор Высшего института международных исследований и развития в Женеве. — Для него внешняя торговля есть вопрос транзакций и двусторонних договорённостей. Он не хочет тратить время на ВТО».

Не только привилегии, но и обязательства

Бывший посол Швейцарии Дидье Шамбовей (Didier Chambovey) соглашается: «США ведут себя так, как будто они вообще не являются членом ВТО, особенно когда речь заходит о тарифных барьерах». Но членство в ВТО предполагает не только привилегии, но и обязательства. Основным принципом этой организации в теории является доступ к мировым рынкам на справедливых и предсказуемых условиях, а также недискриминационная мировая торговля. Взамен страны-члены ВТО обязаны снижать тарифы, отказываться от квот и содействовать бесперебойной торговле посредством эффективных таможенных процедур.

Администрация Дональда Трампа рассматривает торговый дефицит в качестве угрозы и использует тарифные барьеры для его сокращения, оправдывая их введение желанием защитить американскую промышленность. Однако Белый дом регулярно прибегает к тарифным мерам для достижения совершенно разных целей — от контроля миграционных потоков до борьбы с затопившим США морем фентанила, наркотика, ежегодно уносящего сотни тысяч жизней. Опасность только заключается в том, что такая тактика может перерасти однажды в полномасштабную торговую войну, охватывающую всё больше и больше стран и отраслей.

ВТО мало что может сделать, чтобы заставить США соблюдать международные торговые правила. Организация управляется её членами и не обладает полномочиями действовать самостоятельно, отмечает Седрик Дюпон (Cédric Dupont). В настоящее время большинство стран-членов ВТО заняли выжидательную позицию, поскольку торговая политика Дональда Трампа (Donald Trump) меняется от дня ко дню. Вашингтон уже не раз игнорировал постановления организации, что лишь подчёркивает его скептическое отношение к ВТО и её возможностям повлиять на ситуацию.

Смена парадигмы

Политика США, как отмечают Дидье Шамбовей и Седрик Дюпон, ослабила Всемирную торговую организацию (ВТО) ещё во времена президентства Барака Обамы (Barack Obama). Первая администрация Дональда Трампа фактически парализовала Апелляционный орган ВТО — высшую судебную инстанцию в сфере мировой торговли, — заблокировав назначение новых членов вместо тех, кто уходил в отставку. США столкнулись тогда с волной торговых споров в ВТО из-за политики, схожей с нынешней: введения глобальных тарифов на сталь и тарифной войны с Китаем. Однако Вашингтон обвинил Апелляционный орган в превышении полномочий после того, как тот отменил некоторые решения профильных экспертных групп.

Первая администрация Дональда Трампа фактически парализовала Апелляционный орган ВТО — высшую судебную инстанцию в сфере мировой торговли
Первая администрация Дональда Трампа фактически парализовала Апелляционный орган ВТО — высшую судебную инстанцию в сфере мировой торговли. SWI

Президент Джо Байден (Joe Biden) не стал менять этот курс и ещё больше ослабил ВТО. Его администрация, в частности, проигнорировала постановление ВТО, согласно которому введённые Вашингтоном в 2018 году тарифные барьеры на сталь и алюминий нарушили обязательства США перед ВТО. Как отмечает Дидье Шамбовей, мы имеем дело со «сменой парадигмы». Когда Китай вступил в ВТО в 2001 году, от него ожидали реформ. Либерализация торговли, как предполагалось, должна была подтолкнуть его — а также Россию, присоединившуюся к ВТО спустя десять с лишним лет — к рыночной экономике. Однако к середине 2000-х годов Пекин всё больше склонялся к различным формам государственного вмешательства: субсидированию и дешёвым кредитам.

Это обеспечило Китаю преимущество в таких отраслях, как производство электромобилей, выпуск стального проката и судостроение. Одновременно в США и ЕС шла деиндустриализация, рабочие места в обрабатывающей промышленности исчезали, что вызвало соответствующую политическую реакцию. Согласно итогам исследования, проведенного в 2020 году расположенным в Вашингтоне авторитетным Институтом экономической политики (Economic Policy Institute), увеличение торгового дефицита США с Китаем в период с 2001 по 2018 год привёло к потере в США 3,7 млн рабочих мест, три четверти из которых приходились на обрабатывающую промышленность. В этот же период масштабному сокращению рабочих мест способствовала автоматизация и компьютеризация производства.

Усилило разочарование

ВТО не смогла обуздать то, что в ЕС и США многие считают нечестной торговой практикой Китая, что лишь усилило разочарование Вашингтона. Передавая споры в ВТО, США часто проигрывали ключевые дела — например, те, что касались разграничения между государственными органами и частными предприятиями в контексте правил ВТО о субсидиях и ответных мерах. «В ряде резонансных дел китайцы добивались успеха, — отмечает Дидье Шамбовей. — Это породило недовольство. В Вашингтоне, похоже, пришли к выводу, что ВТО — не тот инструмент, который поможет решить американские проблемы в отношениях с Китаем».

Внешний контент

Тем не менее Китай продолжает обращаться в ВТО для разрешения споров с США. Как только Дональд Трамп ввёл 10%-ные тарифы на весь китайский экспорт в США, Пекин подал жалобу в ВТО. В ответ он повысил тарифы на 15% на импорт ряда американских сельскохозяйственных товаров, включая курятину и кукурузу. Разбирательство в ВТО может вновь привести к выводу, что действия США нарушают правила торговли, как это уже произошло в 2020 году, когда организация признала, что тарифы, введённые Трампом, противоречат нормам. Однако даже если Китай выиграет, этот вердикт останется скорее символическим.

США могут подать апелляцию, но из-за парализованного апелляционного органа ВТО этот процесс зашёл бы в тупик. Тем не менее Пекин, похоже, видит в механизме разрешения споров определённую ценность. «Китайцы хотят показать США, мол, мы — хорошие ребята, мы — сторонники многосторонних решений, а вы — нет, — говорит Седрик Дюпон. — Но это не только вопрос имиджа. Они понимают, что ВТО — это полезный инструмент. А если его не станет, то что останется? Постоянные двусторонние переговоры? Это намного сложнее».

Альтернативные решения

Несмотря на кризис, Всемирная торговая организация (ВТО) не утратила своей значимости. Она продолжает помогать странам-участницам разрешать торговые споры, даже в отсутствие действующего апелляционного органа, пусть и в более ограниченных масштабах. В последние годы проводились консультации по самым разным вопросам — от прав интеллектуальной собственности до торговли сельскохозяйственной продукцией и антидемпинговых мер. Однако без работающего апелляционного органа ВТО не может выносить юридически обязывающие решения.

«Совершенно очевидно, что ВТО находится не в лучшей форме», — говорит Дидье Шамбовей. Это проявляется и в решении ряда стран создать в 2020 году так называемую Многостороннюю временную договоренность об апелляционном арбитраже (MPIAВнешняя ссылка), с тем чтобы обойти проблему парализованного Апелляционного органа ВТО. Этот альтернативный механизм позволяет Китаю и ЕС разрешать торговые споры между собой, даже если США остаются в стороне. Однако, в отличие от решений Апелляционного органа ВТО, вердикты MPIA не обладают юридической обязательностью.

ВТО
Несмотря на кризис, Всемирная торговая организация (ВТО) не утратила своей значимости. Keystone / Laurent Gillieron

«Если ты не можешь воспользоваться Апелляционным органом, то ни одно заключение в рамказ временной договоернности не будет иметь силы, потому что США не участвуют в MPIA», — отмечает Седрик Дюпон. ВТО, которая за свою историю достигла немногих многосторонних соглашений и, по мнению экспертов, остро нуждается в реформе, не обладает достаточными полномочиями, чтобы полноценно исполнять роль арбитра в конфликтах с участием США. Тем не менее, и Седрик Дюпон и Дидье Шамбовей убеждены, что организация остаётся актуальным институтом даже в эпоху Дональда Трампа.

«В мире существует огромное количество форматов торговых взаимодействий, в которых США не участвуют. Но пока другие страны по-прежнему заинтересованы в ВТО», — говорит Седрик Дюпон. — Это не значит, что ВТО не может больше эффективно работать. США ведут очень опасную игру, потому что мир будет всё больше самоорганизовываться без них». Дидье Шамбовей согласен: «Что должны делать другие члены ВТО, так это поддерживать всю систему, соблюдать свои обязательства и сохранять то, что от неё ещё осталось. ВТО останется актуальной, если только все её участники будут играть по её правилам».

Иллюстрация: Хелен Джеймс (Helen James), график Кай Ройссер (Kai Reusser), подготовка русскоязычного оригинала графиков: Игорь Петров. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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