Способна ли ВТО делать то, ради чего её создавали?

Грузовое судно перевозит товар. Пройдет ли он тарифные барьеры? Connect Images



С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США степень напряжённости в мировой торговле неуклонно растёт. Всемирная торговая организация (ВТО), базирующаяся в Женеве, была создана для обеспечения стабильности международной торговли. Однако в условиях нарастающего числа торгово-экономических конфликтов её способность выполнять эту задачу вызывает всё больше сомнений.

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Следуя своей новой торговой политике, Дональд Трамп вводит масштабные таможенные тарифные барьеры, оказывая давление на соседние страны, трансатлантических союзников и экономических конкурентов. В ответ Канада, Мексика, Европейский союз (ЕС) и Китай принимают ответные меры. Китай объявляет о тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию. Канада вводит пошлины на ряд американских товаров, включая апельсиновый сок, арахисовое масло и кофе. ЕС рассматривает возможные шаги в ответ на угрозу США ввести 25%-ные тарифы на европейские товары.

Тарифный барьер представляет собой налог, взимаемый с импортируемых товаров и услуг. Он делает иностранную промышленную продукцию дороже по сравнению с отечественной. Такие барьеры могут применяться для защиты национальной промышленности, для пополнения государственного бюджета, устранения торгового дисбаланса или в качестве дипломатического рычага.

Например, если страна вводит 25% пошлину на импортную сталь, импортер обязан уплатить этот процент государству перед продажей продукции на внутреннем рынке этого государства. Введение США новых тарифов на сталь и алюминий спровоцировало ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что усилило напряженность в международной торговле. ​Нынешняя торговая эскалация развивается стремительно.

Ситуация по состоянию на 20 марта 2025 года: По состоянию на 20 марта 2025 года, после введения США 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия 12 марта, ряд стран и объединений приняли ответные меры:​

Европейский Союз (ЕС):

Ответные пошлины: ЕС объявил о введении ответных пошлин на американские товары на сумму 26 миллиардов евро (около 28 миллиардов долларов). Эти меры вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут полностью реализованы к 13 апреля. Под пошлины попадут такие товары, как лодки, бурбон и мотоциклы. ​

Дополнительные меры: ЕС планирует ввести дополнительные пошлины на промышленные и сельскохозяйственные товары из США, включая стальные и алюминиевые изделия, текстиль, бытовую технику, а также продукты питания, такие как курятина, говядина и морепродукты. ​

Канада:

Повышение тарифов: В ответ на введение США пошлин, власти провинции Онтарио объявили о намерении ввести тарифы в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. ​

Ответные меры США: В ответ на действия Онтарио, президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады до 50% с 12 марта. Однако после того, как Онтарио отказалось от своих планов, США оставили тарифную ставку для канадских алюминия и стали на уровне 25%. ​

Мексика:

Переговоры: Мексика продолжает переговоры с США, стремясь добиться отсрочки или смягчения введенных тарифов. 10 марта министр экономики Марсело Эбрард встретился с представителями Министерства торговли США в Вашингтоне, однако договоренности пока не достигнуты. ​

Другие страны:

Великобритания: Британские производители стали призывают правительство активизировать переговоры с Вашингтоном и предпринять меры для защиты сектора. США являются вторым по величине экспортным направлением для британской стали, и новые пошлины могут негативно сказаться на местных производителях. ​

Австралия: Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе обсудил с президентом Трампом возможность исключения австралийской стали и алюминия из-под действия новых тарифов, ссылаясь на взаимовыгодное сотрудничество в оборонной и производственной сферах. ​

Таким образом, введение США новых тарифов на сталь и алюминий спровоцировало ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что усилило напряженность в международной торговле.​

Серьёзные экономические издержки

ВТО была создана для разрешения торговых споров и обеспечения предсказуемости международной торговли. Однако в условиях масштабной тарифной войны её влияние оказывается под вопросом. Сможет ли эта организация выполнить свою миссию в сложившейся геополитической ситуации? Некоторые аналитики отмечают, что ответные меры, хотя и выгодны с политической точки зрения, несут серьёзные экономические издержки для всех сторон. Политика tit-for-tat (ответных тарифов) лишь ускоряет эскалацию конфликта и прокладывает путь к полномасштабной торговой войне.



Даже сам Дональд Трамп (Donald Trump) признал, что экономика США вполне может пережить некий «переходный период» на фоне падения мировых фондовых рынков. Всемирная торговая организация (ВТО), расположенная в Женеве, была создана в 1995 году под руководством США и Европы, чтобы обеспечить бесперебойную глобальную торговлю и предоставить площадку для урегулирования экономических разногласий. Она пришла на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Сейчас, когда торговая напряжённость между ведущими мировыми экономиками достигла пика, у ВТО может появиться шанс доказать свою значимость.

«ВТО была создана именно для того, чтобы справляться с такими вызовами, как нынешние», — напомнила генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала членам ВТО на встрече в Женеве. Keystone / Til Buergy

«ВТО была создана именно для того, чтобы справляться с такими вызовами, как нынешние: обеспечивать пространство для диалога, предотвращать эскалацию конфликтов и поддерживать открытую, предсказуемую торговую среду», — напомнила недавно генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) членам ВТО на встрече в Женеве. Однако сможет ли она справиться с этой задачей? Эксперты настроены скептически. «Дональду Трампу безразличны правила ВТО, — говорит Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор Высшего института международных исследований и развития в Женеве. — Для него внешняя торговля есть вопрос транзакций и двусторонних договорённостей. Он не хочет тратить время на ВТО».

Не только привилегии, но и обязательства

Бывший посол Швейцарии Дидье Шамбовей (Didier Chambovey) соглашается: «США ведут себя так, как будто они вообще не являются членом ВТО, особенно когда речь заходит о тарифных барьерах». Но членство в ВТО предполагает не только привилегии, но и обязательства. Основным принципом этой организации в теории является доступ к мировым рынкам на справедливых и предсказуемых условиях, а также недискриминационная мировая торговля. Взамен страны-члены ВТО обязаны снижать тарифы, отказываться от квот и содействовать бесперебойной торговле посредством эффективных таможенных процедур.

Администрация Дональда Трампа рассматривает торговый дефицит в качестве угрозы и использует тарифные барьеры для его сокращения, оправдывая их введение желанием защитить американскую промышленность. Однако Белый дом регулярно прибегает к тарифным мерам для достижения совершенно разных целей — от контроля миграционных потоков до борьбы с затопившим США морем фентанила, наркотика, ежегодно уносящего сотни тысяч жизней. Опасность только заключается в том, что такая тактика может перерасти однажды в полномасштабную торговую войну, охватывающую всё больше и больше стран и отраслей.

ВТО мало что может сделать, чтобы заставить США соблюдать международные торговые правила. Организация управляется её членами и не обладает полномочиями действовать самостоятельно, отмечает Седрик Дюпон (Cédric Dupont). В настоящее время большинство стран-членов ВТО заняли выжидательную позицию, поскольку торговая политика Дональда Трампа (Donald Trump) меняется от дня ко дню. Вашингтон уже не раз игнорировал постановления организации, что лишь подчёркивает его скептическое отношение к ВТО и её возможностям повлиять на ситуацию.

Смена парадигмы

Политика США, как отмечают Дидье Шамбовей и Седрик Дюпон, ослабила Всемирную торговую организацию (ВТО) ещё во времена президентства Барака Обамы (Barack Obama). Первая администрация Дональда Трампа фактически парализовала Апелляционный орган ВТО — высшую судебную инстанцию в сфере мировой торговли, — заблокировав назначение новых членов вместо тех, кто уходил в отставку. США столкнулись тогда с волной торговых споров в ВТО из-за политики, схожей с нынешней: введения глобальных тарифов на сталь и тарифной войны с Китаем. Однако Вашингтон обвинил Апелляционный орган в превышении полномочий после того, как тот отменил некоторые решения профильных экспертных групп.

Первая администрация Дональда Трампа фактически парализовала Апелляционный орган ВТО — высшую судебную инстанцию в сфере мировой торговли. SWI

Президент Джо Байден (Joe Biden) не стал менять этот курс и ещё больше ослабил ВТО. Его администрация, в частности, проигнорировала постановление ВТО, согласно которому введённые Вашингтоном в 2018 году тарифные барьеры на сталь и алюминий нарушили обязательства США перед ВТО. Как отмечает Дидье Шамбовей, мы имеем дело со «сменой парадигмы». Когда Китай вступил в ВТО в 2001 году, от него ожидали реформ. Либерализация торговли, как предполагалось, должна была подтолкнуть его — а также Россию, присоединившуюся к ВТО спустя десять с лишним лет — к рыночной экономике. Однако к середине 2000-х годов Пекин всё больше склонялся к различным формам государственного вмешательства: субсидированию и дешёвым кредитам.

Это обеспечило Китаю преимущество в таких отраслях, как производство электромобилей, выпуск стального проката и судостроение. Одновременно в США и ЕС шла деиндустриализация, рабочие места в обрабатывающей промышленности исчезали, что вызвало соответствующую политическую реакцию. Согласно итогам исследования, проведенного в 2020 году расположенным в Вашингтоне авторитетным Институтом экономической политики (Economic Policy Institute), увеличение торгового дефицита США с Китаем в период с 2001 по 2018 год привёло к потере в США 3,7 млн рабочих мест, три четверти из которых приходились на обрабатывающую промышленность. В этот же период масштабному сокращению рабочих мест способствовала автоматизация и компьютеризация производства.

Усилило разочарование

ВТО не смогла обуздать то, что в ЕС и США многие считают нечестной торговой практикой Китая, что лишь усилило разочарование Вашингтона. Передавая споры в ВТО, США часто проигрывали ключевые дела — например, те, что касались разграничения между государственными органами и частными предприятиями в контексте правил ВТО о субсидиях и ответных мерах. «В ряде резонансных дел китайцы добивались успеха, — отмечает Дидье Шамбовей. — Это породило недовольство. В Вашингтоне, похоже, пришли к выводу, что ВТО — не тот инструмент, который поможет решить американские проблемы в отношениях с Китаем».

Внешний контент

Тем не менее Китай продолжает обращаться в ВТО для разрешения споров с США. Как только Дональд Трамп ввёл 10%-ные тарифы на весь китайский экспорт в США, Пекин подал жалобу в ВТО. В ответ он повысил тарифы на 15% на импорт ряда американских сельскохозяйственных товаров, включая курятину и кукурузу. Разбирательство в ВТО может вновь привести к выводу, что действия США нарушают правила торговли, как это уже произошло в 2020 году, когда организация признала, что тарифы, введённые Трампом, противоречат нормам. Однако даже если Китай выиграет, этот вердикт останется скорее символическим.

США могут подать апелляцию, но из-за парализованного апелляционного органа ВТО этот процесс зашёл бы в тупик. Тем не менее Пекин, похоже, видит в механизме разрешения споров определённую ценность. «Китайцы хотят показать США, мол, мы — хорошие ребята, мы — сторонники многосторонних решений, а вы — нет, — говорит Седрик Дюпон. — Но это не только вопрос имиджа. Они понимают, что ВТО — это полезный инструмент. А если его не станет, то что останется? Постоянные двусторонние переговоры? Это намного сложнее».

Альтернативные решения

Несмотря на кризис, Всемирная торговая организация (ВТО) не утратила своей значимости. Она продолжает помогать странам-участницам разрешать торговые споры, даже в отсутствие действующего апелляционного органа, пусть и в более ограниченных масштабах. В последние годы проводились консультации по самым разным вопросам — от прав интеллектуальной собственности до торговли сельскохозяйственной продукцией и антидемпинговых мер. Однако без работающего апелляционного органа ВТО не может выносить юридически обязывающие решения.

«Совершенно очевидно, что ВТО находится не в лучшей форме», — говорит Дидье Шамбовей. Это проявляется и в решении ряда стран создать в 2020 году так называемую Многостороннюю временную договоренность об апелляционном арбитраже (MPIAВнешняя ссылка), с тем чтобы обойти проблему парализованного Апелляционного органа ВТО. Этот альтернативный механизм позволяет Китаю и ЕС разрешать торговые споры между собой, даже если США остаются в стороне. Однако, в отличие от решений Апелляционного органа ВТО, вердикты MPIA не обладают юридической обязательностью.

Несмотря на кризис, Всемирная торговая организация (ВТО) не утратила своей значимости. Keystone / Laurent Gillieron

«Если ты не можешь воспользоваться Апелляционным органом, то ни одно заключение в рамказ временной договоернности не будет иметь силы, потому что США не участвуют в MPIA», — отмечает Седрик Дюпон. ВТО, которая за свою историю достигла немногих многосторонних соглашений и, по мнению экспертов, остро нуждается в реформе, не обладает достаточными полномочиями, чтобы полноценно исполнять роль арбитра в конфликтах с участием США. Тем не менее, и Седрик Дюпон и Дидье Шамбовей убеждены, что организация остаётся актуальным институтом даже в эпоху Дональда Трампа.

«В мире существует огромное количество форматов торговых взаимодействий, в которых США не участвуют. Но пока другие страны по-прежнему заинтересованы в ВТО», — говорит Седрик Дюпон. — Это не значит, что ВТО не может больше эффективно работать. США ведут очень опасную игру, потому что мир будет всё больше самоорганизовываться без них». Дидье Шамбовей согласен: «Что должны делать другие члены ВТО, так это поддерживать всю систему, соблюдать свои обязательства и сохранять то, что от неё ещё осталось. ВТО останется актуальной, если только все её участники будут играть по её правилам».

Иллюстрация: Хелен Джеймс (Helen James), график Кай Ройссер (Kai Reusser), подготовка русскоязычного оригинала графиков: Игорь Петров. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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