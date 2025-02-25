СПЧ ООН и новый миропорядок

Дональд Трамп объявил, что США полностью выйдут из Совета по правам человека, повторив решение, которое его администрация уже принимала в 2018 году. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Совет по правам человека ООН — это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. Заседания Совета, которые продлятся шесть недель, до 4 апреля 2025 года, пройдут в условиях кардинально изменившейся геополитической ситуации.

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Центральными темами консультаций и дебатов в СПЧ станут российская агрессия против Украины, проблематика ближневосточного урегулирования, а также ситуация в Сирии после 13 лет гражданской войны и бегства Башара Асада в Москву. Однако самым важным фактором, влияющим на работу Совета, станет отсутствие в нем представителя Соединенных Штатов. В начале февраля 2025 года Дональд Трамп объявил, что США полностью выйдут из Совета по правам человека, повторив решение, которое его администрация уже принимала в 2018 году.

Вашингтон обвиняет Совет в «антиизраильской предвзятости» и критикует его за включение в состав государств, обвиняемых в грубых нарушениях прав человека. После этого решения из Совета вышел и Израиль. «Глубоко прискорбно, что ведущая мировая держава, которая помогала формировать международный порядок, основанный на правах человека, покидает этот орган», — считает профессор международного права Женевского института высшей школы Винсент Штейл (Vincent Chetail). «Но это не изменит ситуацию кардинальным образом», — добавляет он. С начала 2025 года США уже не являлись членом Совета и участвовали в его работе лишь в качестве наблюдателя. Теперь они и вовсе исключены из дебатов, которые на этой сессии продолжатся без их участия.

Впервые СПЧ возглавит Швейцария

Швейцария впервые за всю историю Совета по правам человека займет должность его председателя. В этом году заседания СПЧ будет вести швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер (Jürg Lauber). Хотя председатель Совета играет в основном координирующую роль, он, тем не менее, отвечает, например, за назначение экспертов в следственные органы, уполномоченные Советом. Отвечая на вопросы журналистов о возможном влиянии выхода США на будущие перспективы СПЧ, Юрг Лаубер подчеркнул, что Совет остается «самым важным органом межправительственного диалога по вопросам прав человека».

Швейцария впервые за всю историю Совета по правам человека займет должность его председателя. В этом году заседания возглавит швейцарский дипломат в ранге посла Юрг Лаубер (Jürg Lauber). Keystone / Salvatore Di Nolfi

Он также призвал все государства к взаимодействию, отметив, что США являются «важным голосом» в этой сфере. Действительно, США финансируют около трети всего бюджета ООН. Объявленное Дональдом Трампом замораживание всей американской «помощи на цели развития» вызвало серьезную тревогу, чтобы не сказать панику, среди агентств ООН и неправительственных организаций, критически зависящих от этих средств. Хотя бюджет Совета формально входит в общий бюджет ООН и не находится под непосредственной угрозой, в долгосрочной перспективе его финансирование также может быть урезано.

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«Больше, чем сам выход США из Совета, на его работу повлияет именно сокращение финансирования. Это обстоятельство может привести к смещению баланса сил в пользу таких стран, как Китай, которые вполне смогут заполнить образовавшуюся пустоту», — считает Винсент Штейл. В 2024 году СПЧ уже реализовал пакет мер экономии, включая сокращение времени трансляций заседаний и урезание бюджетов отдельных следственных миссий. Юрг Лаубер признал, что кризис ликвидности ООН значительно ограничивает возможности Совета. Он не смог точно оценить масштабы сокращений бюджета на 2025 год, но заявил, что будет стремиться к повышению эффективности работы этого органа ООН.

Как изменится баланс сил в Совете?

Сокращение объёмов американского финансирования может затруднить участие в работе Совета и мировых неправительственных организаций, поскольку их делегаты вынуждены будут сами нести значительные расходы, связанные с поездками в Женеву. Во время предыдущего выхода США из Совета с 2018 по 2021 год Китай воспользовался этим обстоятельством, чтобы усилить свое влияние в СПЧ. Он продвигал собственные резолюции и концепции прав человека, ставя во главу угла национальный суверенитет и право государств самостоятельно определять приоритеты в этой сфере.

Внешний контент

Китай акцентировал внимание на коллективных правах, включая экономические, в ущерб индивидуальным политическим правам и свободам. Такой подход вызвал тогда серьезную критику со стороны европейских демократий. Теперь Пекин может снова попытаться занять освободившееся пространство и начать проводить схожий курс. Один из европейских дипломатов предположил, что в условиях меняющегося миропорядка Китай постарается представить себя ответственным участником и стабилизирующей силой.

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«Разрыв США с СПЧ открывает другим государствам пространство для усиления собственного влияния», — отмечает директор неправительственной организации International Service for Human Rights («Международная служба по правам человека») Фил Линч (Phil Lynch). По его словам, это обстоятельство может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Фил Линч напоминает, что предыдущий выход Вашингтона из СПЧ дал возможность ряду южноамериканских стран проявить инициативу в сфере защиты прав человека.

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В 2019 году группа государств, включая Аргентину, Бразилию и Перу, поддержала резолюцию Совета о расследовании нарушений прав человека в Венесуэле, включая внесудебные казни и насильственные исчезновения. По мнению профессора Винсента Штейла, в ближайшие недели можно ожидать усиления влияния таких стран, как Китай, а также ведущих западноевропейских государств. Однако окончательная конфигурация нового баланса сил станет ясной лишь по завершении сессии СПЧ в апреле.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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