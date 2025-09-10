СПЧ ООН начал работу в условиях бюджетного кризиса

«Мы отработаем всю повестку дня, но в более сжатом и ускоренном формате»: швейцарский дипломат в ранге посла по особым поручениям Юрг Лаубер (Jürg Lauber), председательствует в этом году в Совете по правам человека. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Главный орган ООН, отвечающий за права человека, начинает в Женеве свою последнюю в этом году сессию в ситуации бюджетного кризиса и усиливающейся геополитической напряжённости.

Совет ООН по правам человека начал в понедельник 8 сентября свою последнюю в этом году сессию. Совет будет работать до 8 октября в Женеве, 47 государств-членов главной структуры ООН, отвечающей за продвижение и защиту в мире прав человека, рассмотрят длинный список и вопросов, требующих особого внимания.

Сессия проходит в условиях напряжённой геополитической обстановки, омрачаемой войной России против Украины. Темой Совета будут также конфликты в Судане и Газе. К этому добавляются финансовые трудности, с которыми сталкивается сама Организации Объединённых Наций.

«Мы отработаем всю повестку дня, но в более сжатом и ускоренном формате», — заявил на пресс-конференции перед началом сессии СПЧ ООН швейцарский дипломат в ранге посла по особым поручениям Юрг Лаубер (Jürg Lauber), председательствующий в этом году в Совете по правам человека. По его словам, как и на июньской сессии, время выступлений и количество делегаций, которым будет предоставлено слово, сократят, чтобы ускорить работу и снизить расходы.

Кризис финансирования

По состоянию на начало сентября 2025 года лишь 124 из 193 государств-членов ООН полностью погасили свои долги по взносам в бюджет этой организации. Среди «злостных неплательщиков» — Соединённые Штаты и Китай, первый и второй крупнейшие доноры ООН.

Наблюдатели опасаются, что Вашингтон может просто вообще ничего не заплатить в бюджет ООН. Совету по правам человека также приходится экономить, в этом он ничем не отличается от других структур ООН, расходы которых планируется сократить примерно на 20%. Кризис финансирования отражается как на проведении сессий СПЧ, так и на выполнении Советом своих обязанностей.

Так, до сих пор не удалось начать реализацию «миссии по установлению фактов» в Демократической Республике Конго, одобренной ранее в текущем году. Причина та же: отсутствие финансирования. Отвечая на вопрос о последствиях такой ситуации, Юрг Лаубер признался, что испытывает «смешанные чувства». С одной стороны, он приветствует усилия делегаций, направленные на «повышение эффективности работы Совета», с другой — отмечает, что «такие меры, сокращающие масштабы участия страновых делегаций в работе Совета, противоречат моему представлению о том, чем Совет должен быть — площадкой для активной дипломатии. Тем временем число мероприятий и мандатов Совета продолжает расти, и на то есть причина: состояние прав человека в мире этого требует».

Столкнувшись с фактом бюджетных трудностей, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) запустил в марте 2025 года пакет реформ под общим названием UN 80Внешняя ссылка. В числе прочего он предусматривает перенос ряда должностей, которые сегодня находятся в Женеве и Нью-Йорке, в более дешёвые города, а также слияние Агентств ООН со схожим функционалом. Реформа затронет и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое обеспечивает оперативную работу СПЧ. Пока неизвестно, как это реально скажется на Совете. Некоторые государства опасаются, что неотложный характер пакета реформ не позволит провести подлинную стратегическую дискуссию о долгосрочных изменениях, в которых нуждается система мониторинга прав человека.

Дебаты вокруг «комиссий по расследованию»

На фоне дискуссий по вопросу о том, насколько результативна работа СПЧ, некоторые дипломаты опасаются, что авторитарные государства могут воспользоваться нынешней ситуацией для того, чтобы блокировать создание новых так называемых «комиссий по расследованию» (commissions of inquiry — временные независимые органы, собирающие факты о нарушениях прав человека и готовящие доклады для ООН). Большинство стран согласны с тем, что работу и усилия Совета нужно сосредоточить на приоритетных направлениях, однако единого мнения о том, какими они должны быть, до сих пор нет.

Особенно острые споры вызывает проведение расследований без согласия соответствующих затронутых государств: одни называют такие шаги чрезмерно навязчивыми и слишком дорогими, другие же подчёркивают ценность собранных таким образом доказательств. «Это действительно вызывает обеспокоенность», — подтвердил один из европейских дипломатов. Однако, по ее словам, не все страны разделяют этот скепсис: «Такие расследования дают ведь конкретные результаты. Это механизмы, доказавшие свою эффективность».

Юрг Лаубер напомнил, что на систему ООН в области защиты прав человека приходятся лишь около 5% общего бюджета организации, который на 2025 год составляет 3,72 млрд долларов — это значительно меньше, чем расходы ООН на поддержание мира и безопасности, а также на программы социально-экономического развития беднейших государств. «Только один следственный механизм, основанный на действующем мандате СПЧ, обходится примерно в 3–4 млн долларов в год. В эту сумму входят зарплаты исследователей и их помощников, административное сопровождение, организация командировок и прочее. Независимые эксперты, выполняющие эти мандаты, работают на общественных началах и не получают зарплаты от ООН. Так что это не такие уж и большие средства, но даже и они подвергаются сокращениям», — пояснил швейцарский дипломат.

«Предотвратить эффект домино»

В конце августа 2025 года США объявили, что не будут участвовать во Всеобщем периодическом обзоре (Universal Periodic Review, UPR) Совета по правам человека, в рамках которого они должны были представить свой доклад в ноябре текущего года. Этот механизм считается одним из самых сильных инструментов в руках СПЧ: он гарантирует, что каждая страна рано или поздно будет обязана пройти оценку положения с правами человека на своей территории. Если США действительно откажутся от участия во Всеобщем периодическом обзоре, то это станет первым случаем в истории, когда государство сознательно уклонилось от прохождения такой процедуры. Ранее в этом году Вашингтон уже заявил о выходе из Совета.

Решение США отказаться от участия во Всеобщем периодическом обзоре вызвало резкую реакцию правозащитных организаций. Представители Human Rights Watch заявили, что администрация Трампа демонстрирует «пренебрежение правами человека как внутри страны, так и за её пределами». Женевская организация International Service for Human Rights (ISHR) призвала членов Совета осудить шаг США, чтобы «предотвратить эффект домино». Отвечая на вопрос о возможных последствиях такого решения для авторитета и репутации Совета, один из женевских дипломатов отметил, что критика в адрес Совета высказывалась всегда, и в этом нет ничего нового.

Вместе с тем, чтобы сохранить легитимность, «эту систему необходимо сделать гораздо более эффективной». В качестве примера им была приведена Рабочая группа по произвольным задержаниям (Working Group on Arbitrary Detention), чья деятельность уже привела к освобождению ряда политзаключённых. Итак, программа заседаний СПЧ получилась крайне насыщенная. В течение почти пяти недель Совет рассмотрит более 60 докладов и проведёт десятки дискуссий по множеству тем и примерно по 40 странам.

На повестке дня — ситуации с правами человека в Украине, России и Беларуси. Совету предстоит принять решение о продлении мандата Специального докладчика по ситуации с правами человека в России. Также будут обсуждаться Мьянма, Афганистан, Никарагуа, Венесуэла, Судан, Сирия и ДР Конго, а также другие страны. Всего ожидается не менее 34 проектов резолюций. Ожидается также, что Верховный комиссар по правам человека и некоторые государства опять поднимут вопрос положения в Газе. Полная программа заседаний опубликована на сайте Организации Объединённых Наций.

