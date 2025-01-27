Искусственный интеллект в Швейцарии: что нового произойдет в 2025 году

Год 2025 станет для развития (ИИ) в Швейцарии решающим. Или поворотным. Или просто очень важным. Keystone / Urs Flueeler

Швейцария намерена заметно ускорить развитие и внедрение систем на основе ИИ. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2024 году правительство Швейцарии подтвердило свое решение продолжить процесс позиционирования страны в качестве мирового лидера в области ответственного, инклюзивного и прозрачного ИИ.

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Швейцария намерена заметно ускорить развитие и внедрение систем на основе ИИ. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в 2024 году правительство Швейцарии подтвердило свое решение продолжить процесс позиционирования страны в качестве мирового лидера в области ответственного, инклюзивного и прозрачного ИИ. Под влиянием соответствующего законодательства ЕС федеральный кабмин заявил, что после нескольких лет задержек он представит предложение по правовому регулированию ИИ в стране уже в 2025 году.

Цель: минимизация рисков, включая все виды дискриминации и онлайн-слежку. Кроме того, Швейцария планирует разработать и принять Закон о цифровых платформах с целью борьбы с дезинформацией, фальшивками (deep fake) и насилием в социальных сетях Facebook, X, Instagram и TikTok. Права пользователей будут усилены, контент, предлагаемый в лентах социальных сетей, будет более прозрачным в плане своего происхождения и использованных источников.

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Ещё одним важным изменением с юридической точки зрения станет начало использования на дорогах Швейцарии автономных транспортных средств 4-й категории. Одновременно обе федеральные Высшие технические школы Швейцарии в Цюрихе и Лозанне (ETH и EPFL) разрабатывают свои собственные специальные языковые модели, то есть они работают над созданием «швейцарского ChatGPT».

1. На пути к регулированию ИИ в Швейцарии

Швейцарское правительство ясно дало понять: регулирование систем на основе ИИ станет в новом году для него одним из центральных вопросов. В своей «Цифровой стратегии-2025» кабмин подчеркнул важность норм и правил, защищающих фундаментальные права гражданина, человека и демократию в целом от рисков, связанных с ИИ. Одновременно они, эти нормы, должны не душить инновации, а способствовать прогрессу и конкурентоспособности страны в целом.

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Это не первый случай, когда федеральное правительство решает регулировать отдельные области передовых технологий. Швейцарское криптовалютное регулирование считается одним из самых передовых и гибких в мире. Тем не менее правительство некоторое время колебалось, прежде чем в конце 2023 года принять решение о введении в действие специальных норм, касающихся инструментов и программ на основе ИИ. Вероятно, это произошло на фоне принятия соответствующего законодательства Европейским союзом. Швейцария не входит в ЕС, тем не менее, она не может игнорировать правовые новеллы, реализуемые своим важнейшим торговым партнером.

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По словам швейцарского министра экологии, энергетики, связи и транспорта Альберта Рёшти законопроект, регулирующий ИИ, будет опубликован уже в первой половине текущего года — это несколько позже, чем было объявлено изначально. Как считают многие эксперты, не регулировать ИИ — все равно что позволить фармацевтическим компаниям изобретать новые лекарства и методы лечения и выпускать их на рынок без проверки их на безопасность.

2. Более жесткие правила работы цифровых платформ

Новый швейцарский закон установит более строгие правила работы основных социальных платформ и порталов, таких как Google, Facebook, YouTube и Twitter. По словам Анжелы Мюллер и Эстель Паннатье из НКО AlgorithmWatch CH, внимательно следящих за ходом процесса общественного обсуждения отдельных положений этого закона, «нужно установить такие правила для этих платформ, чтобы способствовать конструктивным общественным дебатам, служащим всему обществу и демократии», — говорят эти две левые активистки.

Но и в целом уже почти и так для всех ясно, что ведущие социальные СМИ несут на себе огромную долю ответственности за распространение сфальсифицированных фото- и видеоматериалов (deepfakes), дезинформации, языка вражды и насилия, прямой лжи. С активным внедрением технологий искусственного интеллекта такие СМИ увеличивают свою способность захватывать внимание пользователей и формировать выгодный для кого-то, но не для всего общества, нарратив. Евросоюз уже регулирует эту сферу на основе Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

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Эти нормативные акты направлены на повышение прозрачности и ответственности крупных технологических платформ, а также на защиту прав пользователей, позволяя государствам-членам ЕС требовать от социальных платформ принятия мер против вредоносного контента. Вот совсем недавний пример: ЕС очень быстро отреагировал на решение компании Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) прекратить в США программу проверки фактов (фактчекинг), предупредив, что любые аналогичные действия в Европе потребуют от компании оценки рисков, результаты же этой оценки следует представить Европейской комиссии (правительству ЕС).

3. «Зеленый свет» для автономных автомобилей

Еще одно важное событие касается так называемых «автономных автомобилей» 4-й категории, которые будут допущены на определенные кантонами участки федеральных и региональных дорог уже с 1 марта 2025 года. В частности, 4-я категория автономности означает, что водитель, находясь за рулем, сможет использовать функцию автопилота, будучи готовым в любой момент снова взять на себя управление транспортным средством.

Автономные технологии управления автотранспортом в значительной степени зависит от интеграции в бортовой компьютер машины «рутин» на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы теперь могут выступать в роли глаз, мозга, рук и ног автомобиля, позволяя ему воспринимать окружающее пространство, ориентироваться в нем и реагировать на изменение дорожной ситуации. Использование полностью автономных транспортных средств будет разрешено на замкнутых территориях при наличии внешней контролирующей инстанции («центр управления движением»).

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Выгоды от внедрения этой новой технологии многочисленны и разнообразны: повышение степени безопасности дорожного движения (95 процентов всех ДТП происходит по вине человека), увеличение дистанций надёжной мобильности пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Однако понятно, что данная технология еще недостаточно развита для того, чтобы допустить полностью автономное движение транспортных средств на городские дороги. В мировом масштабе наиболее продвинутыми странами в области внедрения автономных автомобилей являются США и Китай.

4. Работа над «швейцарским ChatGPT»

Швейцария стремится разрабатывать собственные «большие языковые модели» (LLM) для решения конкретных задач в таких областях, как наука, образование, здравоохранение, робототехника и изучение климата. Речь идет не о копировании существующих образцов, таких как ChatGPT, а об усилиях, сосредоточенных на областях, в которых Швейцария преуспевает в особенной степени, например, в области фармацевтики и здравоохранения..

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Обе Высшие технические школы Швейцарии в Цюрихе и Лозанне (ETH и EPFL) уже разрабатывают свои собственные специальные языковые модели, то есть они работают над созданием «швейцарского ChatGPT», с тем чтобы избавить Швейцарию от непрозрачных систем, разрабатываемых и эксплуатируемых частными компаниями. Антуан Босселут (Antoine Bosselut), руководитель Natural Language Processing Lab (NLPL) или Лаборатории междисциплинарных исследований в области машинного обучения при Лозаннском Политехе, справедливо указывает, что в Швейцарии уже есть для этого как вся инфраструктура, так и необходимый кадровый потенциал.

«Мы вполне в состоянии стимулировать технологическое развитие на основе ИИ в ключевых областях, имеющих общественное значение, согласовывая его при этом со швейцарскими ценностями». Этот проект уже позволил создать инновационные модели для применения в сфере медицины. К лету 2025 года ожидается создание новых инструментов в области биотехнологий и метеорологии. Тем не менее ясно, что конкурировать с такими странами, как США, особенно по масштабам ресурсов, вкладываемым в разработку передовых моделей на основе ИИ, по-прежнему сложно. Швейцария, как и большинство других стран, по-прежнему зависит от иностранных, в частности американских, технологий. И эта тенденция, скорее всего, сохранится и в 2025 году.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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